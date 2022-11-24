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Окупанти вночі п’ять разів ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. В області відновлено електропостачання приблизно для 50% споживачів

дніпропетровщина

На Дніпропетровщині усі служби працювали вночі і продовжують працювати. Однак окупанти не припиняють обстріли.

Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була напружена ніч. Усі служби працювали і продовжують працювати.

Завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі. Рятувальники підняли на поверхню майже 3000 працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств.

Енергетики продовжують відновлювати живлення. До 50% споживачів області з електрикою. Та ситуація у енергетиці складна. Тому всюди триватимуть відключення, щоб максимально зменшити навантаження на мережу.

Не вгамовуються окупанти на Нікопольщині.

П'ять разів ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Скерували туди понад 30 снарядів.

Люди не постраждали. Представники ДСНС обстежують територію - з’ясовують деталі обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти випустили понад 30 снарядів із "Градів" та важкої артилерії по двох громадах Нікопольщини

Автор: 

обстріл (29302) електроенергія (6267) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3882)


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24.11.2022 08:13 Відповісти
хлопці, зустрінете кацапа з берданью в лапах? - не знімайте відео...
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24.11.2022 08:21 Відповісти
 
 