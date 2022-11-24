Окупанти вночі п’ять разів ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. В області відновлено електропостачання приблизно для 50% споживачів

На Дніпропетровщині усі служби працювали вночі і продовжують працювати. Однак окупанти не припиняють обстріли.

Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була напружена ніч. Усі служби працювали і продовжують працювати.



Завершилися рятувальні операції у Кривому Розі та Павлоградському районі. Рятувальники підняли на поверхню майже 3000 працівників, які залишилися у шахтах через знеструмлення підприємств.



Енергетики продовжують відновлювати живлення. До 50% споживачів області з електрикою. Та ситуація у енергетиці складна. Тому всюди триватимуть відключення, щоб максимально зменшити навантаження на мережу.



Не вгамовуються окупанти на Нікопольщині.



П'ять разів ударили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Скерували туди понад 30 снарядів.



Люди не постраждали. Представники ДСНС обстежують територію - з’ясовують деталі обстрілів", - йдеться в повідомленні.

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