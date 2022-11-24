За минулу добу військові РФ убили 2 мирних жителів Донеччини, 3 особи зазнали поранень, - ОВА

Окупаційні війська РФ за минулу добу убили 2 цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 23 листопада росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині — у Бахмуті.



Ще 3 людини в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу військові РФ убили 1 мирного жителя Донеччини, 8 осіб поранено, - ОВА. ІНФОГРАФІКА