УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8230 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
302 0

За минулу добу військові РФ убили 2 мирних жителів Донеччини, 3 особи зазнали поранень, - ОВА

донеччина

Окупаційні війська РФ за минулу добу убили 2 цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 23 листопада росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині — у Бахмуті.

Ще 3 людини в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу військові РФ убили 1 мирного жителя Донеччини, 8 осіб поранено, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

жертви (1819) Донецька область (8842) Кириленко Павло (910)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 