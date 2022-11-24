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Медичному персоналу лікарень у Горлівці окупанти наказали вилучати документи вбитих "вагнерівців" і пакувати тіла без експертизи, - Генштаб

рф,орки,окупанти,рашисти

В окупованій Горлівці росіяни наказали пакувати в санітарні мішки тіла найманців ПВК "Вагнер" без документування та експертизи, куди планують вивозити – невідомо.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні, передає Цензор.НЕТ.

"Медичному персоналу лікарень тимчасово окупованої Горлівки Донецької області окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії "Вагнер", не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Пункт призначення наразі невідомий", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із 10 по 16 листопада до лікарень Горлівки доставлено 500 поранених військових РФ, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17897) Генштаб ЗС (6810) Горлівка (208) ПВК Вагнер (1542)


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Мертві свині нікому не потрібні. Закидають мотлохом десь на сміттєзвалищі та й все.
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24.11.2022 08:40 Відповісти
не ображайте свиней !!! це лайно орків і кацапські 3.14дераси !!!
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24.11.2022 09:01 Відповісти
Для чого заморачуватись -- зразу під лід .
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24.11.2022 08:42 Відповісти
А й правда. Навіщо проводити експертизу сміття?
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24.11.2022 08:49 Відповісти
... експертизу біосміття ...
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24.11.2022 09:00 Відповісти
Мобіків чекає теж саме
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24.11.2022 08:51 Відповісти
Їх віправлять на реабілітацію в пансіонат "Гумус".
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24.11.2022 08:59 Відповісти
делов то на фуфырик бояры. в шахты посбрасывают, как диды их делали, да и дело с концом. генетические рашисты.
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24.11.2022 09:13 Відповісти
Чому ми скільки часу приділяємо поганому і тому ж таки біосміттю. Вони самі обрали шлях агресії і загарбання, ми-Україна, маємо вбивати їх не з ненависті, а з необхідності. Говорімо з любов"ю і приязністю за наших захисників і молімося-просімо Вищі Сили про їх захист і нашу перемогу
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24.11.2022 10:52 Відповісти
 
 