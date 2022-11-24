Медичному персоналу лікарень у Горлівці окупанти наказали вилучати документи вбитих "вагнерівців" і пакувати тіла без експертизи, - Генштаб

В окупованій Горлівці росіяни наказали пакувати в санітарні мішки тіла найманців ПВК "Вагнер" без документування та експертизи, куди планують вивозити – невідомо.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні, передає Цензор.НЕТ.

"Медичному персоналу лікарень тимчасово окупованої Горлівки Донецької області окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії "Вагнер", не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Пункт призначення наразі невідомий", - йдеться в повідомленні.

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