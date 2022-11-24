Упродовж минулої доби росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Значкове, Чарівне, Малинівка, Щербаки, Шевченко, Залізничне, Степове, Малі Щербаки, Дорожнянка, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Шевченково, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське. Надійшло 14 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.



На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 41 особу, з них - 3 діти.

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