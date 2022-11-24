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РФ перекинула вибитих із Херсону десантників на Донецький та Луганський фронти, - британська розвідка

рф,окупанти,рашисти

За останні два тижні Росія, ймовірно, перекинула основні підрозділи ПДВ на Донецький та Луганський фронти на Донбасі. Їх, як і раніше, використовуватимуть на особливо небезпечних ділянках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з вересня по жовтень більшість сильно ослаблених частин ПДВ була спрямована на оборону території, що утримувалася Росією на захід від річки Дніпро в Херсонській області.

За даними британської розвідки, деякі підрозділи ПДВ, ймовірно, були посилені мобілізованими резервістами. "Хоча цей погано навчений персонал послабить імовірно елітний потенціал ПДВ, Росія, ймовірно, як і раніше, буде спрямовувати ці підрозділи в сектори, які вважаються особливо важливими", - йдеться в повідомленні.

Потенційні оперативні завдання ПДВ включають підтримку оборони району Кремінна-Сватове у Луганській області або посилення наступальних операцій проти міста Бахмут Донецької області, зазначають у Міноборони Британії.

Також читайте: Медичному персоналу лікарень у Горлівці окупанти наказали вилучати документи вбитих "вагнерівців" і пакувати тіла без експертизи, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17897) Велика Британія (5668) розвідка (3886) Донецька область (8842) Луганська область (4894)


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тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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24.11.2022 09:21 Відповісти
Сватове воює, Кремінна упевнено передвигає фронт ,Бахмут, так Бахмут отримав сьогодні гуманітарку. Привезли бушлати на замін пошкоджених. Мар'їнка це питання чи дійшли орки до центральної площі. ЗСУ працює. Завдання уряду збереження людей і інфраструктури.
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24.11.2022 09:28 Відповісти
Не подохли на Херсонщині, то здохнуть на "бомбасе"
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24.11.2022 09:49 Відповісти
 
 