РФ перекинула вибитих із Херсону десантників на Донецький та Луганський фронти, - британська розвідка

За останні два тижні Росія, ймовірно, перекинула основні підрозділи ПДВ на Донецький та Луганський фронти на Донбасі. Їх, як і раніше, використовуватимуть на особливо небезпечних ділянках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з вересня по жовтень більшість сильно ослаблених частин ПДВ була спрямована на оборону території, що утримувалася Росією на захід від річки Дніпро в Херсонській області.

За даними британської розвідки, деякі підрозділи ПДВ, ймовірно, були посилені мобілізованими резервістами. "Хоча цей погано навчений персонал послабить імовірно елітний потенціал ПДВ, Росія, ймовірно, як і раніше, буде спрямовувати ці підрозділи в сектори, які вважаються особливо важливими", - йдеться в повідомленні.

Потенційні оперативні завдання ПДВ включають підтримку оборони району Кремінна-Сватове у Луганській області або посилення наступальних операцій проти міста Бахмут Донецької області, зазначають у Міноборони Британії.

Також читайте: Медичному персоналу лікарень у Горлівці окупанти наказали вилучати документи вбитих "вагнерівців" і пакувати тіла без експертизи, - Генштаб