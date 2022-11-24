Червоний Хрест не бере участі в обміні полоненими з Росією, але готовий стати посередником
Міжнародний комітет Червоного Хреста не брав участі у процесах обміну військовополоненими між Україною та Росією, але готовий виступити нейтральним посередником за умови згоди обох сторін.
Про це генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні заявив російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми не грали в цьому (обмінах військовополоненими. - Ред.) жодної ролі. Але ми, звичайно, готові виступити нейтральним посередником, якщо сторони забажають такої підтримки", - сказав він.
При цьому Мардіні звернув увагу на важливості допуску представників МКЧХ до всіх військовополонених.
"Водночас пункт, на якому я продовжуватиму наполягати як представник МКЧХ, - нам важливо мати доступ до всіх військовополонених, де б вони не утримувалися", - зазначив керівник організації та додав, що "це обов'язок" сторін конфлікту.
Раніше повідомлялося, що 23 листопада Україна повернула з російського полону ще 35 військових і одного цивільного.
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Чому наша держава платить внески в цю мерзенну рганізацію ??!?!?!?!??
Мже час сказати "червоний антиХрест досвіданія?!? Валіть до ваших хазяїв на болота"
правда если предложить ей "дефинансировать" Банк Ватикана, то Пипа сразу скажет: "бох накажид".
Вчера напомнил Глебыч: так называемая "Вера" есть ничто иное как добровольная инвалидность.
В случае с Пипой - за несметные бабки.
Реально Попу эту надо бы потягать пару суток по местам где "вяликий норот" делал со своими, просто тупо декларируемыми на высшем уровне "братьями" и спросить саму себя:
Дядя Пипа, ты дурак?
Это же невыносимо - вроде прикидывается аскетом, но ублажает мирового урку и говорит что надо мол жертве, утрирую(шито?) вынуть из трусов колючки, дабы насильник тоже запечатал штаны ремнем.
вот какая "вера" - так и понимать можно. отличная ситуация, недавно слушал пару армян, - оказывается Добрый Боб, вещал прикидывавшись злым Яхве, ибо народ иначе не можно было поднять. .... и да, когда слушаешь это, - как гипноз, думаешь - че если и так(и планете 7000 лет и т.д.), а потом себе гришь - Епать ты .... Исследователь, такую ... тему прослушал
ну так робили вже, - на, жери.
шо власне ти хотів?
Шо Ватникан підніме в повітря авіаносці?
ну реально смішно, а особливо з віропітеків.
за "бога" кричать, тоді як їх "бог" просто знищував всіх хто не "його народ", та і сам нарід піддавався такому шо тупо в Авдіїївці люди сказали би - оооо, дякувати Бобу шо не так як було(в Ст. Заповіті)
тьху!
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