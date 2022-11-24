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Новини Війна
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Червоний Хрест не бере участі в обміні полоненими з Росією, але готовий стати посередником

хрест,червоний

Міжнародний комітет Червоного Хреста не брав участі у процесах обміну військовополоненими між Україною та Росією, але готовий виступити нейтральним посередником за умови згоди обох сторін.

Про це генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні заявив російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми не грали в цьому (обмінах військовополоненими. - Ред.) жодної ролі. Але ми, звичайно, готові виступити нейтральним посередником, якщо сторони забажають такої підтримки", - сказав він.

При цьому Мардіні звернув увагу на важливості допуску представників МКЧХ до всіх військовополонених.

"Водночас пункт, на якому я продовжуватиму наполягати як представник МКЧХ, - нам важливо мати доступ до всіх військовополонених, де б вони не утримувалися", - зазначив керівник організації та додав, що "це обов'язок" сторін конфлікту.

Читайте: Зеленський закликав до обміну полоненими у форматі "всіх на всіх"

Раніше повідомлялося, що 23 листопада Україна повернула з російського полону ще 35 військових і одного цивільного.

Автор: 

обмін (1223) полон (1589) Червоний Хрест (405) полонені (2306)


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Топ коментарі
+9
Тоді поясніть що ця незрозуміла оргінзація робить на нашій території ???

Чому наша держава платить внески в цю мерзенну рганізацію ??!?!?!?!??
Мже час сказати "червоний антиХрест досвіданія?!? Валіть до ваших хазяїв на болота"
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24.11.2022 09:53 Відповісти
+6
І без вас обійдемось, посередникі хєрові.
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24.11.2022 09:54 Відповісти
+4
Готові примазатись, але не виїжджаючи із Женеви.
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24.11.2022 09:58 Відповісти
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Тоді поясніть що ця незрозуміла оргінзація робить на нашій території ???

Чому наша держава платить внески в цю мерзенну рганізацію ??!?!?!?!??
Мже час сказати "червоний антиХрест досвіданія?!? Валіть до ваших хазяїв на болота"
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24.11.2022 09:53 Відповісти
І без вас обійдемось, посередникі хєрові.
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24.11.2022 09:54 Відповісти
Готові примазатись, але не виїжджаючи із Женеви.
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24.11.2022 09:58 Відповісти
пнх, пдрси!!!
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24.11.2022 10:01 Відповісти
Пипа римская тоже готова "демилитаризовать сертца".
правда если предложить ей "дефинансировать" Банк Ватикана, то Пипа сразу скажет: "бох накажид".
Вчера напомнил Глебыч: так называемая "Вера" есть ничто иное как добровольная инвалидность.
В случае с Пипой - за несметные бабки.
Реально Попу эту надо бы потягать пару суток по местам где "вяликий норот" делал со своими, просто тупо декларируемыми на высшем уровне "братьями" и спросить саму себя:
Дядя Пипа, ты дурак?
Это же невыносимо - вроде прикидывается аскетом, но ублажает мирового урку и говорит что надо мол жертве, утрирую(шито?) вынуть из трусов колючки, дабы насильник тоже запечатал штаны ремнем.

вот какая "вера" - так и понимать можно. отличная ситуация, недавно слушал пару армян, - оказывается Добрый Боб, вещал прикидывавшись злым Яхве, ибо народ иначе не можно было поднять. .... и да, когда слушаешь это, - как гипноз, думаешь - че если и так(и планете 7000 лет и т.д.), а потом себе гришь - Епать ты .... Исследователь, такую ... тему прослушал
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24.11.2022 10:07 Відповісти
вже чекали вашої допомоги, імпотенти...
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24.11.2022 10:09 Відповісти
чо, молитвочкою?
ну так робили вже, - на, жери.
шо власне ти хотів?
Шо Ватникан підніме в повітря авіаносці?
ну реально смішно, а особливо з віропітеків.
за "бога" кричать, тоді як їх "бог" просто знищував всіх хто не "його народ", та і сам нарід піддавався такому шо тупо в Авдіїївці люди сказали би - оооо, дякувати Бобу шо не так як було(в Ст. Заповіті)
тьху!
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24.11.2022 11:58 Відповісти
Козли безрогі отой ''хрест"!!
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24.11.2022 10:11 Відповісти
На жаль червоний не бере участі ні в чому тільки у внесків, хоча на територію лугадона допомогу надсилали регулярно.
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24.11.2022 10:13 Відповісти
Хрест наху- А Павло Резенко ходе на єфіри натяне свій червоний желет і піариться, вже набридло слухать, скільки бабла іде на імпотентну організацію
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24.11.2022 10:17 Відповісти
Наелись мы "красного креста" когда Мариуполь сносили с лица земли ，а потом полутонными бомбами били по азовстали где на тот момент кроме военных были дети с гражданскими .
ИДИТЕ ВСЛЕД РУССКОМУ КОРАБЛЮ
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24.11.2022 15:39 Відповісти
 
 