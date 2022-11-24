Червоний Хрест не бере участі в обміні полоненими з Росією, але готовий стати посередником

Міжнародний комітет Червоного Хреста не брав участі у процесах обміну військовополоненими між Україною та Росією, але готовий виступити нейтральним посередником за умови згоди обох сторін.

Про це генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні заявив російським ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми не грали в цьому (обмінах військовополоненими. - Ред.) жодної ролі. Але ми, звичайно, готові виступити нейтральним посередником, якщо сторони забажають такої підтримки", - сказав він.

При цьому Мардіні звернув увагу на важливості допуску представників МКЧХ до всіх військовополонених.

"Водночас пункт, на якому я продовжуватиму наполягати як представник МКЧХ, - нам важливо мати доступ до всіх військовополонених, де б вони не утримувалися", - зазначив керівник організації та додав, що "це обов'язок" сторін конфлікту.

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Раніше повідомлялося, що 23 листопада Україна повернула з російського полону ще 35 військових і одного цивільного.