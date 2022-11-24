Водоканал і котельні Сум відновлюють роботу, у 48 громадах області повністю відновлено електропостачання

Приблизно о 5.30 ранку Сумщина була заживлена. Без електрики залишаються 2300 абонентів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Енергетика: область близько 5.30 ранку заживлена. 2300 абонентів без електрики через пориви ліній унаслідок обстрілів та поривів вітру. Повністю електропостачання відновлене в 48 громадах області (усього громад - 51). Детальніша інформація - згодом.



Водоканал і котельні Сум відновлюють свою роботу. Вода і тепло поступово будуть з‘являтися у всіх будинках міста.



Через нестабільну напругу в мережі в Сумах тимчасово не працюють тролейбуси", - йдеться в повідомленні.



Також він зазначив, що зігрітися та підзарядити телефони можна в "Пунктах незламності". На зараз всього по області працює 149 пунктів. Робота з відкриття нових триває.



"Ніч та ранок на прикордонні Сумщини були без ворожих обстрілів", - додав Живицький.

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