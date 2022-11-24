440 дітей загинуло та понад 847 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більш ніж 1287 дітей постраждали в Україні за 9 місяців повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, станом на ранок 24 листопада 2022 року 440 дітей загинуло та понад 847 зазнали поранень.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Чернігівській - 68, Херсонській - 67, Луганській - 64, Дніпропетровській – 32", - йдеться в повідомленні.



Так, 23 листопада внаслідок ракетного обстрілу країною-агресором м. Києва загинула неповнолітня. Пораненень зазнала 17-річна дівчина.



Стало відомо про смерть 13-річного хлопчика, який зазнав тяжких поранень напередодні у смт Антонівка Херсонської області через влучання ворожого снаряду в автомобіль.



Крім того, 23 листопада внаслідок ракетного обстрілу ворогом м. Вишгород Київської області поранено шестеро дітей віком від 5 до 16 років.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

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