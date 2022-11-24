Терористична атака путлера на Україну не залишає мені дипломатичних варіантів, слухати Небензю - один з моїх найжахливіших обов’язків, - Кислиця
Постпред України в ООН Сергій Кислиця відреагував на російські атаки по українській критичній інфраструктурі та на виступ представника РФ Василя Небензі.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Слухати посланця путлера в РБ ООН, як сьогодні, є одним із моїх найжахливіших обов'язків. Навіть знаючи, що його місце в пеклі назавжди, сьогоднішня терористична атака путлера на Україну не залишає мені дипломатичних варіантів. У пеклі буде "плач і скрегіт зубів", але не буде покаяння", - наголосив дипломат.
Топ коментарі
+14 три - пятнадцать
показати весь коментар24.11.2022 10:30 Відповісти Посилання
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.11.2022 10:32 Відповісти Посилання
+9 GoodWin
показати весь коментар24.11.2022 10:35 Відповісти Посилання
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********** небезю було б простіше і з неймовірним задоволенням!
Нехай би побісилися б там. Ну, головуючий повинен був би попередити, та навіть позбавити слова (якщо головуватимуть Китай чи Бразилія) - і все ж.