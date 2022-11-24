Терористична атака путлера на Україну не залишає мені дипломатичних варіантів, слухати Небензю - один з моїх найжахливіших обов’язків, - Кислиця

Постпред України в ООН Сергій Кислиця відреагував на російські атаки по українській критичній інфраструктурі та на виступ представника РФ Василя Небензі.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Слухати посланця путлера в РБ ООН, як сьогодні, є одним із моїх найжахливіших обов'язків. Навіть знаючи, що його місце в пеклі назавжди, сьогоднішня терористична атака путлера на Україну не залишає мені дипломатичних варіантів. У пеклі буде "плач і скрегіт зубів", але не буде покаяння", - наголосив дипломат.

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