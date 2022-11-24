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Новини Війна
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Терористична атака путлера на Україну не залишає мені дипломатичних варіантів, слухати Небензю - один з моїх найжахливіших обов’язків, - Кислиця

кислиця

Постпред України в ООН Сергій Кислиця відреагував на російські атаки по українській критичній інфраструктурі та на виступ представника РФ Василя Небензі.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Слухати посланця путлера в РБ ООН, як сьогодні, є одним із моїх найжахливіших обов'язків. Навіть знаючи, що його місце в пеклі назавжди, сьогоднішня терористична атака путлера на Україну не залишає мені дипломатичних варіантів. У пеклі буде "плач і скрегіт зубів", але не буде покаяння", - наголосив дипломат.

Читайте: Посли G7 приголомшені триваючими російськими атаками: "Ми стоїмо з українцями"

Автор: 

путін володимир (24143) росія (66193) Кислиця Сергій (216)


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Топ коментарі
+14
хто б знав як я розумію Кислицю...
********** небезю було б простіше і з неймовірним задоволенням!
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24.11.2022 10:30 Відповісти
+9
Кислиці-респект,за фото окремий...
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24.11.2022 10:32 Відповісти
+9
там черга стоїть бажаючих в декілька кілометрів
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24.11.2022 10:35 Відповісти
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хто б знав як я розумію Кислицю...
********** небезю було б простіше і з неймовірним задоволенням!
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24.11.2022 10:30 Відповісти
там черга стоїть бажаючих в декілька кілометрів
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24.11.2022 10:35 Відповісти
Кислиці-респект,за фото окремий...
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24.11.2022 10:32 Відповісти
Респект .один нормальный дипломат на всю оон
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24.11.2022 10:37 Відповісти
Чітко і ясно, браво!
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24.11.2022 10:39 Відповісти
БРАВО!
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24.11.2022 10:43 Відповісти
ФОТО ПРОСТО ШИК!!!РЕСПЕКТ!!!путинХуйло!!!
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24.11.2022 10:47 Відповісти
Потрібно було би, щоб Кислиця це сказав не у твітері, а на засіданні Радбезу ООН; і обов'язково вжив "слухати брехню Небензі".
Нехай би побісилися б там. Ну, головуючий повинен був би попередити, та навіть позбавити слова (якщо головуватимуть Китай чи Бразилія) - і все ж.
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24.11.2022 11:04 Відповісти
Кстати, а если реально дать небздене писдофф прямо на заседании... что бы кацапы сделали? наложили вето? или просто наложили?
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24.11.2022 11:33 Відповісти
Оце цікава ідея)
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24.11.2022 14:02 Відповісти
Або вони цілком правильно з юридичної точки зору закриють двері РБ ООН для недоімперії, або ООН осточно піде в небуття.
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24.11.2022 11:35 Відповісти
Б#ля, найми каких-то мексиканцев, выпишут ему п#ды. Один хрен, спишем всё на него самого, мол он пьяный гулял не в том районе.
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24.11.2022 12:16 Відповісти
зловив би хтось там цю лису х!йню і ******** би добряче
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24.11.2022 18:56 Відповісти
 
 