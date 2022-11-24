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Новини Війна
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Водопостачання на лівому березі Києва відновили, на правому - подачу відновлять у першій половині дня, - КМВА

київ

Нараз 25% житлового фонду Києва залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 25% відсотків житлового фонду міста. Громадський транспорт працює – як підземний, так і наземний. Замість трамваїв, з метою економії електроенергії на їхні маршрути вийшли автобуси.  На лівому березі Києва водопостачання відновили. На правому березі подачу води повністю відновлять у перший половині дня". - йдеться в повідомленні.

Усі аварійні бригади та комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків вчорашньої ракетної атаки на столицю.

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Автор: 

КМДА (2380) Київ (19694)


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хлопці - слів нема!
але я б наповнив водою всі ємкості які є в хаті...
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24.11.2022 11:02 Відповісти
Води немає скрізь! Але пишуть лише за Київ.
Світло ось тільки півтори години тому з'явилось у нас. Не було більше 20 годин. А чи надовго...
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24.11.2022 11:43 Відповісти
 
 