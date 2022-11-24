Водопостачання на лівому березі Києва відновили, на правому - подачу відновлять у першій половині дня, - КМВА
Нараз 25% житлового фонду Києва залишаться без електропостачання.
Про це повідомляє пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 25% відсотків житлового фонду міста. Громадський транспорт працює – як підземний, так і наземний. Замість трамваїв, з метою економії електроенергії на їхні маршрути вийшли автобуси. На лівому березі Києва водопостачання відновили. На правому березі подачу води повністю відновлять у перший половині дня". - йдеться в повідомленні.
Усі аварійні бригади та комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків вчорашньої ракетної атаки на столицю.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але я б наповнив водою всі ємкості які є в хаті...
Світло ось тільки півтори години тому з'явилось у нас. Не було більше 20 годин. А чи надовго...