Водопостачання на лівому березі Києва відновили, на правому - подачу відновлять у першій половині дня, - КМВА

Нараз 25% житлового фонду Києва залишаться без електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 25% відсотків житлового фонду міста. Громадський транспорт працює – як підземний, так і наземний. Замість трамваїв, з метою економії електроенергії на їхні маршрути вийшли автобуси. На лівому березі Києва водопостачання відновили. На правому березі подачу води повністю відновлять у перший половині дня". - йдеться в повідомленні.

Усі аварійні бригади та комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків вчорашньої ракетної атаки на столицю.

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