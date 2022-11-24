Пункти пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною не працюють через відсутність світла
На кордоні з Румунією не працює пункт "Солотвино", на кордоні з Угорщиною - пункти "Косино" і "Дзвінкове".
Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформуємо, що у зв’язку з відсутністю електроживлення, призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в пункті пропуску "Солотвино", що на кордоні з Румунією та в пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники просять врахувати цю інформацію при плануванні перетину кордону та за можливістю обрати інші пункти пропуску.
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timurovec
показати весь коментар24.11.2022 11:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ihor V
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Pavlik Morozov #432325
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Svitlana L
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Ihor V
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