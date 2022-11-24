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Пункти пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною не працюють через відсутність світла

кордон

На кордоні з Румунією не працює пункт "Солотвино", на кордоні з Угорщиною - пункти "Косино" і "Дзвінкове".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформуємо, що у зв’язку з відсутністю електроживлення, призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в пункті пропуску "Солотвино", що на кордоні з Румунією та в пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники просять врахувати цю інформацію при плануванні перетину кордону та за можливістю обрати інші пункти пропуску.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6156) кордон (4824) електроенергія (6267) Електрика (2042)


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За столько лет не смогли поставить генераторы.
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24.11.2022 11:30 Відповісти
скільки накрасти грошей на мобілізантах, а на генератори не вистачає. це якась жєсть.
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24.11.2022 12:55 Відповісти
Най шарфік спалять, - і буде їм тепло та світло, орбануті... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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24.11.2022 11:51 Відповісти
Звільнити персонал цих пунктів пропуску нах, хай дрочить в іншому місці. Не назбирали хабарів на генератор, хай йдуть в окопи, тварі.
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24.11.2022 12:48 Відповісти
а чому світло є для постачання нафти через нафтогон дружба?
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24.11.2022 12:53 Відповісти
 
 