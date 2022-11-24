12 років за ґратами проведе коригувальниця з Луганщини, яка через доньку здавала спецслужбі РФ позиції ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

Жінка з ідеологічних мотивів допомагала ворогу у швидкому захопленні населених пунктів на Попаснянському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Жінка збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів української армії, озброєння та військової техніки. Розвіддані передавала своїй доньці, яка мешкала у Москві та від початку повномасштабного вторгнення працювала на ФСБ РФ.

Її затримали наприкінці квітня 2022 року на Луганщині. Після викриття у її мобільному телефоні виявлено відповідні аудіо- та текстові повідомлення, а також фотоматеріали.

Прокурори у суді довели, що засуджена з ідеологічних мотивів допомагала ворогу у швидкому захопленні населених пунктів на Попаснянському напрямку.

За публічного обвинувачення Лисичанської окружної прокуратури Луганської області суд визнав її винною у у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України) та засудив до 12 років позбавлення волі.

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