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12 років за ґратами проведе коригувальниця з Луганщини, яка через доньку здавала спецслужбі РФ позиції ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

огп

Жінка з ідеологічних мотивів допомагала ворогу у швидкому захопленні населених пунктів на Попаснянському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Жінка збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів української армії, озброєння та військової техніки. Розвіддані передавала своїй доньці, яка мешкала у Москві та від початку повномасштабного вторгнення працювала на ФСБ РФ.

Її затримали наприкінці квітня 2022 року на Луганщині. Після викриття у її мобільному телефоні виявлено відповідні аудіо- та текстові повідомлення, а також фотоматеріали.

Прокурори у суді довели, що засуджена з ідеологічних мотивів допомагала ворогу у швидкому захопленні населених пунктів на Попаснянському напрямку.

За публічного обвинувачення Лисичанської окружної прокуратури Луганської області суд визнав її винною у у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України) та засудив до 12 років позбавлення волі.

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Автор: 

суд (11749) Офіс Генпрокурора (3283) Луганська область (4894)


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Топ коментарі
+14
Чергова смердюча савкова відрижка...
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24.11.2022 11:07 Відповісти
+12
А скiльки вiд такоi людей загинуло? Довiчне!
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24.11.2022 11:13 Відповісти
+10
Крім позбавлення волі ма бути обовязково конфіскація усього майна, бо пройде певний час і вийде ця потвора з донькою на волю (амнстії, УДО.
або закінчення теміну відбування), а треба так щоб нікуди було піти, хай починають з нуля і крім того її дії привели до руйнування майна як держави так і громадян
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24.11.2022 11:17 Відповісти
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Чергова смердюча савкова відрижка...
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24.11.2022 11:07 Відповісти
Мало!!! Мало *****!!!🤬🤬🤬
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24.11.2022 11:07 Відповісти
А скiльки вiд такоi людей загинуло? Довiчне!
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24.11.2022 11:13 Відповісти
а скільки років за гратами проведуть ті, хто здавав Україну, Чонгар, Київщину,Маріуполь, Мелітополь, Харківщину, Чернігівщину, Сумщину.....?
чи елітні або тупорилі аніматори або тупо засланці отримають героя України та підуть собі на другий термін пануваання?.. бо вумний наріТ і надалі складатиме конкуренцію гупіям?
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24.11.2022 11:16 Відповісти
ТелеЛохомарофон гадаєте даремно "працює" , даремно мільярди гривень з податків "лохів" на нього виділяють "янєлохі" ....
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24.11.2022 13:42 Відповісти
хай туалети на зоні миє 12 років.
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24.11.2022 11:17 Відповісти
Крім позбавлення волі ма бути обовязково конфіскація усього майна, бо пройде певний час і вийде ця потвора з донькою на волю (амнстії, УДО.
або закінчення теміну відбування), а треба так щоб нікуди було піти, хай починають з нуля і крім того її дії привели до руйнування майна як держави так і громадян
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24.11.2022 11:17 Відповісти
Сподіваюсь, вона потрапить до тих, хто втратив своїх рідних на війні
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24.11.2022 11:36 Відповісти
ТАМ ВСЕ ТАКИЕ!
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24.11.2022 11:40 Відповісти
Сначала к бурятам ее на неделю а потом мразь в тюрьму😡
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24.11.2022 11:44 Відповісти
Малувато буде курві
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24.11.2022 11:47 Відповісти
Мало. Треба суворіше,щоб надалі інші такі боялися
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24.11.2022 14:22 Відповісти
очень хорошо ，жаль что тварь будет за счет налогоплатильшиков жрать но пусть сидит и думает там
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24.11.2022 15:30 Відповісти
**** стара, на довічне! Щоб не смерділо в Україні такими потворами.
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24.11.2022 16:51 Відповісти
 
 