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Угорщина виділить 187 млн євро Україні в рамках пакету допомоги від ЄС

угорщина

Уряд Угорщини схвалив фінансову допомогу Україні у розмірі 187 мільйонів євро як свій внесок у запланований пакет надзвичайної макрофінансової допомоги від ЄС у 2023 році в розмірі 18 мільярдів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Reuters.

Зазначається, що уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявив, що він готовий внести свою частку підтримки Україні, але хотів би платити її на двосторонній основі, а не через спільні позики ЄС.

"Уряд, як і раніше, прихильний до участі у фінансовій підтримці охопленої війною України. Тому він закликає міністра фінансів забезпечити надання 187 мільйонів євро, які становлять частку Угорщини в 18 мільярдах євро кредиту ЄС, який буде надано Україні", - йдеться в постанові угорського уряду.

У документі, підписаному Орбаном, також зазначається, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має розпочати переговори з Україною для вироблення угоди, необхідної для фінансової допомоги.

Щоб забезпечити кошти для кредитів, які Україна має погасити протягом 35 років, Єврокомісія запозичить їх на міжнародному ринку капіталів.

Однак пропозиції щодо пакету мають бути схвалені Європейським парламентом та 27 державами-членами ЄС, і Угорщина заявила, що не братиме участь у спільному запозиченні.

Раніше повідомлялось, що Угорщина не підтримає план ЄС щодо надання нового пакету фінансової допомоги Україні у його нинішній версії.

Читайте: Євросоюз може призупинити виділення частини коштів Угорщині, - Bloomberg

Автор: 

Угорщина (2344) допомога (8460)


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Топ коментарі
+10
Це якщо Евросоюза (Німеччина) виділить їм 7 млрд допомоги, то з цієї суми вони дадуть 187 мільйонів 🙂🙂🙂
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24.11.2022 11:32 Відповісти
+8
Якусь муть вони мутять, я б в них і даром з рук нічого не брав.
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24.11.2022 11:30 Відповісти
+7
Це щоб потім свої права на Закарпаття висунуть.

Не варто прати гроші від ци *******!
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24.11.2022 11:27 Відповісти
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24.11.2022 11:25 Відповісти
Це якщо Евросоюза (Німеччина) виділить їм 7 млрд допомоги, то з цієї суми вони дадуть 187 мільйонів 🙂🙂🙂
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24.11.2022 11:32 Відповісти
А при чому тут Німеччина. Особисто вона нічого від себе не виділяє. Просто Євросоюз довів до уваги, що дотації можна регулювати
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24.11.2022 12:29 Відповісти
хай подавляться. угорці за кожен свій форінт будутьб згадувати балогу і турулів
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24.11.2022 11:41 Відповісти
Це щоб потім свої права на Закарпаття висунуть.

Не варто прати гроші від ци *******!
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24.11.2022 11:27 Відповісти
Якусь муть вони мутять, я б в них і даром з рук нічого не брав.
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24.11.2022 11:30 Відповісти
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24.11.2022 11:34 Відповісти
пуйло щось тут дуже молоде. зараз воно вже таке...

педофильная бабка путятишна

https://moyby.com/images/news/2809b7fa6c7a195573896bc65bb4b650.jpg

.
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24.11.2022 13:06 Відповісти
У ма🐷дяр щось сильно підгоріло😄
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24.11.2022 11:35 Відповісти
Певне хотять за шарфік Орбана відкупитись, ню-ню...🤔🧐😔 Най тоді одягає частіше, такий варіант може бути,- чим би дурнувате не тішилось, аби справно платило гроші 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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24.11.2022 11:48 Відповісти
Украина не должна брать эти деньги,от таких соседей !! Не дай бог
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24.11.2022 11:52 Відповісти
Треба-треба брати гроші, - вони не пахнуть🤔🧐😁 А на отримані гроші, як варіант, скупити всі шарфіки у мадьярщині, - най орбануті всеруться від злості, хоча... ми їм можем продавати скуплені шарфіки по 189 мільйонів євро за штуку персонально для головного орба та з афтографом найвеличнішого,- най подавиться скотиняка, а що,- файний гешефт 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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24.11.2022 12:11 Відповісти
Та пішли вони на х....й з цими грошима!
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24.11.2022 12:08 Відповісти
Послати завжди зможемо, друже Бандерівець, але гроші вперед, уяви, скільки MG з запаними дулами можемо купити 😝😝😝😜🤪
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24.11.2022 12:13 Відповісти
В очко пусть цыгане себе засунут
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24.11.2022 12:20 Відповісти
Щось тут дивне.
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24.11.2022 12:39 Відповісти
.

вiд ЕС вiзьмiть 18 млрд., а потiм з цих грошей вiдправте цим сраним пiдпуйловським мадярським

гнидам їхнi 187 млн. взад.
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24.11.2022 13:02 Відповісти
.


вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським

бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще

бiльш придуркуватих *******.

кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.

как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича

https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha

https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg .

.
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24.11.2022 13:04 Відповісти
18 миллиардов - получается обшая помощь со всех стран ЕС наверно по пропорции у кого сильнее економика дают больше у кого слабее как Венгрия дают меньше.
Лично я думаю что все расходы будут покрыты за счет росии ，конечно не сразу ，в перспективе .
То что это безвозмездная помошь я не верю ，сумма огромная на фоне економических проблем в самой Европе ，поетому все убытки в економике ЕС будут возмещены за счет росии
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24.11.2022 15:29 Відповісти
сумма огромная на фоне економических проблем в самой Европе

серьезно? огромная сумма для страны, которая по факту прикрывает собой, жизнями своих людей всю Европу...?

бюджеты всех стран ЕС превышают 6 триллионов Евро, т.е. 6 тысяч миллиардов.

18 миллиардов от этой суммы- 0,3 %. это как если бы ты, имея 1000 злотых, пожертвовал истекующему кровью аж 3 злотых. просто таки огромное пожертвование...
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24.11.2022 17:28 Відповісти
Що тут дивного? Європа вдула орбану і воно всралося.
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24.11.2022 22:11 Відповісти
 
 