Угорщина виділить 187 млн євро Україні в рамках пакету допомоги від ЄС

Уряд Угорщини схвалив фінансову допомогу Україні у розмірі 187 мільйонів євро як свій внесок у запланований пакет надзвичайної макрофінансової допомоги від ЄС у 2023 році в розмірі 18 мільярдів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Reuters.

Зазначається, що уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявив, що він готовий внести свою частку підтримки Україні, але хотів би платити її на двосторонній основі, а не через спільні позики ЄС.

"Уряд, як і раніше, прихильний до участі у фінансовій підтримці охопленої війною України. Тому він закликає міністра фінансів забезпечити надання 187 мільйонів євро, які становлять частку Угорщини в 18 мільярдах євро кредиту ЄС, який буде надано Україні", - йдеться в постанові угорського уряду.

У документі, підписаному Орбаном, також зазначається, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто має розпочати переговори з Україною для вироблення угоди, необхідної для фінансової допомоги.

Щоб забезпечити кошти для кредитів, які Україна має погасити протягом 35 років, Єврокомісія запозичить їх на міжнародному ринку капіталів.

Однак пропозиції щодо пакету мають бути схвалені Європейським парламентом та 27 державами-членами ЄС, і Угорщина заявила, що не братиме участь у спільному запозиченні.

Раніше повідомлялось, що Угорщина не підтримає план ЄС щодо надання нового пакету фінансової допомоги Україні у його нинішній версії.

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