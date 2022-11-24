УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6787 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 718 7

Підтверджено наявність 9 катівень на визволеній Херсонщині, окупанти вбили понад 400 цивільних, - Костін

катівня

На деокупованих територіях Херсонської області ворог облаштував щонайменше 9 катівень, знайдено понад 400 тіл убитих окупантами цивільних.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За даними Офісу Генпрокурора, підтверджено наявність 9 катівень на визволеній території Херсонської області. Також виявлено тіла 432 цивільних, які були вбиті", - розповів він.

За словами Костіна, залишається високою мінна загроза у деокупованих населених пунктах.

"Залишається багато території та будівель замінованими. Також є мінометні обстріли з боку агресора", - додав він.

Генпрокурор розповів, що на території Херсонської області працюють 12 спільних прокурорсько-слідчих груп, також посилить роботу на окупованих територіях команда Офісу генпрокурора.

Читайте: На Херсонщині внаслідок обстрілів росіян загинула дитина, дві - поранені

Автор: 

Херсон (3449) Костін Андрій (267) Херсонська область (5898)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.11.2022 11:44 Відповісти
Кацапскі виродки… це далеко не все… як знайти тіла спалених, вивезених в Кримські СІЗО і так далі. 9 катівень - також не виключний список..
показати весь коментар
24.11.2022 11:55 Відповісти
Кацапська мерзота катує українців,але ніколи не зламає нашу волю до свободи.
Вони згинуть,а Україна відродиться та розквітне.
показати весь коментар
24.11.2022 12:02 Відповісти
А аккредитации лишали журналистов, по словам Лещера.... просто они могли подорваться на минах(ну, не дождавшишь нашего .... бл... хрипатое)
и да, оправдание вроде круто, но єто типо а вот Кривонос говорит - послало политич. руков.ство на штурм никому не нужного острова. положил враг 16 подготовленніх людей.
"карма" - нет, лучше поржу(весело хавает ермаки, ой, шашліки)
показати весь коментар
24.11.2022 12:14 Відповісти
"Как ви спітє па начам, гаспадін презідент?
Пагібшие вам не сняцца?"
- питав він на стадіоні...

показати весь коментар
24.11.2022 12:40 Відповісти
де там сховався той чорноротий довбойоп який казав, що американські змі нагрітають істєрію, і ніякої війни не буде?
показати весь коментар
24.11.2022 13:04 Відповісти
Стройка ГУЛАГа это мавзолейная Фишка товаристщей чЛенина Сралина и Дзержинского .... враг народа весь Народ...
показати весь коментар
24.11.2022 13:16 Відповісти
 
 