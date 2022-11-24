Підтверджено наявність 9 катівень на визволеній Херсонщині, окупанти вбили понад 400 цивільних, - Костін
На деокупованих територіях Херсонської області ворог облаштував щонайменше 9 катівень, знайдено понад 400 тіл убитих окупантами цивільних.
Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За даними Офісу Генпрокурора, підтверджено наявність 9 катівень на визволеній території Херсонської області. Також виявлено тіла 432 цивільних, які були вбиті", - розповів він.
За словами Костіна, залишається високою мінна загроза у деокупованих населених пунктах.
"Залишається багато території та будівель замінованими. Також є мінометні обстріли з боку агресора", - додав він.
Генпрокурор розповів, що на території Херсонської області працюють 12 спільних прокурорсько-слідчих груп, також посилить роботу на окупованих територіях команда Офісу генпрокурора.
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и да, оправдание вроде круто, но єто типо а вот Кривонос говорит - послало политич. руков.ство на штурм никому не нужного острова. положил враг 16 подготовленніх людей.
"карма" - нет, лучше поржу(весело хавает ермаки, ой, шашліки)
Пагібшие вам не сняцца?"
- питав він на стадіоні...