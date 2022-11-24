Підтверджено наявність 9 катівень на визволеній Херсонщині, окупанти вбили понад 400 цивільних, - Костін

На деокупованих територіях Херсонської області ворог облаштував щонайменше 9 катівень, знайдено понад 400 тіл убитих окупантами цивільних.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За даними Офісу Генпрокурора, підтверджено наявність 9 катівень на визволеній території Херсонської області. Також виявлено тіла 432 цивільних, які були вбиті", - розповів він.

За словами Костіна, залишається високою мінна загроза у деокупованих населених пунктах.

"Залишається багато території та будівель замінованими. Також є мінометні обстріли з боку агресора", - додав він.

Генпрокурор розповів, що на території Херсонської області працюють 12 спільних прокурорсько-слідчих груп, також посилить роботу на окупованих територіях команда Офісу генпрокурора.

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