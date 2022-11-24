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Енергопостачання Львівщини відновлено, але сьогодні запровадять всі типи аварійних та погодинних відключень, - ОВА

електроенергія,львів,львівщина,світло

На Львівщині відновили електропостачання.

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"23 листопада, під час повітряної тривоги ворог наніс два ракетних удари по електропідстанції на Львівщині. Це були ракети з літаків дальньої авіації зі східного напрямку. Цей об‘єкт опинявся під ударами і раніше. Через вчорашні удари підстанція зазнала критичних ушкоджень, внаслідок чого 1,5 млн абонентів Львівського, Яворівського та Червоноградського районів залишилися без електрики.

Станом на цю годину усі абоненти, які постраждали вчора, знову заживлені. Електроенергію вони отримують в обхід пошкодженій підстанції", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Козицького, щоб збалансувати роботу енергосистеми, НЕК "Укренерго" змушена запровадити сьогодні всі типи аварійних та погодинних відключень.

Читайте: Рашисти завдали два ракетні удари по електропідстанції на Львівщині, - ОВА

Автор: 

електроенергія (6267) Козицький Максим (126) Львівська область (2470)


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Саме про це і сказало Магате в особі Гроссі
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25.11.2022 04:08 Відповісти
 
 