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Новини Війна
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Польща підтримує передачу систем Patriot Україні, їх пропонують розмістити у західних областях

сша,патриот,patriot

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав ідею передання Україні систем протиповітряної оборони Patriot від Німеччини, які можуть розмістити у західних областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Моравецького, у Варшаві обговорювали, як найкраще захистити частину території, яка перебуває під загрозою. Він зазначив, що пропозиція розміщення Patriot у західних областях України допоможе захистити польсько-український кордон.

Моравецький сказав, що Польща хоче, щоб Київ, Львів, Івано-Франківськ, Ковель, Рівне, Луцьк та інші міста, які обстрілює Росія, були захищені.

Польський прем'єр наголосив, що через ракетні удари з України тікають люди, а Польща боїться чергової хвилі біженців.

Читайте: Якщо Київ впаде, Росія атакує Польщу. Путін показав свою безжалісність, - Моравецький

Автор: 

ППО (3297) Польща (8639) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+5
Як послухати то всі все підтримують, а ППО в достатній кількості так і нема.
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24.11.2022 13:05 Відповісти
+3
Все в них є. Просто не дають шоб гопника кремлівського не злити
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24.11.2022 13:17 Відповісти
+3
Не обісремо руки даруючей, так панове дописувачі?
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24.11.2022 13:30 Відповісти
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Як послухати то всі все підтримують, а ППО в достатній кількості так і нема.
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24.11.2022 13:05 Відповісти
тому що нема в західному воєнторзі,є тільки у кацапському.😥😪
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24.11.2022 13:13 Відповісти
Все в них є. Просто не дають шоб гопника кремлівського не злити
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24.11.2022 13:17 Відповісти
Не обісремо руки даруючей, так панове дописувачі?
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24.11.2022 13:30 Відповісти
Момент істини для Німеччини!
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24.11.2022 13:37 Відповісти
Читала в кацапських новинах,що начебто"США давлять на Грецiю дати нам с-300"... Можливо,якiсь переговори йдуть.... Але хочеться ракет на 500 км й Patriot((((
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24.11.2022 13:39 Відповісти
Давайте не дiлити того чого нема.....
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24.11.2022 13:41 Відповісти
Не дамо рашистам зруйнувати будинки корупціонерів? Так виходить? Хто ж тоді вестиме торгові угоди? Замість того, щоб фланги зміцнюватимуть з Білорусії та східних рубежах, ставитимемо ПРО в Карпатах.
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24.11.2022 13:44 Відповісти
Повiрте, я за те,щоб поставили ПВО там,де страждають найбiльше люди й де це потрiбно.... По-друге, я дуже сумнiваюсь,що нам дадуть Patriot(то вiд США заложить)... Тому й написала так. По-трете,то поляки хочуть поставили iх на заходi й прикрити СВIЙ кордон.
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24.11.2022 13:49 Відповісти
Я це розумію чудово, що поляки хочуть прикрити свій зад. А Південний схід де найбільше страждає громадян країни, то це не важливо, так виходить.
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24.11.2022 13:52 Відповісти
Претензii не до мене.
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24.11.2022 13:52 Відповісти
А ти не подумав, що закриваючи захід України поляки захищають свої терени, звільнюють ресурси ППО України. Тобі аби гавкнути, та назад в буду, де можливо лежить "пайок" від кацапні.
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24.11.2022 14:10 Відповісти
Nie ma mowy o przekazaniu baterii Patriot tylko o wysłaniu do Polski niemieckiej baterii razem z żołnierzami. Niemcy nie wyślą swoich żołnierzy do Ukrainy. Nie ma więc mowy o Patriotach w Ukrainie. Nasi rządzący wymyślili sposób jak odmówić Niemcom wzmocnienie naszej obrony przeciwlotniczej. Żaden Niemiec nie będzie bronił Polski. Dlatego zaproponowali rozwiązanie na które nikt się nie zgodzi. Rządzą nami idioci, niestety.
Про передачу батареї «Патріот» не йдеться, лише про відправку німецької батареї до Польщі разом із солдатами. Німеччина не надсилатиме своїх військ в Україну. Тож про патріотів в Україні не йдеться. Наші можновладці винайшли спосіб відмовити німцям у посиленні нашої протиповітряної оборони. Жоден німець не захистить Польщу. Тому вони запропонували рішення, на яке ніхто не погодився. Нами, на жаль, керують ідіоти.
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24.11.2022 17:17 Відповісти
Цілком зважене та корисне рішення! А стосовно некваліфікованого питання про південний схід можу нагадати , що в армії є поняття маневру та передислокації- тобто, якщо сили ППО звільняться на заходіф, то можливе посилення піденно-східних напрямках, буде чим.
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24.11.2022 14:07 Відповісти
Коли?
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24.11.2022 16:02 Відповісти
"їх пропонують розмістити у західних областях"
будем боронити Захід
ну хай хоч так, бо не факт ще шо дадуть
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24.11.2022 20:27 Відповісти
 
 