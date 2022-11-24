Польща підтримує передачу систем Patriot Україні, їх пропонують розмістити у західних областях

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав ідею передання Україні систем протиповітряної оборони Patriot від Німеччини, які можуть розмістити у західних областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Моравецького, у Варшаві обговорювали, як найкраще захистити частину території, яка перебуває під загрозою. Він зазначив, що пропозиція розміщення Patriot у західних областях України допоможе захистити польсько-український кордон.

Моравецький сказав, що Польща хоче, щоб Київ, Львів, Івано-Франківськ, Ковель, Рівне, Луцьк та інші міста, які обстрілює Росія, були захищені.

Польський прем'єр наголосив, що через ракетні удари з України тікають люди, а Польща боїться чергової хвилі біженців.

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