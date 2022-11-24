Польща підтримує передачу систем Patriot Україні, їх пропонують розмістити у західних областях
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримав ідею передання Україні систем протиповітряної оборони Patriot від Німеччини, які можуть розмістити у західних областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За словами Моравецького, у Варшаві обговорювали, як найкраще захистити частину території, яка перебуває під загрозою. Він зазначив, що пропозиція розміщення Patriot у західних областях України допоможе захистити польсько-український кордон.
Моравецький сказав, що Польща хоче, щоб Київ, Львів, Івано-Франківськ, Ковель, Рівне, Луцьк та інші міста, які обстрілює Росія, були захищені.
Польський прем'єр наголосив, що через ракетні удари з України тікають люди, а Польща боїться чергової хвилі біженців.
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Про передачу батареї «Патріот» не йдеться, лише про відправку німецької батареї до Польщі разом із солдатами. Німеччина не надсилатиме своїх військ в Україну. Тож про патріотів в Україні не йдеться. Наші можновладці винайшли спосіб відмовити німцям у посиленні нашої протиповітряної оборони. Жоден німець не захистить Польщу. Тому вони запропонували рішення, на яке ніхто не погодився. Нами, на жаль, керують ідіоти.
будем боронити Захід
ну хай хоч так, бо не факт ще шо дадуть