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Новини Агресія Росії проти України
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Понад 1,3 тис. тіл загиблих під час російської окупації вже ексгумували у Київській області, - поліція

нєбитов

На території Київської області ексгумували 1368 тіл цивільних, які загинули під час російської окупації.

 Про це повідомив начальник поліції Київщини, генерал Андрій Нєбитов під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ексгумація продовжується. Остання цифра 1368 тіл", - розповів Нєбитов.

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Автор: 

Київська область (4105) ексгумація (149) Нєбитов Андрій (192)


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і все пучком, авидакажите, етаукрописамісвоіхубілі. а от півтора десятка смердюків полегли коли в полон "здавалися" - уже подання в оон, айяйяй, військовий злочин.
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24.11.2022 13:09 Відповісти
головне, що вони за кордон не чкурнули
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24.11.2022 13:23 Відповісти
ЗАВДЯКИ ТРИРІЧНІЙ "МИРОЛЮБНОСТІ" БУБОЧКІ МАЄМО 100 ТИСЯЧ ЗАГИБЛИХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ. Маріупіль, Буча, Ізюм, Ірпінь збрехати не дадуть.
Забагато коштує творчість Кварталу для України.
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24.11.2022 16:08 Відповісти
 
 