Понад 1,3 тис. тіл загиблих під час російської окупації вже ексгумували у Київській області, - поліція

На території Київської області ексгумували 1368 тіл цивільних, які загинули під час російської окупації.

Про це повідомив начальник поліції Київщини, генерал Андрій Нєбитов під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ексгумація продовжується. Остання цифра 1368 тіл", - розповів Нєбитов.

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