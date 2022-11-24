Найскладніша ситуація на фронті за останній тиждень залишається на Донецькому напрямку, - Міноборони
На Донецькому напрямку росіяни постійно ведуть атаки. А у Херсонській області ворог готується до оборони.
Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Найскладніша ситуація протягом минулого тижня і зараз зберігаються на Донецькому напрямку. Російські загарбники ведуть там наступальні дії. Наші воїни мужньо тримають оборону, відбивають десятки російських атак, а іноді за день ЗСУ їх відбивали більш як 100", - зазначила Маляр.
Також вона зазначила, що відведення угрупування військ з окупованих територій Херсонської області, на правому березі Дніпра ворог готується до оборони вздовж всієї лінії зіткнення.
"На Херсонщині путінська армія укріплює нові рубежі оборони та здійснює обстріли населених пунктів і наших позицій на правобережжі Дніпра", - додала Маляр.
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