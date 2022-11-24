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Новини Агресія Росії проти України
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Найскладніша ситуація на фронті за останній тиждень залишається на Донецькому напрямку, - Міноборони

маляр

На Донецькому напрямку росіяни постійно ведуть атаки. А у Херсонській області ворог готується до оборони.

Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Найскладніша ситуація протягом минулого тижня і зараз зберігаються на Донецькому напрямку. Російські загарбники ведуть там наступальні дії. Наші воїни мужньо тримають оборону, відбивають десятки російських атак, а іноді за день ЗСУ їх відбивали більш як 100", - зазначила Маляр.

Також вона зазначила, що  відведення угрупування військ з окупованих територій Херсонської області, на правому березі Дніпра ворог готується до оборони вздовж всієї лінії зіткнення.

"На Херсонщині путінська армія укріплює нові рубежі оборони та здійснює обстріли населених пунктів і наших позицій на правобережжі Дніпра", - додала Маляр.

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Автор: 

Міноборони (7491) Донецька область (8842) Маляр Ганна (525)


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24.11.2022 13:31 Відповісти
краще скажіть, що робиться для того, щоб ця ситуація там ПОЛЕГШИЛАСЬ нарешті!
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24.11.2022 14:06 Відповісти
Чим займається ця жінка? І яке має відношення до бойових дій?
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24.11.2022 16:31 Відповісти
і була же гарною адвокатесою... але звязалася з зеленою мразотою...
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24.11.2022 17:28 Відповісти
 
 