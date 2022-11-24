УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
3 058 20

У 15 регіонах проблеми з водою, з електрикою - майже в усій Україні, - Зеленський

вода,електрика

В Україні цілий день тривають відновлювальні роботи, проте станом на вечір ще 15 областях країни є проблеми з водопостачанням та електрикою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За його словами, ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах, однак Україна потрохи відходить від блекауту.

"Щогодини повертаємо живлення новим і новим споживачам. Найважче поки в столиці та 15 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька. Проблеми є також і в інших регіонах", — пояснив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Це помста тих, хто програв: Зеленський про щоденні обстріли Херсону та області. ВIДЕО

Президент назвав відновлення світла загальнонаціональним завданням, заради якого спільно працюють енергетики, комунальники й бізнес. Він також подякував ДСНС та всій системі обласних адміністрацій за швидке розгортання мережі Пунктів Незламності.

"Загалом станом на зараз запущено 4362 пункти в більшості регіонів. І це ще не остаточна цифра – мережа зростатиме відповідно до того, як пункти будуть забезпечуватися генераторами та зв’язком", — зауважив політик.

Зеленський закликав користуватися пунктами мешканців міст, де понад 12 годин немає електрики або тепла. Окрім того, він нагадав, що допомогу надають в усіх відділках поліції та на обʼєктах ДСНС, закликавши також допомагати самотнім і літнім людям.

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) вода (1207) відключення світла (1113)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
24.11.2022 23:34 Відповісти
+7
скоро вже ніхто не зможе побачити у відосиках надлюдських потуг веровного кловуна ось де проблема так проблема. а ще ж до кожної елктростанції треба нові дороги прокласти...... .
показати весь коментар
24.11.2022 23:44 Відповісти
+6
Зеля глашатай новин.
показати весь коментар
24.11.2022 23:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у нас дают воду з 18:до 21,і в ранці з 6 до 9
показати весь коментар
24.11.2022 23:16 Відповісти
Зеля глашатай новин.
показати весь коментар
24.11.2022 23:19 Відповісти
Така внього спеціальність,пи...діть зі сцени.😢
показати весь коментар
24.11.2022 23:30 Відповісти
Хотілося би почути у відосіках як влада підготувалася до блекаутів, бо ще влітку було зрозуміло, як буде діяти террораша. Почули? Так отож!
показати весь коментар
25.11.2022 06:17 Відповісти
а ніяк не приготувались !!! замість замовити влітку в США, Німетчині, Японії, Півд.Кореї виготовлення резервих електротрасформаторних підстанцій, на паралетри електронапруги, кацапо-совкового зразка, зелені наркомани впустили гроші на "велике крадівництво" та на промивання мозгів укравїнцям на дибільному, олігархічному телемарафоні на телеканалі дом/фрі-дом !!! а що українці можуть посидіти без світла - головне розпил бабла !!!

https://youtu.be/FHMnyHthKhs
показати весь коментар
25.11.2022 06:31 Відповісти
Світло разом з водою зникло о 14.00. Вчора. Світло дали сьгодні у кого як, в кого о шостій ранку, в кого о 10-й, а в кого й пізніще! Але води й досі немає!
показати весь коментар
24.11.2022 23:27 Відповісти
Проблем з водою та світлом немає.
Вони виникають тільки при відсутності першого і другого.
показати весь коментар
24.11.2022 23:32 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2022 23:34 Відповісти
Никто теперь не смотрит вечерние видосики.
показати весь коментар
24.11.2022 23:34 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2022 23:39 Відповісти
скоро вже ніхто не зможе побачити у відосиках надлюдських потуг веровного кловуна ось де проблема так проблема. а ще ж до кожної елктростанції треба нові дороги прокласти...... .
показати весь коментар
24.11.2022 23:44 Відповісти
10 годин без світла вдень. вночі теж виключають. і це ще НЕ найгірша ситуйовіна. львівська обл.
показати весь коментар
25.11.2022 00:11 Відповісти
12 годин у нас було вимкнення ... львівській район ...
показати весь коментар
25.11.2022 06:33 Відповісти
Київська область місто Вишневе, в ЖК Піонерський квартал вже добу немає світла, а у сусідньому ЖК Акварелі ( ЖК у 30и метрах) жодного разу світло не вимикали
показати весь коментар
25.11.2022 00:31 Відповісти
А вот с такими ЖК вообще вопрос решается легко. Трехфазный дизельный генератор, ну, например Coelmo PDT286AG1A (520 кВт) или RID 2000 E-SERIES S (1600 кВт) ставится, и фсёёёёёёё. Жильцы могут скинуться и на соляру так же.
показати весь коментар
25.11.2022 08:59 Відповісти
Може бути що ці два ЖК підключені до різних розподільчих станцій.
показати весь коментар
25.11.2022 01:20 Відповісти
Поки не почне в Мосві метро підриватись - рашка продовжуватиме терор.
показати весь коментар
25.11.2022 01:49 Відповісти
не переживай так - твои фсбшники если надо и так подорвут и метро и дома жилые
показати весь коментар
25.11.2022 03:39 Відповісти
Скажіть скільки треба сидіти без води і світла, аби іздохло Пуйло? Але так щоб напевно. Ми зачекаємо.
показати весь коментар
25.11.2022 02:50 Відповісти
***** паскадная, зато с асфальтом проблем нет. Как и с дружками твоими орденоносцами квартальными, дегенератами кошевыми с пикаловыми.
показати весь коментар
25.11.2022 08:56 Відповісти
 
 