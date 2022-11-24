У 15 регіонах проблеми з водою, з електрикою - майже в усій Україні, - Зеленський

В Україні цілий день тривають відновлювальні роботи, проте станом на вечір ще 15 областях країни є проблеми з водопостачанням та електрикою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За його словами, ситуація з електрикою залишається складною майже в усіх регіонах, однак Україна потрохи відходить від блекауту.

"Щогодини повертаємо живлення новим і новим споживачам. Найважче поки в столиці та 15 областях: Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька. Проблеми є також і в інших регіонах", — пояснив Зеленський.

Президент назвав відновлення світла загальнонаціональним завданням, заради якого спільно працюють енергетики, комунальники й бізнес. Він також подякував ДСНС та всій системі обласних адміністрацій за швидке розгортання мережі Пунктів Незламності.

"Загалом станом на зараз запущено 4362 пункти в більшості регіонів. І це ще не остаточна цифра – мережа зростатиме відповідно до того, як пункти будуть забезпечуватися генераторами та зв’язком", — зауважив політик.

Зеленський закликав користуватися пунктами мешканців міст, де понад 12 годин немає електрики або тепла. Окрім того, він нагадав, що допомогу надають в усіх відділках поліції та на обʼєктах ДСНС, закликавши також допомагати самотнім і літнім людям.