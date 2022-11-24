УКР
Новини Війна
Росія в ООН навіть не намагалася зіграти у гру з голосуванням для онлайн-включення Зеленського, - Кулеба

кулеба

Після масованої ракетної атаки РФ 23 листопада та запиту президента Володимира Зеленського провести термінове засідання Ради безпеки ООН росіяни навіть не намагалися "зіграти у гру" з попереднім голосуванням щодо онлайн-включення Зеленського.

 Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Глава МЗС наголосив, що 23 листопада з ініціативи Зеленського було скликано засідання Ради безпеки ООН, і воно відбулося цього ж дня.

"Наведу одну цікаву деталь із дипломатичних залаштунків. Щоб отримати згоду Ради Безпеки ООН на онлайн-включення президента України, зазвичай Росія намагається розіграти комбінацію голосування – тобто вимагати голосування, а не автоматичного ухвалення рішення про те, що президент має право звернутися онлайн", – сказав Кулеба.

Проте вчора, за словами міністра, підтримка цього засідання та виступу Зеленського в Раді безпеки була настільки високою, що РФ навіть не намагалася запросити голосування.

"Росіяни зрозуміли, що не будуть здатні знову зіграти в цю гру з голосуванням і навіть не порушували це питання", – сказав Кулеба.

дипломатія (720) росія (67900) Кулеба Дмитро (3606)
24.11.2022 23:53
Де результат?
24.11.2022 23:53
забудьте за любу організацію в який є кацапня, а перша з таких - рада безпеки оон з кацапячим правом вєто.
все вже - нема ніякої ооні, ніякої її ради і ніякої безпеки.
25.11.2022 01:38
24.11.2022 23:53
Резиновая?
25.11.2022 03:53
24.11.2022 23:53
Кацапи розуміють що на них всі плюють.
24.11.2022 23:57
Вот бы еще по мпскве ракетами *******, а то они так долго будут понимать плевки
25.11.2022 00:06
Достатньо оголосити що о 18:00 прилетить, лише дати не казати. Ото "засуєтяться", забігають...
25.11.2022 00:15
І що це дало ,ворог продожує вбивати мирне населення і руйнувати критичну інфраструктуру ,обстріли енергетичних обєктів почалось в першій половині жовтня ,всі знали що ворог не зупинится ,але нічого не робили.
25.11.2022 00:01
Бла бла бл б бла б л бла
25.11.2022 00:03
Какой херой на фото🤡
25.11.2022 00:10
Що дає Україні моральна підтримка ООН? Навіть якщо вона мужня, дуже мужня, виключно мужня чи особливо та беззаперечно мужня.
25.11.2022 00:19
Беззаперечно мужню моральну підтримку в ООН.
25.11.2022 02:33
25.11.2022 01:38
 
 