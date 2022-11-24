Росія в ООН навіть не намагалася зіграти у гру з голосуванням для онлайн-включення Зеленського, - Кулеба

Після масованої ракетної атаки РФ 23 листопада та запиту президента Володимира Зеленського провести термінове засідання Ради безпеки ООН росіяни навіть не намагалися "зіграти у гру" з попереднім голосуванням щодо онлайн-включення Зеленського.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Глава МЗС наголосив, що 23 листопада з ініціативи Зеленського було скликано засідання Ради безпеки ООН, і воно відбулося цього ж дня.

"Наведу одну цікаву деталь із дипломатичних залаштунків. Щоб отримати згоду Ради Безпеки ООН на онлайн-включення президента України, зазвичай Росія намагається розіграти комбінацію голосування – тобто вимагати голосування, а не автоматичного ухвалення рішення про те, що президент має право звернутися онлайн", – сказав Кулеба.

Проте вчора, за словами міністра, підтримка цього засідання та виступу Зеленського в Раді безпеки була настільки високою, що РФ навіть не намагалася запросити голосування.

"Росіяни зрозуміли, що не будуть здатні знову зіграти в цю гру з голосуванням і навіть не порушували це питання", – сказав Кулеба.