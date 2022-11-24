УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини
8 409 19

Оборонні заводи-гіганти в ЄС та США збільшують виробництво для задоволення попиту України, – WSJ

нато,зброя

Найбільші світові виробники зброї почали нарощувати виробництво ракетних установок, танків і боєприпасів, оскільки галузь переключається на задоволення попиту, який, як очікують керівники компаній, буде стійким, що спричинено російсько-українською війною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише американська газета The Wall Street Journal.

Нарощування виробництва відбувається здебільшого в Європі, де низка виробників зброї звикла до скромнішого попиту на свою продукцію в мирний час і тепер намагається збільшити потужності, щоб задовольнити очікуваний наплив замовлень.

Rheinmetall, один з найбільших європейських виробників зброї та боєприпасів, минулого тижня погодився купити іспанського конкурента, щоб зміцнити свої потужності з виробництва боєприпасів. Головний виконавчий директор компанії заявив, що очікує нових великих контрактів наступного року.

Також читайте: Польща просить Німеччину передати Україні системи Patriot, які раніше запропонували Варшаві

Прагнення до збільшення виробництва відбувається як у США, так і в Азії. Пентагон виділив Україні понад $17 млрд на закупівлю зброї та послуг, більша частина яких взята з наявних запасів. Він також уклав близько $3,4 млрд. нових контрактів для поповнення запасів усередині країни і у союзників.

Як у Європі, так і в США, зростаючий попит збігся з перебоями в ланцюжку поставок і нестачею робітників і комплектуючих. Деякі з найбільш затребуваних видів зброї, наприклад, зенітні ракети Stinger, що стріляють з плеча, були практично зняті з виробництва, що змусило компанії швидко шукати обхідні шляхи.

Raytheon Technologies Corp. утилізувала старі Stinger і повернула пенсіонерів, щоб збільшити виробництво, яке сповільнилося до мінімуму. США не замовляли ці ракети з 2008 року.

Компанія L3Harris Technologies Inc., яка замовила обладнання, призначене для України, на суму $200 млн, заявила, що вона витягує комп’ютерні чіпи зі старих радіоприймачів, щоб зробити нові засоби зв’язку і не пропустити жодної мети доставки, пов’язаної з Україною.

Також читайте: Українські фахівці виявили в іранських дронах компоненти італійського виробництва, – La Repubblica

Lockheed Martin Corp. подвоює випуск протитанкових ракет Javelin, які вона виробляє спільно з Raytheon, і збільшує випуск ракетних установок Himars і ракет GMLRS на 60%.

Тим часом в Азії Південна Корея планує продати артилерійські снаряди, призначені для українських військ, у рамках конфіденційної збройової угоди між Сеулом і Вашингтоном, пише газета The Wall Street Journal.

"Оборонні бюджети в Європі, які скорочувалися протягом десятиліть, поступово збільшуються після анексії Росією Криму в 2014 році. Вторгнення Москви в Україну в лютому забезпечило більш безпосередній поштовх. З 1 січня акції Rheinmetall зросли на 115%, а акції Saab і британської BAE Systems PLC – на 30% і 44% відповідно", – зазначає видання.

У США виробники вже давно постачають обладнання на експорт і для наземних воєн по всьому світу, але російсько-українська війна дала їхнім акціям менший приріст. Акції Lockheed зросли на 36% з початку року. Акції General Dynamics зросли на 22%, а Raytheon – на 12%.

Виробники закликають уряди оформити нові контракти, щоб підтримати їхні зусилля з нарощування виробництва. Європейська оборонна компанія KMW+Nexter Defense Systems NV, фахівець з боєприпасів і виробник військових транспортних засобів та іншого обладнання, все ще чекає, коли ці контракти матеріалізуються, щоб збільшити свої власні операції.

Також дивіться: Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом. ФОТОрепортаж

Компанія Saab вже розширювала свої виробничі потужності останніми роками на тлі підвищеної напруженості у відносинах з Росією, сказав генеральний директор Мікаель Йоханссон. На додаток до того, що для підтримки цього зростання компанія найняла 500 нових співробітників по всьому світу та інвестує в нові виробничі технології для підвищення ефективності.

За словами Йоганссона, компанія може ще більше підвищити продуктивність, збільшивши кількість змін для своїх цехових робітників.

Німецька компанія Rheinmetall, розташована в Дюссельдорфі, подвоїла річний обсяг виробництва боєприпасів для танків з приблизно 70 тис. до 140 тисяч на рік, за словами Паппергера, її генерального директора.

Цього року компанія виробляє 110 тис. одиниць інших артилерійських боєприпасів порівняно з 70 тис. минулого року. Компанія подвоїла свої потужності з виробництва мінометних боєприпасів.

Також читайте: У Росії оборонні виробництва переведені на 12-годинні зміни

Паппергер каже, що компанія збільшила потенційний обсяг виробництва середньокаліберних набоїв до 2,2 мільйона на рік з 1,2 мільйона, а також збільшила виробничі потужності для своїх військових вантажівок з 2,5 тис. до 4 тис.

Минулого тижня компанія Rheinmetall заявила, що досягла угоди з американською приватною інвестиційною компанією Rhone Group про купівлю іспанського конкурента Expal Systems SA за 1,2 мільярда євро, в рамках угоди, покликаної швидко збільшити наявне виробництво з цілої низки типів боєприпасів і отримати доступ до незадіяних заводських потужностей.

Автор: 

зброя (7740) виробництво (1751) США (24362) Євросоюз (14174)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
24.11.2022 23:58 Відповісти
+13
Да да боеприпасы скоро закончатьсв,орко боты и телеграм патриоты роиси...мечтайте дальше)
показати весь коментар
25.11.2022 00:13 Відповісти
+12
Ну шо ж, будемо всім світом кацапню *******
показати весь коментар
25.11.2022 00:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.11.2022 23:58 Відповісти
Какой мощный старик! Какой всепоглощающий взгляд!
показати весь коментар
25.11.2022 00:38 Відповісти
Как известно, сифилис для мозга - самое оно.
показати весь коментар
25.11.2022 00:41 Відповісти
Это он тогда уже не в себе был,болел дедушка.
показати весь коментар
25.11.2022 10:00 Відповісти
Вільний світ не триндить про "мабілізуєм економіку", а нарощує виробництво озброєнь. Навряд чи росісі є чим на це відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 00:00 Відповісти
Нажаль ПАР давно знюхалася з кацапамиі такої допомоги нам не бачити

показати весь коментар
25.11.2022 00:03 Відповісти
Шмаркля!свои заводы стоят!что ж ты делаешь вражина!
показати весь коментар
25.11.2022 00:05 Відповісти
Воно вміє тільки клянчити дай, дай.
показати весь коментар
25.11.2022 00:07 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 00:09 Відповісти
Да да боеприпасы скоро закончатьсв,орко боты и телеграм патриоты роиси...мечтайте дальше)
показати весь коментар
25.11.2022 00:13 Відповісти
Давно вже пора було це зробити.
показати весь коментар
25.11.2022 00:17 Відповісти
Ленд-ліз працює?
показати весь коментар
25.11.2022 00:26 Відповісти
Той випадок, колі Х.ло своїмі діями дає гроші не своєму народу, а клятим капітилістам!
показати весь коментар
25.11.2022 00:32 Відповісти
Ну шо ж, будемо всім світом кацапню *******
показати весь коментар
25.11.2022 00:43 Відповісти
Точно всім світом - навіть не так світами(паралельними) може колись може десь може.
показати весь коментар
25.11.2022 00:51 Відповісти
Перевірити те, про що говориться в статті, звісно, неможливо! Але якщо лендліз для України дозволить підзаробити грошенят Американській та Європейській оборонці, то це буде додатковим фактором, стимулюючим допомогу та підтримку для України!
показати весь коментар
25.11.2022 00:52 Відповісти
многоходовочник стратег
переиграл всех снова
с низкого старта взяв разбег
что ж поздравляем, Вова
показати весь коментар
25.11.2022 02:59 Відповісти
Найбільші світові виробники зброї почали нарощувати виробництво ракетних установок, танків .......
...............................................................................................................................................................
Навіщо збільшує виробництво ракетних установок, танків... якщо тисячі ракетних установок, танків... стоять законсервованими в США??
Має рацію американський генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог: ,,В даний час США не зацікавлені у перемозі України у протистоянні з Росією.
Якби ми хотіли, щоб вони перемогли, ми давно вже дали б їм відповідне озброєння. Наприклад, вони тільки зараз починають приймати постачання NASAMS, ми дуже повільно постачаємо їм HIMARS. ,,

Де виконання Ленд-лізу, за яке проголосував Конгрес, за яким, Україна повинна була швидко отримувати наступальну зброю??
показати весь коментар
25.11.2022 05:38 Відповісти
https://youtu.be/zt7Dvgf79wA ....

Израильский ракетный комплекс "Lora" может быть поставлен в Украину, сообщило Израильское информ агентство .. ссылка вверху...
показати весь коментар
25.11.2022 07:14 Відповісти
 
 