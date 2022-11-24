Оборонні заводи-гіганти в ЄС та США збільшують виробництво для задоволення попиту України, – WSJ
Найбільші світові виробники зброї почали нарощувати виробництво ракетних установок, танків і боєприпасів, оскільки галузь переключається на задоволення попиту, який, як очікують керівники компаній, буде стійким, що спричинено російсько-українською війною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише американська газета The Wall Street Journal.
Нарощування виробництва відбувається здебільшого в Європі, де низка виробників зброї звикла до скромнішого попиту на свою продукцію в мирний час і тепер намагається збільшити потужності, щоб задовольнити очікуваний наплив замовлень.
Rheinmetall, один з найбільших європейських виробників зброї та боєприпасів, минулого тижня погодився купити іспанського конкурента, щоб зміцнити свої потужності з виробництва боєприпасів. Головний виконавчий директор компанії заявив, що очікує нових великих контрактів наступного року.
Прагнення до збільшення виробництва відбувається як у США, так і в Азії. Пентагон виділив Україні понад $17 млрд на закупівлю зброї та послуг, більша частина яких взята з наявних запасів. Він також уклав близько $3,4 млрд. нових контрактів для поповнення запасів усередині країни і у союзників.
Як у Європі, так і в США, зростаючий попит збігся з перебоями в ланцюжку поставок і нестачею робітників і комплектуючих. Деякі з найбільш затребуваних видів зброї, наприклад, зенітні ракети Stinger, що стріляють з плеча, були практично зняті з виробництва, що змусило компанії швидко шукати обхідні шляхи.
Raytheon Technologies Corp. утилізувала старі Stinger і повернула пенсіонерів, щоб збільшити виробництво, яке сповільнилося до мінімуму. США не замовляли ці ракети з 2008 року.
Компанія L3Harris Technologies Inc., яка замовила обладнання, призначене для України, на суму $200 млн, заявила, що вона витягує комп’ютерні чіпи зі старих радіоприймачів, щоб зробити нові засоби зв’язку і не пропустити жодної мети доставки, пов’язаної з Україною.
Lockheed Martin Corp. подвоює випуск протитанкових ракет Javelin, які вона виробляє спільно з Raytheon, і збільшує випуск ракетних установок Himars і ракет GMLRS на 60%.
Тим часом в Азії Південна Корея планує продати артилерійські снаряди, призначені для українських військ, у рамках конфіденційної збройової угоди між Сеулом і Вашингтоном, пише газета The Wall Street Journal.
"Оборонні бюджети в Європі, які скорочувалися протягом десятиліть, поступово збільшуються після анексії Росією Криму в 2014 році. Вторгнення Москви в Україну в лютому забезпечило більш безпосередній поштовх. З 1 січня акції Rheinmetall зросли на 115%, а акції Saab і британської BAE Systems PLC – на 30% і 44% відповідно", – зазначає видання.
У США виробники вже давно постачають обладнання на експорт і для наземних воєн по всьому світу, але російсько-українська війна дала їхнім акціям менший приріст. Акції Lockheed зросли на 36% з початку року. Акції General Dynamics зросли на 22%, а Raytheon – на 12%.
Виробники закликають уряди оформити нові контракти, щоб підтримати їхні зусилля з нарощування виробництва. Європейська оборонна компанія KMW+Nexter Defense Systems NV, фахівець з боєприпасів і виробник військових транспортних засобів та іншого обладнання, все ще чекає, коли ці контракти матеріалізуються, щоб збільшити свої власні операції.
Компанія Saab вже розширювала свої виробничі потужності останніми роками на тлі підвищеної напруженості у відносинах з Росією, сказав генеральний директор Мікаель Йоханссон. На додаток до того, що для підтримки цього зростання компанія найняла 500 нових співробітників по всьому світу та інвестує в нові виробничі технології для підвищення ефективності.
За словами Йоганссона, компанія може ще більше підвищити продуктивність, збільшивши кількість змін для своїх цехових робітників.
Німецька компанія Rheinmetall, розташована в Дюссельдорфі, подвоїла річний обсяг виробництва боєприпасів для танків з приблизно 70 тис. до 140 тисяч на рік, за словами Паппергера, її генерального директора.
Цього року компанія виробляє 110 тис. одиниць інших артилерійських боєприпасів порівняно з 70 тис. минулого року. Компанія подвоїла свої потужності з виробництва мінометних боєприпасів.
Паппергер каже, що компанія збільшила потенційний обсяг виробництва середньокаліберних набоїв до 2,2 мільйона на рік з 1,2 мільйона, а також збільшила виробничі потужності для своїх військових вантажівок з 2,5 тис. до 4 тис.
Минулого тижня компанія Rheinmetall заявила, що досягла угоди з американською приватною інвестиційною компанією Rhone Group про купівлю іспанського конкурента Expal Systems SA за 1,2 мільярда євро, в рамках угоди, покликаної швидко збільшити наявне виробництво з цілої низки типів боєприпасів і отримати доступ до незадіяних заводських потужностей.
Навіщо збільшує виробництво ракетних установок, танків... якщо тисячі ракетних установок, танків... стоять законсервованими в США??
Має рацію американський генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог: ,,В даний час США не зацікавлені у перемозі України у протистоянні з Росією.
Якби ми хотіли, щоб вони перемогли, ми давно вже дали б їм відповідне озброєння. Наприклад, вони тільки зараз починають приймати постачання NASAMS, ми дуже повільно постачаємо їм HIMARS. ,,
Де виконання Ленд-лізу, за яке проголосував Конгрес, за яким, Україна повинна була швидко отримувати наступальну зброю??
Израильский ракетный комплекс "Lora" может быть поставлен в Украину, сообщило Израильское информ агентство .. ссылка вверху...