Оборонні заводи-гіганти в ЄС та США збільшують виробництво для задоволення попиту України, – WSJ

Найбільші світові виробники зброї почали нарощувати виробництво ракетних установок, танків і боєприпасів, оскільки галузь переключається на задоволення попиту, який, як очікують керівники компаній, буде стійким, що спричинено російсько-українською війною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише американська газета The Wall Street Journal.

Нарощування виробництва відбувається здебільшого в Європі, де низка виробників зброї звикла до скромнішого попиту на свою продукцію в мирний час і тепер намагається збільшити потужності, щоб задовольнити очікуваний наплив замовлень.

Rheinmetall, один з найбільших європейських виробників зброї та боєприпасів, минулого тижня погодився купити іспанського конкурента, щоб зміцнити свої потужності з виробництва боєприпасів. Головний виконавчий директор компанії заявив, що очікує нових великих контрактів наступного року.

Також читайте: Польща просить Німеччину передати Україні системи Patriot, які раніше запропонували Варшаві

Прагнення до збільшення виробництва відбувається як у США, так і в Азії. Пентагон виділив Україні понад $17 млрд на закупівлю зброї та послуг, більша частина яких взята з наявних запасів. Він також уклав близько $3,4 млрд. нових контрактів для поповнення запасів усередині країни і у союзників.

Як у Європі, так і в США, зростаючий попит збігся з перебоями в ланцюжку поставок і нестачею робітників і комплектуючих. Деякі з найбільш затребуваних видів зброї, наприклад, зенітні ракети Stinger, що стріляють з плеча, були практично зняті з виробництва, що змусило компанії швидко шукати обхідні шляхи.

Raytheon Technologies Corp. утилізувала старі Stinger і повернула пенсіонерів, щоб збільшити виробництво, яке сповільнилося до мінімуму. США не замовляли ці ракети з 2008 року.

Компанія L3Harris Technologies Inc., яка замовила обладнання, призначене для України, на суму $200 млн, заявила, що вона витягує комп’ютерні чіпи зі старих радіоприймачів, щоб зробити нові засоби зв’язку і не пропустити жодної мети доставки, пов’язаної з Україною.

Також читайте: Українські фахівці виявили в іранських дронах компоненти італійського виробництва, – La Repubblica

Lockheed Martin Corp. подвоює випуск протитанкових ракет Javelin, які вона виробляє спільно з Raytheon, і збільшує випуск ракетних установок Himars і ракет GMLRS на 60%.

Тим часом в Азії Південна Корея планує продати артилерійські снаряди, призначені для українських військ, у рамках конфіденційної збройової угоди між Сеулом і Вашингтоном, пише газета The Wall Street Journal.

"Оборонні бюджети в Європі, які скорочувалися протягом десятиліть, поступово збільшуються після анексії Росією Криму в 2014 році. Вторгнення Москви в Україну в лютому забезпечило більш безпосередній поштовх. З 1 січня акції Rheinmetall зросли на 115%, а акції Saab і британської BAE Systems PLC – на 30% і 44% відповідно", – зазначає видання.

У США виробники вже давно постачають обладнання на експорт і для наземних воєн по всьому світу, але російсько-українська війна дала їхнім акціям менший приріст. Акції Lockheed зросли на 36% з початку року. Акції General Dynamics зросли на 22%, а Raytheon – на 12%.

Виробники закликають уряди оформити нові контракти, щоб підтримати їхні зусилля з нарощування виробництва. Європейська оборонна компанія KMW+Nexter Defense Systems NV, фахівець з боєприпасів і виробник військових транспортних засобів та іншого обладнання, все ще чекає, коли ці контракти матеріалізуються, щоб збільшити свої власні операції.

Також дивіться: Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом. ФОТОрепортаж

Компанія Saab вже розширювала свої виробничі потужності останніми роками на тлі підвищеної напруженості у відносинах з Росією, сказав генеральний директор Мікаель Йоханссон. На додаток до того, що для підтримки цього зростання компанія найняла 500 нових співробітників по всьому світу та інвестує в нові виробничі технології для підвищення ефективності.

За словами Йоганссона, компанія може ще більше підвищити продуктивність, збільшивши кількість змін для своїх цехових робітників.

Німецька компанія Rheinmetall, розташована в Дюссельдорфі, подвоїла річний обсяг виробництва боєприпасів для танків з приблизно 70 тис. до 140 тисяч на рік, за словами Паппергера, її генерального директора.

Цього року компанія виробляє 110 тис. одиниць інших артилерійських боєприпасів порівняно з 70 тис. минулого року. Компанія подвоїла свої потужності з виробництва мінометних боєприпасів.

Також читайте: У Росії оборонні виробництва переведені на 12-годинні зміни

Паппергер каже, що компанія збільшила потенційний обсяг виробництва середньокаліберних набоїв до 2,2 мільйона на рік з 1,2 мільйона, а також збільшила виробничі потужності для своїх військових вантажівок з 2,5 тис. до 4 тис.

Минулого тижня компанія Rheinmetall заявила, що досягла угоди з американською приватною інвестиційною компанією Rhone Group про купівлю іспанського конкурента Expal Systems SA за 1,2 мільярда євро, в рамках угоди, покликаної швидко збільшити наявне виробництво з цілої низки типів боєприпасів і отримати доступ до незадіяних заводських потужностей.