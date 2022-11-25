Зеленський про ситуацію на фронті: Є напрямки, на яких готуємо просування вперед

Українські військові тримають ключові рубежі на фронті, на окремих напрямках готується просування вперед.

Про це заявив у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, дуже уважно й детально розглянули на Ставці ситуацію на передовій. Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, ЗСУ фіксують, як окупанти намагаються перекидати додаткові сили, наші військові роблять усе, щоб їх "відмінусувати".

