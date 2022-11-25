УКР
Зеленський про ситуацію на фронті: Є напрямки, на яких готуємо просування вперед

зеленський

Українські військові тримають ключові рубежі на фронті, на окремих напрямках готується просування вперед.

Про це заявив у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, дуже уважно й детально розглянули на Ставці ситуацію на передовій. Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, ЗСУ фіксують, як окупанти намагаються перекидати додаткові сили, наші військові роблять усе, щоб їх "відмінусувати".

Також читайте: Зеленський провів засідання Ставки: обговорили потреби війська на зиму і стабільний зв’язок

Зеленський Володимир (25545)
+15
Сподівюся, ЗСУ навчилися використовувати триндунька для "зливу" дези.
показати весь коментар
25.11.2022 01:51 Відповісти
+13
поспи хоч трохи, втомився мабуть...
показати весь коментар
25.11.2022 01:48 Відповісти
+12
ну не те що б прямо катастрафічно, але так здається,
а ще мені здається що в багатьох мабуть нема світла і інтернету...
на батарейках довго не буде, а генератори є не у всіх.
показати весь коментар
25.11.2022 02:24 Відповісти
знову тисячі.... - не пробували звернутися на
показати весь коментар
25.11.2022 02:35 Відповісти
Читачі Цензора у великій кількості перебувають в ЗСУ. Це і досить відомі на форумі, з ніками, які тут добре відомі. І справді після масованих обстрілів теж багато читачів просто не мають можливості сюди заходити. Повіртк, така ситуація не лише з Цензором, а й з іншими ресурсами. Навіть з ігровими. А ви знаєтк, що гравця від гри не відтягнеш. Тому яа на мене тут конспіролоії нема.
показати весь коментар
25.11.2022 07:55 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 02:53 Відповісти
На Крим іде жд дорога через Маріуполь . Може треба іі теж бахнуть ? треба визволяти Крим
показати весь коментар
25.11.2022 02:02 Відповісти
Шанс визволити Крим раз у 500 років випадає .
показати весь коментар
25.11.2022 02:03 Відповісти
якщо після десяти тисяч своїх,
(інакше не знаю звідкі ви взяли десятки тисяч) заблокованих аккaунтів,
ви все щє це не зрозуміли? - то і відповідь вам не потрібна...
показати весь коментар
25.11.2022 02:16 Відповісти
якийсь негаразд у вас з цифрами на менше тисячі...
показати весь коментар
25.11.2022 02:29 Відповісти
Не переймайтеся так , дядьку , бо с Цензором все гаразд , а от світла і
інтернету не вистачає із - за кремлівського ублюдка , який дуже скоро
відправиться до пекла 😠
показати весь коментар
25.11.2022 03:33 Відповісти
ты однодневказ-идийот,подоляковский


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:21.08.2022
показати весь коментар
25.11.2022 02:17 Відповісти
от тепер я вас впізнаю... - ви тей дегенерат, який копіює попередні мессаджі :
показати весь коментар
25.11.2022 02:40 Відповісти
так і не перевели вас хоч б на 2гу зміну?
все по ночах маєтеся? - мабуть ви негарний бот...
показати весь коментар
25.11.2022 02:43 Відповісти
"хорошо ты само себе о себе"
це в тебе такий пароль шо б всі зразу впізнавали,
чи природня **********?
показати весь коментар
01.12.2022 15:35 Відповісти
это тебе не асфальтом небо закрывать\
показати весь коментар
25.11.2022 02:15 Відповісти
А у меня есть пожелание лилипутину - натянуть на лысую бошку пелотку кабаихи, согреть в конце жизни свой старый маразм и успогоиццо навсегда
показати весь коментар
25.11.2022 02:40 Відповісти
в українців святий культ жінкі в хаті - і це правильно!
показати весь коментар
25.11.2022 05:08 Відповісти
Культ баби це в кацапа, бо він на печі п'яний лежить, а баба каня на скаку ловить.
показати весь коментар
25.11.2022 09:41 Відповісти
К сожалению, США не поставили оружие, о котором писали генералы Залужный и Забродский - реактивные снаряды большей дальности.
Согласно Ленд-лизу, Президент США обязан ( обе палаты Конгресса проголосовали ЗА) представить наступающее оружие (танки, самолеты...) , предоставить оружие против уничтожение инфраструктуры и гибели гражданского населения.

О недостаточной помощи США, подтвердил американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог: ,,В настоящее время США не заинтересованы в победе Украины в противостоянии с Россией.
Я не думаю, что мы позволим победить.
Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. ....,,
Каждый день задержки Ленд-лиза - это сотни погибших украинцев .....
Слава Украине!
показати весь коментар
25.11.2022 05:18 Відповісти
Да, снова победа. А я вот ещё раз спрошу. Как и кто на каком военном совете решил разминировать чонгар?
И ещё раз извиняюсь, кто ему тексты пишет? Или это военная тайна?
показати весь коментар
25.11.2022 06:02 Відповісти
Мені кажиться, ЩО МІНІСТРУ ІНФОРМАЦІЇ ФЕДОРОВУ Е РОБОТА ‼️‼️‼️

Lesya Moskalenko

Вбивати можна, а писати про це - ні!

Якщо ми напишемо, що 7000 українських дітей вкрадено і вивезено, це можна.А якщо скажемо, хто це зробив - нас забанять.
Якщо ми напишемо, що жінок гвалтують і забивають важкими предметами по голові, це просто страшний допис. Якщо скажемо, хто це робить - бан і "порушення правил спільноти".
Якщо ми розкажемо, що приходять люди на ******* високотехнологічну українську ферму і з усіх видів зброї розстрілюють майже тисячу корів, буде багато сльозливих смайлів . Скажемо, хто це робить - буде бан.
Українці зараз є мірилом правди, справедливості і гуманізму.

А Фейсбук перетворюється на спільноту подвійної моралі, де ти маєш слати "лучікі добра" нонстоп.

Влучно пише Сергій Марченко, цитую: "Всі мої друзі живуть від бану до бану. В мене самого за останній місяць сім порушень Правил.

Проблема не тільки в мені. Вона в усіх нас. Спільнота Фейсбуку має бути весела, щаслива, позитивна. А ми своїм горем все псуємо.

Подивіться на роісу. Вони теж ведуть війну, але ж зберігають позитив! Вони всі в потокє, всі в ресурсє, на позітівє. Пишуть про якісь милі професійні штуки, постять щасливі фото. Якщо і відволікаються на війну, то теж дуже беззлобно і дружелюбно: О, трі ракєти попалі во Львов! Ми же ім прєдлагалі дружить, а оні нє хотелі! І вот рєзультат. Жалко простих людєй!!.
Написали і пішли далі. В ресурс, поток, позитив...
І їх не блокують. Блокують нас. Спільноті мало того, що нас вбивають фізично. Спільнота хоче, щоб ми при цьому ще й усміхалися".
показати весь коментар
25.11.2022 06:23 Відповісти
Цепелліни для коврового бомбардування мацкви (Кучково)
показати весь коментар
25.11.2022 07:24 Відповісти
підстанцію на "текстільщіках" - темрява на 2/3 центру назавжди, ібо ру.кожопьі
показати весь коментар
25.11.2022 07:36 Відповісти
"Ми готуємо" - це про кого? Це ви з Юзіком, Єрмаком, Татаровтим, Рєзніченком готуєте? Навчись говотити Генштаб готує, до якого насправді твоє ми не підходить. Збав трохи рівень самопіару, будеш чути менше матюків.
показати весь коментар
25.11.2022 07:47 Відповісти
Ага, а ще Маляр з Гайдаєм снаряди протирають. В перервах між відосіками...
показати весь коментар
25.11.2022 08:39 Відповісти
та даже когда вернем Крым и Донбас они будут ракетами гасить по энергосистеме, надо ПРО. снимай Шольцу видосики чтоб передал Пэтриот,
показати весь коментар
25.11.2022 11:13 Відповісти
 
 