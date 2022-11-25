Зеленський про ситуацію на фронті: Є напрямки, на яких готуємо просування вперед
Українські військові тримають ключові рубежі на фронті, на окремих напрямках готується просування вперед.
Про це заявив у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Звичайно, дуже уважно й детально розглянули на Ставці ситуацію на передовій. Як би не було складно, на всіх напрямках тримаємо ключові рубежі. Наші хлопці хоробро обороняються. І є напрямки, на яких готуємо просування вперед", - сказав глава держави.
За словами Зеленського, ЗСУ фіксують, як окупанти намагаються перекидати додаткові сили, наші військові роблять усе, щоб їх "відмінусувати".
Топ коментарі
+15 Trevo Trow
показати весь коментар25.11.2022 01:51 Відповісти Посилання
+13 три - пятнадцать
показати весь коментар25.11.2022 01:48 Відповісти Посилання
+12 три - пятнадцать
показати весь коментар25.11.2022 02:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а ще мені здається що в багатьох мабуть нема світла і інтернету...
на батарейках довго не буде, а генератори є не у всіх.
(інакше не знаю звідкі ви взяли десятки тисяч) заблокованих аккaунтів,
ви все щє це не зрозуміли? - то і відповідь вам не потрібна...
інтернету не вистачає із - за кремлівського ублюдка , який дуже скоро
відправиться до пекла 😠
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація:21.08.2022
все по ночах маєтеся? - мабуть ви негарний бот...
це в тебе такий пароль шо б всі зразу впізнавали,
чи природня **********?
Согласно Ленд-лизу, Президент США обязан ( обе палаты Конгресса проголосовали ЗА) представить наступающее оружие (танки, самолеты...) , предоставить оружие против уничтожение инфраструктуры и гибели гражданского населения.
О недостаточной помощи США, подтвердил американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог: ,,В настоящее время США не заинтересованы в победе Украины в противостоянии с Россией.
Я не думаю, что мы позволим победить.
Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение. ....,,
Каждый день задержки Ленд-лиза - это сотни погибших украинцев .....
Слава Украине!
И ещё раз извиняюсь, кто ему тексты пишет? Или это военная тайна?
Lesya Moskalenko
Вбивати можна, а писати про це - ні!
Якщо ми напишемо, що 7000 українських дітей вкрадено і вивезено, це можна.А якщо скажемо, хто це зробив - нас забанять.
Якщо ми напишемо, що жінок гвалтують і забивають важкими предметами по голові, це просто страшний допис. Якщо скажемо, хто це робить - бан і "порушення правил спільноти".
Якщо ми розкажемо, що приходять люди на ******* високотехнологічну українську ферму і з усіх видів зброї розстрілюють майже тисячу корів, буде багато сльозливих смайлів . Скажемо, хто це робить - буде бан.
Українці зараз є мірилом правди, справедливості і гуманізму.
А Фейсбук перетворюється на спільноту подвійної моралі, де ти маєш слати "лучікі добра" нонстоп.
Влучно пише Сергій Марченко, цитую: "Всі мої друзі живуть від бану до бану. В мене самого за останній місяць сім порушень Правил.
Проблема не тільки в мені. Вона в усіх нас. Спільнота Фейсбуку має бути весела, щаслива, позитивна. А ми своїм горем все псуємо.
Подивіться на роісу. Вони теж ведуть війну, але ж зберігають позитив! Вони всі в потокє, всі в ресурсє, на позітівє. Пишуть про якісь милі професійні штуки, постять щасливі фото. Якщо і відволікаються на війну, то теж дуже беззлобно і дружелюбно: О, трі ракєти попалі во Львов! Ми же ім прєдлагалі дружить, а оні нє хотелі! І вот рєзультат. Жалко простих людєй!!.
Написали і пішли далі. В ресурс, поток, позитив...
І їх не блокують. Блокують нас. Спільноті мало того, що нас вбивають фізично. Спільнота хоче, щоб ми при цьому ще й усміхалися".