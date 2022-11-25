Глава МЗС Британії Клеверлі їде до України, щоб забезпечити практичну допомогу на зиму

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вирушив із візитом в Україну. Також Лондон виділяє кілька мільйонів фунтів стерлінгів нашій країні на відновлення критичної інфраструктури та на ініціативу щодо "зернової угоди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Британський міністр у рамках поїздки зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою.

У заяві офісу Клеверлі зазначається, що кошти передаються "на подальшу підтримку Києва, щоб забезпечити країні практичну допомогу, якої вона потребує протягом зими".

Британія виділяє 3 мільйони фунтів стерлінгів (приблизно 3 632 000 доларів) на відновлення життєво важливої ​​інфраструктури та ще 5 мільйонів (трохи менше ніж 6 053 000 доларів) на очолювану Україною ініціативу щодо доставки зерна до країн, яким загрожує голод.

Глава британського МЗС також засудив Росію за її "жорстокі напади" на мирних жителів, атаки на лікарні та енергетичну інфраструктуру, передали в його офісі.

"Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Я бачив на власні очі, як зусилля Великої Британії допомагають сміливим громадянам чинити опір і відновлюватися. Наша підтримка триватиме доти, поки ця чудова країна не відновиться", - наголошує Клеверлі.

Поїздка глави МЗС Британії в Україну відбулася лише через кілька днів після того, як новий прем'єр-міністр Сполученого королівства Ріші Сунак здійснив свій перший візит у Київ, під час якого він пообіцяв продовжити тверду підтримку України, яку Лондон надавав за його попередників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія вперше передасть Україні три гвинтокрили Sea King та 10 тис. снарядів