Глава МЗС Британії Клеверлі їде до України, щоб забезпечити практичну допомогу на зиму
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вирушив із візитом в Україну. Також Лондон виділяє кілька мільйонів фунтів стерлінгів нашій країні на відновлення критичної інфраструктури та на ініціативу щодо "зернової угоди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Британський міністр у рамках поїздки зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою.
У заяві офісу Клеверлі зазначається, що кошти передаються "на подальшу підтримку Києва, щоб забезпечити країні практичну допомогу, якої вона потребує протягом зими".
Британія виділяє 3 мільйони фунтів стерлінгів (приблизно 3 632 000 доларів) на відновлення життєво важливої інфраструктури та ще 5 мільйонів (трохи менше ніж 6 053 000 доларів) на очолювану Україною ініціативу щодо доставки зерна до країн, яким загрожує голод.
Глава британського МЗС також засудив Росію за її "жорстокі напади" на мирних жителів, атаки на лікарні та енергетичну інфраструктуру, передали в його офісі.
"Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Я бачив на власні очі, як зусилля Великої Британії допомагають сміливим громадянам чинити опір і відновлюватися. Наша підтримка триватиме доти, поки ця чудова країна не відновиться", - наголошує Клеверлі.
Поїздка глави МЗС Британії в Україну відбулася лише через кілька днів після того, як новий прем'єр-міністр Сполученого королівства Ріші Сунак здійснив свій перший візит у Київ, під час якого він пообіцяв продовжити тверду підтримку України, яку Лондон надавав за його попередників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дуже сподіваємось що Клеверлі нам допоможе. На Британію остання надія.
но е питання до СБУ- положити енергосистему великої країни, як Україна , не могли за допомогою якись наводчиків - ватників
Енегросистему здали співробітникі енергосистеми, які досконало знають ньюанси. Це як правило проросійські регіонали типа співробітников Укренерго, Центренерго по всій Україні .
В МЕНЕ ПИТАННЯ - чому стратегичну енергосистему віддали у приватні руки , не пора лі іі повернути державі, І ДЕ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ ТИХ ПІДПРИЕМСТВ? Де арешти ?
партія Свобода постійно наголошує повернути стратегічни підприємства державі.
Ось і настала неприемна пора , коли Україна і українці зможуть визначитись , що для них - стратегічни підприємства , а що- ні.
Мені цікаво, а ті хто втрачав свідомість від ціни на цибулю, зараз як переносять труднощі?