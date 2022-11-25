Росіяни вночі випустили понад 70 снарядів із "Градів" та важкої артилерії по двох громадах Нікопольщини
Окупанти вночі обстріляли Марганецьку та Нікопольську громади на Дніпропетровщині.
Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни продовжують бити по Нікопольщині.
Цієї ночі обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку та Нікопольську громади.
У міста та села прилетіли понад 70 російських снарядів. Люди цілі. Деталі обстрілів уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, у решті районів ніч з тривогою, але без атак. Однак зазначається, що зараз лунає сирена.
