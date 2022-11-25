УКР
Окупанти вранці поцілили ракетою у передмістя Запоріжжя, зруйновано СТО. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупанти вранці 25 листопада обстріляли Запоріжжя. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Російські виродки вкотре за добу поцілили ракетою у передмістя Запоріжжя. Обставини з'ясовуються. Підробиці згодом", - написав Старух.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, - ОВА. ФОТО

Пізніше Старух повідомив, що внаслідок обстрілу було зруйновано СТО: "Після нападу на лікарню ворог зруйнував СТО. Тут, на щастя, теж обійшлося без жертв. День тільки починається - бережіть себе!"

Окупанти вранці поцілили ракетою у передмістя Запоріжжя, зруйновано СТО 01
Окупанти вранці поцілили ракетою у передмістя Запоріжжя, зруйновано СТО 02
Окупанти вранці поцілили ракетою у передмістя Запоріжжя, зруйновано СТО 03
Окупанти вранці поцілили ракетою у передмістя Запоріжжя, зруйновано СТО 04

Автор: 

Запоріжжя (2390) обстріл (30991) Запорізька область (4095) Старух Олександр (199)
Якщо б моя лють мала фізичне втілення - жодного мскля вже б не було!
показати весь коментар
25.11.2022 08:38 Відповісти
 
 