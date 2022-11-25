Окупанти вранці поцілили ракетою у передмістя Запоріжжя, зруйновано СТО. ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські окупанти вранці 25 листопада обстріляли Запоріжжя. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Російські виродки вкотре за добу поцілили ракетою у передмістя Запоріжжя. Обставини з'ясовуються. Підробиці згодом", - написав Старух.
Пізніше Старух повідомив, що внаслідок обстрілу було зруйновано СТО: "Після нападу на лікарню ворог зруйнував СТО. Тут, на щастя, теж обійшлося без жертв. День тільки починається - бережіть себе!"
