Окупанти вранці поцілили ракетою у передмістя Запоріжжя, зруйновано СТО. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупанти вранці 25 листопада обстріляли Запоріжжя. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Російські виродки вкотре за добу поцілили ракетою у передмістя Запоріжжя. Обставини з'ясовуються. Підробиці згодом", - написав Старух.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти здійснили черговий ракетний удар по передмістю Запоріжжя, - ОВА. ФОТО

Пізніше Старух повідомив, що внаслідок обстрілу було зруйновано СТО: "Після нападу на лікарню ворог зруйнував СТО. Тут, на щастя, теж обійшлося без жертв. День тільки починається - бережіть себе!"







