В ОБСЄ заявили, що війна РФ проти України посилює напругу серед учасників і ставить під загрозу саме існування організації

Спеціальний посланник голови Організації з безпеки та співробітництва в Європі Артур Дмоховський заявив, що військова агресія РФ проти України посилює суперечки серед учасників ОБСЄ, а також ставить під загрозу саме існування організації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ у Варшаві.

За словами дипломата, "неоголошена, неспровокована варварська війна в регіоні ОБСЄ" становить для організації "найбільшу екзистенційну загрозу з моменту її заснування".

Також Дмоховський визнає, що війна РФ проти України поглиблює суперечки та напругу серед учасників ОБСЄ.

Він вважає, що організація потребує адаптації до нових реалій, і функції ОБСЄ зараз працюють "в аварійному режимі".

"На тлі драматичних фактів звірств, які робить Росія, поки вона не вирішить змінити свою поведінку, навряд чи можна уявити та прийняти повернення до business-as-usual на території ОБСЄ", - додав спецпосланець голови організації.

Також Дмоховський зазначив, що ОБСЄ виступає на захисті жертви російської агресії України та, протиставляючи себе агресору - РФ, відстоює також міжнародний порядок, що ґрунтується на правилах.

"Це записано в основоположних принципах організації, що є основами міжнародної безпеки та стабільності. Російська агресія зруйнувала основи сучасної концепції безпеки. Жодні механізми та заходи не змогли запобігти цій атаці в серці регіону ОБСЄ", - наголошує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розкритикував ОБСЄ за недостатню участь у спробах зупинити Путіна: "Російська війна проти України - це тест для будь-якої організації"

+19
Вай вай яке горе, це вам не виски бухати з пророссийскими сепаратистами
25.11.2022 07:58 Відповісти
+16
Для снижения напряжения выгнать кацапов из Европы религия не позволяет?
25.11.2022 07:55 Відповісти
+11
А шо міжнародна спільнота в принципі втратить, якщо зникне оце недолуге *****
25.11.2022 07:59 Відповісти
«військова агресія» - до сих пор агрессия? А кто же тогда обязан обеспечивать организацию безопастности в Европе, если не ОБСЕ? Может пора уже навести порядок в своих рядах и заняться то чем обязаны заниматься. А то как в анекдоте, как пожар, хоть увольняйся.
25.11.2022 08:03 Відповісти
Хтось знає, як розшифровується абревіатура ціїє спілки глухосліпих немічних -утриманців параші?
25.11.2022 08:04 Відповісти
ОБСЕ - Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
25.11.2022 10:03 Відповісти
ОБСЕ просто от кацапов не получает бабло и в сомой организации куча про кацапски прихвостней!
25.11.2022 08:06 Відповісти
Організація по безпеці і співдружності в Європі
25.11.2022 09:07 Відповісти
Співробітництва.
25.11.2022 10:07 Відповісти
А я думав: Органіція Беспонтова Самі Єб*ться хто як може.
25.11.2022 15:19 Відповісти
"...війна РФ проти України поглиблює суперечки та напругу серед учасників ОБСЄ". Та на Х У Й вони кому такі потрібні!
25.11.2022 08:11 Відповісти
Військова агресія РФ проти України посилює суперечки серед учасників ОБСЄ, а також ставить під загрозу саме існування організації.

Посилює суперечки серед учасників ОБСЄ - її завербованою і корумпованою частиною і тією, яка ... ?

Все смєшалось в публічном доме: с початком військової агресії РФ проти України "прєжнєє спокойствіє" порушено...?

Почалися чвари...?
25.11.2022 08:12 Відповісти
скоріше бабло--яке виділяють на цю так звану "міссію"
25.11.2022 08:21 Відповісти
ну то і *** вам на рило. вшистко єдно користі ніякої бо усі памятають сліпе, глухе обсє і у 14 і у 15 роках, і далі. тож йдіть на*** разом з крацних кріздом та ооном
25.11.2022 08:15 Відповісти
памятаєте? як ті "представники" на весіллі в окупованому донецьку гуляли разом з сєпаратистами? І очі потім закривали ,на обстріли по позиціях ЗСУ.
25.11.2022 08:20 Відповісти
Імпотентна, затратна, нікому не потрібна, а інколи і практично шкідлива організація. Як і, так званий червоний хрест, ПАРЕ. Та й ООН з її Радбезом... Жодних практичних і, тим більше ефективних дій, крім "стурбованості, занепокоєння" та нескінченних зібрань в різних форматах і позах та зрежисованих заяв.
25.11.2022 08:26 Відповісти
мы не для того в обсе шли чтоб работать!!!
25.11.2022 08:26 Відповісти
в точку! у нас один посадовець говорив--я, за вас, свою работу,дєлать ненамєрєн.
25.11.2022 08:34 Відповісти
Обосрались только от того факта, что увидели настоящую фашистскую россию...
25.11.2022 08:33 Відповісти
Від ООН через Червоний Хрест, ПАРЕ і до ОБСЄ повинна йти переформування до реального життя і без кацапів. Інакше організації зеро. Це має бути SOS реагуванням
25.11.2022 08:45 Відповісти
Ще один імпотент обізвався ...
25.11.2022 08:45 Відповісти
Ця війна продемонструвала повну імпотентність міжнародних інституцій: МАГАТЕ, ООН, Червоний Хрест, ОБСЕ,.., які не мають реальних дієвих механізмів реагування на такі військові дії ядерної держави.
Навіть немає готових механізмів невоєнних дій (наприклад, повна заборона торгівлі, банківських переказів тощо).
Крім закликів та "глибокої стурбованності" - н і ч о г о.
До відсутності "законодавчо" закріплених дієвих механізмів реакції на подібні виклики, ситуація посилюється тим, що взагалі бюрократія міжнародних інституцій ніяк не залежить від результатів своєї діяльності. Вони фінансуються з членских внесків країн та, по великому рахунку, не переймаються тим, що не виконали свою місію.
Свою заробітню плату вони одержать у будь-якому випадку.
Конкуренції ніякої немає, планів та показників виконанняя - немає, зворотнього зв'язку від результатів своєї роботи ніякого немає, відповідальності ніякої немає. Казка, а не робота.
25.11.2022 08:46 Відповісти
Всі без виключення міжнародні інституції застигли у своєму розвитку на рівні 50-х років минулого сторіччя. Їх статути, більшість міжнародних актів не змінювалися десятиріччами, але життя не стоїть на місці, світ весь час змінюється. Тому, наразі немає жодних дієвих механізмів реагування на ******* війну. Практика довела, що сидіти і висловлювати з теплих кабінетів різного ступеня стурбованості для підтримання миру в світі не працює, а жодні гнівні резолюції міжнародних інституцій на агресорів не справляють жодного враженні і не є обов'язковими для виконання. Санкції теж дотримуються не всі країни, а як кому заманеться. як кому вигідно. Головне, що за їх порушення немає жодної суттєвої відповідальності такої, як. наприклад, виключення з організації, великого грошового штрафу, санкцій щодо країн та представників бізнесу, які порушили санкції.
Але найголовніше те, шо світова спільнота навіть не бажає і не збирається впровадити дієвий механізм силового вгамування фюрерів усіх мастей та калібрів, які вважають себе вище норм міжнародного права і які дозволяють собі втілювати свої хворобливі амбіції в життя за допомогою зброї. Зараз є велика можливість не тільки розробити ці механізми, але і відпрацювати їх на кацапах. Сподівання вирішити дипломатичним шляхом та вгамувати недоумкуватих кацапів резолюціями - це нездійсненно, це маячня
25.11.2022 09:15 Відповісти
Так ,а нахер вы нужны . Разве что ,способны проституток трахать в служебных машинах в Тель Авиве
25.11.2022 09:31 Відповісти
Вообще в век интернета и старлинка , они на хер не нужны. Всё все знают где чего происходит и без них .
25.11.2022 09:33 Відповісти
Артур Дмоховський заявив, що військова агресія РФ проти України посилює суперечки серед учасників ОБСЄ Угорщини і рашки з рештою.

Ні.

Вигнати їх на..уй релігія\демократія не дозволяє.
25.11.2022 09:34 Відповісти
звичайно, мета вашої організації збиратись на пафосні тусовки, чесати там язиками , пита дороге шампанське, а рос. це має профінансувати. Болтуни чортові.
25.11.2022 09:44 Відповісти
Посилює напругу між учасниками, а ще не дай бог викличе занепокоєння, що ж то воно буде тоді))) бігом до психолога, бо так можна і заплакать. Імпотенти
25.11.2022 09:55 Відповісти
Війна показала хто є хто.
Рашку і їх прихильників треба гнати із організації. Від того що там не перебуватимуть ті, зто не розділяє цінностей, ОБСЄ буде тільки сильнішою
25.11.2022 10:35 Відповісти
а нічого не сказав, хто конкретно, з ФИО, в самому ОБСЄ "посилює напругу серед учасників і ставить під загрозу саме існування організації"? Нікому хоча би середнього пальця не показав, як ото зробив Кислиця?
Нікому.
То до сраки такий виступ.
25.11.2022 10:55 Відповісти
Які у правоохоронців є "суперечки" з приводу гвалтівника та жертви,

тим більше, що гвалтівник не приховує злочину?
25.11.2022 11:29 Відповісти
 
 