В ОБСЄ заявили, що війна РФ проти України посилює напругу серед учасників і ставить під загрозу саме існування організації

Спеціальний посланник голови Організації з безпеки та співробітництва в Європі Артур Дмоховський заявив, що військова агресія РФ проти України посилює суперечки серед учасників ОБСЄ, а також ставить під загрозу саме існування організації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ у Варшаві.

За словами дипломата, "неоголошена, неспровокована варварська війна в регіоні ОБСЄ" становить для організації "найбільшу екзистенційну загрозу з моменту її заснування".

Також Дмоховський визнає, що війна РФ проти України поглиблює суперечки та напругу серед учасників ОБСЄ.

Він вважає, що організація потребує адаптації до нових реалій, і функції ОБСЄ зараз працюють "в аварійному режимі".

"На тлі драматичних фактів звірств, які робить Росія, поки вона не вирішить змінити свою поведінку, навряд чи можна уявити та прийняти повернення до business-as-usual на території ОБСЄ", - додав спецпосланець голови організації.

Також Дмоховський зазначив, що ОБСЄ виступає на захисті жертви російської агресії України та, протиставляючи себе агресору - РФ, відстоює також міжнародний порядок, що ґрунтується на правилах.

"Це записано в основоположних принципах організації, що є основами міжнародної безпеки та стабільності. Російська агресія зруйнувала основи сучасної концепції безпеки. Жодні механізми та заходи не змогли запобігти цій атаці в серці регіону ОБСЄ", - наголошує він.

