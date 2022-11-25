В ОБСЄ заявили, що війна РФ проти України посилює напругу серед учасників і ставить під загрозу саме існування організації
Спеціальний посланник голови Організації з безпеки та співробітництва в Європі Артур Дмоховський заявив, що військова агресія РФ проти України посилює суперечки серед учасників ОБСЄ, а також ставить під загрозу саме існування організації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ у Варшаві.
За словами дипломата, "неоголошена, неспровокована варварська війна в регіоні ОБСЄ" становить для організації "найбільшу екзистенційну загрозу з моменту її заснування".
Також Дмоховський визнає, що війна РФ проти України поглиблює суперечки та напругу серед учасників ОБСЄ.
Він вважає, що організація потребує адаптації до нових реалій, і функції ОБСЄ зараз працюють "в аварійному режимі".
"На тлі драматичних фактів звірств, які робить Росія, поки вона не вирішить змінити свою поведінку, навряд чи можна уявити та прийняти повернення до business-as-usual на території ОБСЄ", - додав спецпосланець голови організації.
Також Дмоховський зазначив, що ОБСЄ виступає на захисті жертви російської агресії України та, протиставляючи себе агресору - РФ, відстоює також міжнародний порядок, що ґрунтується на правилах.
"Це записано в основоположних принципах організації, що є основами міжнародної безпеки та стабільності. Російська агресія зруйнувала основи сучасної концепції безпеки. Жодні механізми та заходи не змогли запобігти цій атаці в серці регіону ОБСЄ", - наголошує він.
Посилює суперечки серед учасників ОБСЄ - її завербованою і корумпованою частиною і тією, яка ... ?
Все смєшалось в публічном доме: с початком військової агресії РФ проти України "прєжнєє спокойствіє" порушено...?
Почалися чвари...?
Навіть немає готових механізмів невоєнних дій (наприклад, повна заборона торгівлі, банківських переказів тощо).
Крім закликів та "глибокої стурбованності" - н і ч о г о.
До відсутності "законодавчо" закріплених дієвих механізмів реакції на подібні виклики, ситуація посилюється тим, що взагалі бюрократія міжнародних інституцій ніяк не залежить від результатів своєї діяльності. Вони фінансуються з членских внесків країн та, по великому рахунку, не переймаються тим, що не виконали свою місію.
Свою заробітню плату вони одержать у будь-якому випадку.
Конкуренції ніякої немає, планів та показників виконанняя - немає, зворотнього зв'язку від результатів своєї роботи ніякого немає, відповідальності ніякої немає. Казка, а не робота.
Але найголовніше те, шо світова спільнота навіть не бажає і не збирається впровадити дієвий механізм силового вгамування фюрерів усіх мастей та калібрів, які вважають себе вище норм міжнародного права і які дозволяють собі втілювати свої хворобливі амбіції в життя за допомогою зброї. Зараз є велика можливість не тільки розробити ці механізми, але і відпрацювати їх на кацапах. Сподівання вирішити дипломатичним шляхом та вгамувати недоумкуватих кацапів резолюціями - це нездійсненно, це маячня
еред учасників ОБСЄУгорщини і рашки з рештою.
Ні.
Вигнати їх на..уй релігія\демократія не дозволяє.
Рашку і їх прихильників треба гнати із організації. Від того що там не перебуватимуть ті, зто не розділяє цінностей, ОБСЄ буде тільки сильнішою
Нікому.
То до сраки такий виступ.
тим більше, що гвалтівник не приховує злочину?