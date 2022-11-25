УКР
Понад 15 поранених та 20 загиблих: у Генштабі підтвердили ураження районів зосередження живої сили та військової техніки окупантів на Запоріжжі

Сили оборони України завдали вогневого ураження районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 23 листопада районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області. Втрати противника склали 2 вантажних автомобіля, понад 15 поранених та 20 загиблих військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Гибнуть Воїни. А ці мерзотники знищені, як непотреб.
25.11.2022 08:08 Відповісти
Мабуть, не ЗАГИБЛИХ, а ЗНИЩЕНИХ!! Надіюсь, що не пан Юрій писав цю статтю?!
25.11.2022 08:20 Відповісти
то залежно ,яка зміна працює на Цензорі.
25.11.2022 08:29 Відповісти
утилизация орков продолжается...
25.11.2022 08:32 Відповісти
Запоріжжя, наступна хвиля звільнення від орків. Донбас чекає,бореться,виживає. Бахмут, Мар'їнка, Піски....ЗСУ в дорозі
25.11.2022 08:41 Відповісти
 
 