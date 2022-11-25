Понад 15 поранених та 20 загиблих: у Генштабі підтвердили ураження районів зосередження живої сили та військової техніки окупантів на Запоріжжі
Сили оборони України завдали вогневого ураження районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 23 листопада районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області. Втрати противника склали 2 вантажних автомобіля, понад 15 поранених та 20 загиблих військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ярема Стогін #545453
показати весь коментар25.11.2022 08:08 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Gennadii Gordiienko
показати весь коментар25.11.2022 08:20 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Bob Fayn
показати весь коментар25.11.2022 08:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Владислав Васильченко
показати весь коментар25.11.2022 08:32 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Валентина Саюн #523841
показати весь коментар25.11.2022 08:41 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль