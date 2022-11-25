Понад 15 поранених та 20 загиблих: у Генштабі підтвердили ураження районів зосередження живої сили та військової техніки окупантів на Запоріжжі

Сили оборони України завдали вогневого ураження районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 23 листопада районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області. Втрати противника склали 2 вантажних автомобіля, понад 15 поранених та 20 загиблих військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

