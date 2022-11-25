УКР
Військові РФ за минулу добу поранили 3 мирних жителів Донеччини, - ОВА

донеччина

Окупаційні війська РФ за минулу добу поранили 3 цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 24 листопада росіяни поранили 3 цивільних на Донеччині: у Бахмуті, Вугледарі та Красногорівці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

