Військові РФ за минулу добу поранили 3 мирних жителів Донеччини, - ОВА
Окупаційні війська РФ за минулу добу поранили 3 цивільних жителів у Донецькій області.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 24 листопада росіяни поранили 3 цивільних на Донеччині: у Бахмуті, Вугледарі та Красногорівці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
