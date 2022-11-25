440 дітей загинуло та понад 849 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Станом на ранок 25 листопада 2022 року більш ніж 1289 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 440 дітей загинуло та понад 849 зазнали поранень.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 266, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Херсонській - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Дніпропетровській – 32", - йдеться в повідомленні.
Так, 24 листопада внаслідок обстрілу ворогом м. Херсон зазнав поранення 11-річний хлопчик. А внаслідок обстрілу м. Берислав Херсонської області - 16-річна дівчинка.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 із них зруйновано повністю.
Одужання пораненим.