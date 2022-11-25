УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
Вночі окупанти вдарили з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади

Вночі, 25 листопада, з 00:08 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади на Миколаївщині

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі, 25 листопада, з 00:08 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина отримала контузію. Пошкоджено житлові будинки, серед них – один багатоповерховий. Детальна інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що в м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Миколаївська область (2367) обстріл (30991) Кім Віталій (473) Очаків (212)
