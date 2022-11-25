Глава МЗС Британії Клеверлі вперше прибув до Києва та анонсував новий пакет допомоги на 3 млн фунтів стерлінгів

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі прибув до Києва, щоб зустрітися з керівництвом України та анонсував новий пакет підтримки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter британського міністра, інформує Цензор.НЕТ

"Слів не достатньо. Слова не ввімкнуть світло цієї зими. Слова не захистять від російських ракет. Велика Британія не просто говорить про Україну, ми надаємо конкретну підтримку для захисту України. Дякую, Дмитре Кулебо, що прийняли мене в Києві", - написав глава МЗС Британії.

За даними BBC, додатковий пакет допомоги включатиме 3 млн фунтів стерлінгів (3,6 млн доларів США) на допомогу у відновленні інфраструктури, зокрема шкіл та притулків, які були зруйновані з початку війни. Ці кошти також будуть спрямовані на підтримку жертв сексуального насильства під час російської агресії.

Крім того, Британія передасть 24 карети швидкої допомоги та 11 машин екстреної допомоги, у тому числі шість броньованих автомобілів.

