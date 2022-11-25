Минулої доби росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 14 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА
У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 14 населених пунктів.
Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Запоріжжя, Комишуваха, Червоне, Малинівка, Малі Щербаки, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Щербаки, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янсье. Надійшло 32 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.
На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.
Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 49 осіб, з них - 9 діти.
