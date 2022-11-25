УКР
Самостійна позиція може дорого коштувати главам Казахстану, Вірменії та Білорусі, - Данілов

лукашенко,пашинян,токаєв

Життя керівників Казахстану, Вірменії та Білорусі може бути в небезпеці через їхню "самостійну позицію", яка не обов’язково збігається з позицією Росії.

Про це Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов сказав у інтерв'ю 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про загрозу наступу з Білорусі, Данілов наголосив, що "ситуація непроста", і Білорусь давно окупована Росією, а керівництво Білорусі "перебуває у заручниках" у РФ.

"Це дуже складна ситуація. Але в Росії все тріщить по швах. Ви бачили те зборище або явище, яке називається ОДКБ. Вже смішно виглядає, коли з росіянами на відстані двох-трьох метрів ніхто навіть фотографуватися не хоче, не кажучи про інше. На сьогодні є окрема позиція Казахстану, Вірменії та Білорусі, і ми дуже хвилюємося за життя керівників цих країн, тому що підла Росія може зробити все, що залежить від неї, щоб змінювати певні процеси у світі", - сказав Данілов.

Дивіться: Війська Білорусі не будуть вплутуватись у війну проти України, - Лукашенко. ВIДЕО

Секретар РНБО заявив, що Росія - країна-терорист, і від неї можна очікувати чого завгодно.

"Самостійна позиція цих країн може дуже дорого коштувати їхнім керманичам", - вважає Данілов.

Данілов Олексій (1259) Лукашенко Олександр (2695) Пашинян Нікол (138) Токаєв Касим-Жомарт (86)
+14
Вот это подлизал. Сколько картошки с кумысом и шашлыком тебе за это отвалили? Давай еще оправдывать насильника и убийцу тем, что у него что-то не так с головой, его в детстве обидели, ударив под сраку за то, что оскорбил девочку, ну вот он и стал таким, понять и простить. Так не работает. Каждый отвечает за себя и каждый свое получит. Мы прекрасно видим, как в Казахстане 25% ватников на севере отлично себе каждый день смотрят парашу тудей, как в Армении народ слишком упоролся в прошлое и день и ночь думает про двухтысячелетние истории, а при этом если на площади отправить турка продавать азербайджанскую пиццу с 75%-ой скидкой, то там сотни человек будут стоять и покупать, ведь это дешево и плевать на идеологию и войну, ну а про ********** и говорить не о чем, те такие же "лишь бы у соседа корова сдохла и хата сгорела, а сами будем жить в говне и целовать ручки хозяину-царьку, колотя при этом своих собственных беззащитных детей, срывая на них все унижения, которые получили от барина".
показати весь коментар
25.11.2022 09:50 Відповісти
+8
Данилів має раціо, керівникам цих держав потрібно остерігатись паРаші і її новачків.
показати весь коментар
25.11.2022 09:51 Відповісти
+7
Та яка там самостійна позиція! Особливо у Лукашенка.
показати весь коментар
25.11.2022 09:51 Відповісти
лукашенко вигляда явно поюзаним. може путя йому пару шайб закинув в задні ворота, як завжди...
показати весь коментар
25.11.2022 09:51 Відповісти
Началась дележка пидросии !!! В Швейцарии открывается форум свободных народов построссии, Украине стоит поторопиться , а то Кубань, Воронеж, Курск и Белгород уплывут не знамо кому, а это если кто не в курсе Украина.
показати весь коментар
25.11.2022 09:51 Відповісти
***** они нужны.
показати весь коментар
25.11.2022 10:01 Відповісти
знаешь....
ну вот скажи это бельгийцу - Эээ, на тебе еще 400к. кв. км. территории, на которой живет быдло, для которого ты враг и муссолинист, давай строй им там норм. жизнь вместо бараков с обамами
думаю шо он культурно скажет на фламандском - мсье, а.дур.елы ш.оле?
показати весь коментар
25.11.2022 10:02 Відповісти
В Крыму и лугандонии быдла значительно больше
показати весь коментар
25.11.2022 10:05 Відповісти
7-11 декабря 2022 года в Хельсингборге (Королевство Швеция) состоится IV Форум свободных народов постРоссии (СНП). Среди планируемых результатов - "Меморандум о прекращении существования Российской Федерации", Декларация независимости Конфедерации Сибири, План реконструкции государств построссийского пространства, сообщает https://uatv.ua/ FREEДОМ со ссылкой на информацию организаторов.

Три предыдущих Форума СНП прошли в Варшаве, в мае 2022, в Праге, в июле 2022, и в Гданьске в сентябре 2022-го.
показати весь коментар
25.11.2022 10:16 Відповісти
Среди участников мероприятия - представители Татарстана, Ингрии, Уральской Республики, Карелии, Черкесии, Конфедерации Сибири, Кубани, Псковской Республики, Бурятии, Тихоокеанской Федерации, Залесья, Саха, Удмуртии, Тувы, Башкортостана, Коми и др.

Цели и главные задания IV Форума СНП:
Согласование решений по мирному "демонтажу" РФ.Определение границ будущих независимых государств.Подтверждение принципа полной и безусловной денуклеаризации всех стран построссийского пространстваСоздание механизма раздела активов-долгов нынешней РФ (включительно с репарациями).Наработка базовых параметров устройства построссийского пространства, особенно в первые несколько переходных лет (экономические связи, логистические цепочки, движение людей и капитала, валютный вопрос и т. д.).

Україна має послати "спостерігачів з особливими правами"
показати весь коментар
25.11.2022 10:18 Відповісти
Нам бы Крым вернуть...
показати весь коментар
25.11.2022 12:21 Відповісти
Згоден! І будуть ці країни очолювати різні ослонбеки андабековічі "суркови", чи якась размазня кадиркіна...
показати весь коментар
25.11.2022 10:49 Відповісти
Знайшов за кого переживати.
показати весь коментар
25.11.2022 09:52 Відповісти
Білорусь давно окупована Росією, а керівництво Білорусі "перебуває у заручниках" у РФ. . Джерело:
Хто в заручниках , лука .? Це що - прикол , Данілов ? Це що , така спроба виправдати мінського шизоїда ?
показати весь коментар
25.11.2022 09:56 Відповісти
Нема за кого там переживати. Усі "замазані".
показати весь коментар
25.11.2022 10:15 Відповісти
А по точнее про *главу и руководство* Бульбосрани? Вы самозванца лукашонку захватившего страну называете главой и руководством страны?
показати весь коментар
25.11.2022 10:17 Відповісти
Почти у всех государств, таёжного сайуза, у руководства такие же тараканы, как и у Белорусссии! Сами видите, как сказочный долбойоб реагирует, если у руководства страны ни его подстилка...
показати весь коментар
25.11.2022 11:13 Відповісти
Не знаю як там казах і вірменин, а лука справжнє "изделие №2".І ціна йому 2 копійки
показати весь коментар
25.11.2022 10:18 Відповісти
Ну, про Лукашенка все зрозуміло, там нема кого шкодувати. Токаєв, якщо хтось не в курсі, послав свого боса Назарбаєва під введенням окупаційних військ, прийняв допомогу Путіна. Залишився Пашинян, який спить і бачить Велику Вірменію з окупованим та втраченим Карабахом. Тож нікого не шкода.
показати весь коментар
25.11.2022 10:27 Відповісти
Давайте поспівчуваємо !бідним, нещасним" білопусам! В заручники їх захопили!!! Я про Лукашенка можу одне сказати: МРАЗЬ. Місце йому в АДУ!
показати весь коментар
25.11.2022 10:31 Відповісти
Друзья нашего врага, наши враги @!!
Мне на них насрать ,что с ними будет!!!
показати весь коментар
25.11.2022 10:31 Відповісти
Политика дело лицемерное.
показати весь коментар
25.11.2022 13:43 Відповісти
 
 