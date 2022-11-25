Самостійна позиція може дорого коштувати главам Казахстану, Вірменії та Білорусі, - Данілов
Життя керівників Казахстану, Вірменії та Білорусі може бути в небезпеці через їхню "самостійну позицію", яка не обов’язково збігається з позицією Росії.
Про це Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов сказав у інтерв'ю 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.
Говорячи про загрозу наступу з Білорусі, Данілов наголосив, що "ситуація непроста", і Білорусь давно окупована Росією, а керівництво Білорусі "перебуває у заручниках" у РФ.
"Це дуже складна ситуація. Але в Росії все тріщить по швах. Ви бачили те зборище або явище, яке називається ОДКБ. Вже смішно виглядає, коли з росіянами на відстані двох-трьох метрів ніхто навіть фотографуватися не хоче, не кажучи про інше. На сьогодні є окрема позиція Казахстану, Вірменії та Білорусі, і ми дуже хвилюємося за життя керівників цих країн, тому що підла Росія може зробити все, що залежить від неї, щоб змінювати певні процеси у світі", - сказав Данілов.
Секретар РНБО заявив, що Росія - країна-терорист, і від неї можна очікувати чого завгодно.
"Самостійна позиція цих країн може дуже дорого коштувати їхнім керманичам", - вважає Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну вот скажи это бельгийцу - Эээ, на тебе еще 400к. кв. км. территории, на которой живет быдло, для которого ты враг и муссолинист, давай строй им там норм. жизнь вместо бараков
с обамамидумаю шо он культурно скажет на фламандском - мсье, а.дур.елы ш.оле?
Три предыдущих Форума СНП прошли в Варшаве, в мае 2022, в Праге, в июле 2022, и в Гданьске в сентябре 2022-го.
Цели и главные задания IV Форума СНП:
Согласование решений по мирному "демонтажу" РФ.Определение границ будущих независимых государств.Подтверждение принципа полной и безусловной денуклеаризации всех стран построссийского пространстваСоздание механизма раздела активов-долгов нынешней РФ (включительно с репарациями).Наработка базовых параметров устройства построссийского пространства, особенно в первые несколько переходных лет (экономические связи, логистические цепочки, движение людей и капитала, валютный вопрос и т. д.).
Україна має послати "спостерігачів з особливими правами"
Хто в заручниках , лука .? Це що - прикол , Данілов ? Це що , така спроба виправдати мінського шизоїда ?
Мне на них насрать ,что с ними будет!!!