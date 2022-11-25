Самостійна позиція може дорого коштувати главам Казахстану, Вірменії та Білорусі, - Данілов

Життя керівників Казахстану, Вірменії та Білорусі може бути в небезпеці через їхню "самостійну позицію", яка не обов’язково збігається з позицією Росії.

Про це Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов сказав у інтерв'ю 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Говорячи про загрозу наступу з Білорусі, Данілов наголосив, що "ситуація непроста", і Білорусь давно окупована Росією, а керівництво Білорусі "перебуває у заручниках" у РФ.

"Це дуже складна ситуація. Але в Росії все тріщить по швах. Ви бачили те зборище або явище, яке називається ОДКБ. Вже смішно виглядає, коли з росіянами на відстані двох-трьох метрів ніхто навіть фотографуватися не хоче, не кажучи про інше. На сьогодні є окрема позиція Казахстану, Вірменії та Білорусі, і ми дуже хвилюємося за життя керівників цих країн, тому що підла Росія може зробити все, що залежить від неї, щоб змінювати певні процеси у світі", - сказав Данілов.

Секретар РНБО заявив, що Росія - країна-терорист, і від неї можна очікувати чого завгодно.

"Самостійна позиція цих країн може дуже дорого коштувати їхнім керманичам", - вважає Данілов.