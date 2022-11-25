Доба на Донеччині: росіяни завдали авіаудару з гелікоптерів по Авдіївці, під вогнем опинилися також інші громади області - ОВА

Окупаційні війська РФ за минулу добу обстріляли декілька громад Донецької області. Є пораненні.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вночі росіяни стріляли по лінії фронту та містах у відносному тилу. На Волноваському напрямку під обстріли потрапили селища Шевченко та Комишуваха Комарської громади — без жертв. На Донецькому напрямку напередодні росіяни завдали авіаудару з гелікоптерів по житловому кварталу Авдіївки.

На Горлівському напрямку одна людина поранена у Бахмуті. Також обстрілів зазнали околиці Соледара, Торецької та Світлодарської громад — без постраждалих.

На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки у Дробишевому, під обстрілами — Торське і Зарічне Лиманської громади та околиці Сіверська. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

Також Кириленко розповів, що вчора росіяни завдали удару по Слов'янську з С-300. На щастя, без жертв та великих руйнувань.

