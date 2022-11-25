Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 86 150 (+430 за добу) осіб, 2 899 танків, 1 895 артсистем, 5 844 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 25 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 86 150 осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.11 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 86 150 (+430) осіб ліквідовано,
- танків - 2899 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 5844 (+5) од,
- артилерійських систем - 1895 (+6) од,
- РСЗВ - 395 (+0) од,
- засоби ППО - 209 (+0) од,
- літаків - 278 (+0) од,
- гелікоптерів - 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1553 (+6),
- крилаті ракети - 531 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4404 (+4) од,
- спеціальна техніка - 163 (+2).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках", - зазначили в Генштабі.
- Тату, скажіть мені - як то так: в нас хата на 3 поверхи, 2 машини, купа худоби....курей, качок,
індиків - неміряно....А Ви нігде не працюєтете , і Мама ніГде не робить....звідки то всьо береться????
-Ну, сину....ти вже ходиш до 10=ї кляси....Муші ті кольсь сказати правду: там-о в стодолі
за дверима є сокира....Я беру її і кожДої ночі йду на дорогу за селом. Там-ка луплю москалів -
шо від них заберу - з того і живемо
- тату, а можна і я спробую ?
-Ти сину вже великий - йди і ти попробуй тої справи...
Син нагострив сокиру, запасся ножами - пішов......
Зранку вертається....
- Тату!!!! Ту шось не то, щось Ви мені трохи спиз.іли......Я забив 43 москалі, а чистого заробітку 27 гривнів і 34 копійки......
_ Ну, сину....Таке воно життя -- копієчка до копієчки, копієчка до копієчки..........
100000+100000+100000+......................................