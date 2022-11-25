УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 86 150 (+430 за добу) осіб, 2 899 танків, 1 895 артсистем, 5 844 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

ворог,кацап,росіянин,русня,орк,чмобік,мобілізований,чмобіки

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 25 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 86 150 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.11 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 86 150 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків - 2899 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 5844 (+5) од,
  • артилерійських систем - 1895 (+6) од,
  • РСЗВ - 395 (+0) од,
  • засоби ППО - 209 (+0) од,
  • літаків - 278 (+0) од,
  • гелікоптерів - 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1553 (+6),
  • крилаті ракети - 531 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4404 (+4) од,
  • спеціальна техніка - 163 (+2).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках", - зазначили в Генштабі.

армія рф (18780) Генштаб ЗС (7296) ліквідація (4461)
+22
Кожний знищений кацап, танк, крилата ракета - це цеглини фундаменту перемоги України. Щира подяку нашим захисникам! Ви найкращі і ми віримо в ЗСУ! Повертайтеся, будь ласка живими, здоровими і з перемогою!
25.11.2022 10:21 Відповісти
+10
Приходить син гоцул до тата і питає:
- Тату, скажіть мені - як то так: в нас хата на 3 поверхи, 2 машини, купа худоби....курей, качок,
індиків - неміряно....А Ви нігде не працюєтете , і Мама ніГде не робить....звідки то всьо береться????
-Ну, сину....ти вже ходиш до 10=ї кляси....Муші ті кольсь сказати правду: там-о в стодолі
за дверима є сокира....Я беру її і кожДої ночі йду на дорогу за селом. Там-ка луплю москалів -
шо від них заберу - з того і живемо
- тату, а можна і я спробую ?
-Ти сину вже великий - йди і ти попробуй тої справи...
Син нагострив сокиру, запасся ножами - пішов......
Зранку вертається....
- Тату!!!! Ту шось не то, щось Ви мені трохи спиз.іли......Я забив 43 москалі, а чистого заробітку 27 гривнів і 34 копійки......
_ Ну, сину....Таке воно життя -- копієчка до копієчки, копієчка до копієчки..........

100000+100000+100000+......................................
25.11.2022 10:34 Відповісти
+8
25.11.2022 10:33 Відповісти
https://dslov.ru/pos/p1369.htm#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%20%22%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5,%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%20(1893%20%E2%80%93%201930). Дайош 100 000 больше черных пакетов, хороших и разных.
25.11.2022 10:19 Відповісти
навть при ста тисячах пакетів живі орки не задумаються "а за що війна?" Наскільки в них удосконалилась пропаганда за сорок років, з часу афганської війни...
25.11.2022 10:24 Відповісти
25.11.2022 10:21 Відповісти
По моим очень заниженным данным..потери крыс путлера убитыми и ранеными 289 166 обезьян...это без учёта данных по пропавшими и сгоревшими заживо в танках и БТРах..
25.11.2022 10:25 Відповісти
а за моїми даними втрати 1289166 чол.1 що далі?
25.11.2022 10:34 Відповісти
Маршал Жюков казав РюZкие бабы ещё говна нарожают..не сцы Чувак 😆💀💀🐔🐓не будь петухом Киев за три дня 😆😆👍🤣🤣🤣
25.11.2022 10:36 Відповісти
автоваз за..еться лади каліни випускати
25.11.2022 10:27 Відповісти
ЧМОбиков с 22сентября путлер кпде собрал 312 000....та хоч миллион...Джавелинов и Стингеров с HIMARSами хватит на всех обезьян...🦍🦍🦍
25.11.2022 10:30 Відповісти
25.11.2022 10:33 Відповісти
це все дуже добре. хотілося б ще більші втрати русні.але тут одна закавика є.всі західні аналітики дають втрати по живій силі і техніці русні приблизно у 2 рази менші....можна говорити,що вони не все знають,методики не такі тощо але і перед 24.02. ці західні аналітики обіцяли напад рашки і він стався,розказували про сценарій нападу і він підтвердився,а генштаб,гур тощо до останньої години категорично заперечували війну,мовляв у нас такі дані....кому ж вірити зараз?
25.11.2022 10:39 Відповісти
они где берут такую информацию...?\эти західні аналітики...\
25.11.2022 13:18 Відповісти
А ще західні аналітики говорили що Київ не встоїть. І кому вірити, а?
25.11.2022 20:09 Відповісти
їм вірити! вони аналізували рівень ЗЕ,Єрмака тощо,те що вони зробили з обороною.за таких умов дух народу аналітики не змогли передбачити
25.11.2022 20:20 Відповісти
По переписи населения за 1926 год в Сссре сдохшем было 186 млн...перепист населении в 1948 году дало 116 млн.... вопрос сколько совков уничтожили братья Молотов и Риббентроп... сложить вычесть сможете без Архимеда и Пифагора ,?😛
25.11.2022 10:44 Відповісти
Даёшь 90000
25.11.2022 12:30 Відповісти
до конца месяца вполне реально...\но или чмобиков новых ещё не прислали, ну или ещё что-то...\
25.11.2022 13:16 Відповісти
Думаю 88-89к буде)
25.11.2022 20:11 Відповісти
 
 