УКР
У районі Сватового й Бахмута загинула велика кількість мобілізованих РФ, - британська розвідка

У британській розвідці вважають, що велика кількість мобілізованих росіян загинула в районі Сватового та Бахмута в Луганській і Донецькій областях.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Мобілізовані резервісти, ймовірно, зазнали дуже значних втрат після того, як їм доручили рити масштабну систему траншей під артилерійським обстрілом навколо міста Сватове Луганської області. У Донецькій області велика кількість резервістів загинула під час лобових атак на добре підготовлені українські оборонні рубежі навколо міста Бахмут", – йдеться у зведенні британської розвідки.

Також зазначається, що розгортання мобілізованих часто характеризується плутаниною щодо права на службу, недостатньою підготовкою та особистим спорядженням, а також зобов’язанням виконувати виснажливі бойові завдання.

Більшість, хоча й не всі, мобілізованих вже служили раніше, і численні приклади свідчать про те, що стан здоров’я резервістів, найімовірніше, не буде перевірено належним чином, і багато з них змушені служити із серйозними хронічними захворюваннями.

Кремль, ймовірно, буде стурбований тим, що дедалі більше сімей резервістів готові ризикувати арештом, протестуючи проти умов, в яких служать їхні родичі, вважає розвідка.

Також читайте: Сектор у районі Сватового став більш вразливим оперативним флангом російських військ, - британська розвідка

Велика Британія (5799) розвідка (3925) Бахмут (1567) Сватове (60)
Топ коментарі
+31
Помирає старий Бандерівець і кличе до себе священика, щоб висповідатися:
- Хтів би м, святий отче висповідатися перед тим як вмру
- То кажіть, чим с-те прогнівили Господа Бога нашого?
- Та, вбив 26 москалів, 24 комуністи та ...;
- Зачекайте, зачекайте ви спочатку висповідайтеся, а про добрі справи пізніше побалакаємо!
25.11.2022 10:37 Відповісти
+16
Здоровья погибшим👍
25.11.2022 10:34 Відповісти
+5
Очень хорошо, чем быстрее и побольше их сдохнет, тем интенсивное будет вой на болотах!
25.11.2022 11:09 Відповісти
Здоровья погибшим👍
25.11.2022 10:34 Відповісти
Трохи не так, "мирної землі над головою"
25.11.2022 13:49 Відповісти
Самкі орка ще більше завоют. Їх потрібно як найшвидше стерелізувати
25.11.2022 10:35 Відповісти
Хотіли спасати бидломасу з Донбасу
25.11.2022 10:36 Відповісти
25.11.2022 10:37 Відповісти
демогілізація в дії
25.11.2022 10:38 Відповісти
Там будуть добрі врожаї.
25.11.2022 10:40 Відповісти
Украинский погранец:
- Оце,дивлюся я на вашу кацапську заставу, ну як були ви, кацапи замазюри,
так и лишилися. Наплювано, нахаркано, все загажено и засрано.
Не то шо ось, у мене. И прибрано, и чистенько, оп'ять же сонечко над нами сильніше світить и гріє.
Российский погранец:
- Все это херня. Зато мы народ радушный, добрый не то шо вы.
Вон у нас на границе над дорогой транспарант -"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!"
А у вас, транспарант, и шо написано? - (читает вслух) "НЕХ.Й ШАСТАТЬ".
Украинский погранец выбегает из будки, смотрит на свой транспарант,
читает... со смеху отвечает:
"От жеж ти москаль неграмотний, там же на нашій рідній, солов'їній мові написано - "НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!"

2016 рік
25.11.2022 10:41 Відповісти
Очень хорошо, чем быстрее и побольше их сдохнет, тем интенсивное будет вой на болотах!
25.11.2022 11:09 Відповісти
Всі кацапи підуть до пекла на нашій землі 😠
25.11.2022 11:34 Відповісти
Спецоперація по денацифікації і демілітаризації українців перейшла в стадію могилізації років.
25.11.2022 11:43 Відповісти
Начінається вже... Велика буде, коли з Сахаліна їхні смажені хвости видно буде.
25.11.2022 13:04 Відповісти
Станом на 01.11. 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають

1. Вбиті - 36009 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 72418 в\с

3. Потрапили в полон 2255 в\с

4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок 30106 в\с

‎Станом на 15.10. 2022 втрати ЗС України складають

1. Вбиті - 27906 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 64 102 в\с

3. Потрапили в полон 3789 в\с

4. Зниклі безвісти 1114 в\с
25.11.2022 13:08 Відповісти
 
 