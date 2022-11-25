У районі Сватового й Бахмута загинула велика кількість мобілізованих РФ, - британська розвідка
У британській розвідці вважають, що велика кількість мобілізованих росіян загинула в районі Сватового та Бахмута в Луганській і Донецькій областях.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Мобілізовані резервісти, ймовірно, зазнали дуже значних втрат після того, як їм доручили рити масштабну систему траншей під артилерійським обстрілом навколо міста Сватове Луганської області. У Донецькій області велика кількість резервістів загинула під час лобових атак на добре підготовлені українські оборонні рубежі навколо міста Бахмут", – йдеться у зведенні британської розвідки.
Також зазначається, що розгортання мобілізованих часто характеризується плутаниною щодо права на службу, недостатньою підготовкою та особистим спорядженням, а також зобов’язанням виконувати виснажливі бойові завдання.
Більшість, хоча й не всі, мобілізованих вже служили раніше, і численні приклади свідчать про те, що стан здоров’я резервістів, найімовірніше, не буде перевірено належним чином, і багато з них змушені служити із серйозними хронічними захворюваннями.
Кремль, ймовірно, буде стурбований тим, що дедалі більше сімей резервістів готові ризикувати арештом, протестуючи проти умов, в яких служать їхні родичі, вважає розвідка.
- Хтів би м, святий отче висповідатися перед тим як вмру
- То кажіть, чим с-те прогнівили Господа Бога нашого?
- Та, вбив 26 москалів, 24 комуністи та ...;
- Зачекайте, зачекайте ви спочатку висповідайтеся, а про добрі справи пізніше побалакаємо!
- Оце,дивлюся я на вашу кацапську заставу, ну як були ви, кацапи замазюри,
так и лишилися. Наплювано, нахаркано, все загажено и засрано.
Не то шо ось, у мене. И прибрано, и чистенько, оп'ять же сонечко над нами сильніше світить и гріє.
Российский погранец:
- Все это херня. Зато мы народ радушный, добрый не то шо вы.
Вон у нас на границе над дорогой транспарант -"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!"
А у вас, транспарант, и шо написано? - (читает вслух) "НЕХ.Й ШАСТАТЬ".
Украинский погранец выбегает из будки, смотрит на свой транспарант,
читает... со смеху отвечает:
"От жеж ти москаль неграмотний, там же на нашій рідній, солов'їній мові написано - "НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!"
2016 рік
1. Вбиті - 36009 в\с
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 72418 в\с
3. Потрапили в полон 2255 в\с
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок 30106 в\с
Станом на 15.10. 2022 втрати ЗС України складають
1. Вбиті - 27906 в\с
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 64 102 в\с
3. Потрапили в полон 3789 в\с
4. Зниклі безвісти 1114 в\с