У районі Сватового й Бахмута загинула велика кількість мобілізованих РФ, - британська розвідка

У британській розвідці вважають, що велика кількість мобілізованих росіян загинула в районі Сватового та Бахмута в Луганській і Донецькій областях.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Мобілізовані резервісти, ймовірно, зазнали дуже значних втрат після того, як їм доручили рити масштабну систему траншей під артилерійським обстрілом навколо міста Сватове Луганської області. У Донецькій області велика кількість резервістів загинула під час лобових атак на добре підготовлені українські оборонні рубежі навколо міста Бахмут", – йдеться у зведенні британської розвідки.

Також зазначається, що розгортання мобілізованих часто характеризується плутаниною щодо права на службу, недостатньою підготовкою та особистим спорядженням, а також зобов’язанням виконувати виснажливі бойові завдання.

Більшість, хоча й не всі, мобілізованих вже служили раніше, і численні приклади свідчать про те, що стан здоров’я резервістів, найімовірніше, не буде перевірено належним чином, і багато з них змушені служити із серйозними хронічними захворюваннями.

Кремль, ймовірно, буде стурбований тим, що дедалі більше сімей резервістів готові ризикувати арештом, протестуючи проти умов, в яких служать їхні родичі, вважає розвідка.

