Росіяни 49 разів обстріляли Херсонщину: Загинули 10 осіб, 54 - дістали поранення
Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинули 10 осіб, 54 людини дістали поранення.
Про це повідомив очільник обладміністрації Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Рашисти 49 разів обстріляли територію Херсонщини.
Херсонський район – у Херсоні під ворожим масованим артилерійським обстрілом були житлові квартали мікрорайонів Таврійський та Житлоселище. У місті росіяни поцілили в приватні та багатоквартирні будинки, суднобудівний завод, будівлю на території школи, газові труби.
Також ворог обстріляв такі населені пункти району – Зеленівка, Чорнобаївка та Степанівка.
Бериславський район – російські окупанти обстріляли Берислав, пошкоджено приватні будинки", - йдеться в повідомленні.
За словами глави ОВА, є жертви серед цивільного населення.
"Росіяни вбили 10 жителів Херсонщини, ще 54 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додав він.
