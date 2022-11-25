УКР
Росіяни 49 разів обстріляли Херсонщину: Загинули 10 осіб, 54 - дістали поранення

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинули 10 осіб, 54 людини дістали поранення.

Про це повідомив очільник обладміністрації Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти 49 разів обстріляли територію Херсонщини.

Херсонський район – у Херсоні під ворожим масованим артилерійським обстрілом були житлові квартали мікрорайонів Таврійський та Житлоселище. У місті росіяни поцілили в приватні та багатоквартирні будинки, суднобудівний завод, будівлю на території школи, газові труби.

Також ворог обстріляв такі населені пункти району – Зеленівка, Чорнобаївка та Степанівка.

Бериславський район – російські окупанти обстріляли Берислав, пошкоджено приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

За словами глави ОВА, є жертви серед цивільного населення.

"Росіяни вбили 10 жителів Херсонщини, ще 54 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додав він.

Читайте: Окупанти мінували навіть дитячі іграшки в Херсоні, - МВС

Эйфория освобождения была преждевременной.Я еще в сентябре писал,что в случае освобождения города,кацапы расхерачат его с другого берега.И чем дольше будет этот "тупик" с продвижением наших войск дальше,тем сильнее будут разрушения с каждым днем.Территории освободить мало,гораздо важнее отодвинуть врага хотя бы на расстояние,не доступное для ствольной артиллерии и простейших РСЗО типа Град...
25.11.2022 12:40 Відповісти
Про Херсон писав що визволення міста це добре і водночас проблема.В Херсоні зоставатися не можна.Або двигати лінію або місто може очікувати тотальне знищення.Багато хто писав що ЗСУ відтіснять орків артою а арта орків не дістане,тоді ще казав що це можливо часткове.Ця ділянка фронту дуже тяжка бо річка Дніпро.Розвивати наступальну операцію буде важко.Але скоріше за все через пару тижнів буде наступальна операція в різних напрямках.Інакше не може бути.Інакше це жертви серед мирного населення і втрати і ЗСУ.Тільки вдарят більш менш стабільно морози вся лінія фронту оживе повноцінно.
