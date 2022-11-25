УКР
Глава МЗС Великої Британії Клеверлі зустрівся із Зеленським: Підтримуємо вас діями, а не лише словами

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, перебуваючи з візитом у Києві, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Президенте Володимире Зеленський, Велика Британія підтримує вас діями, а не лише словами. Я дав вам цю обіцянку сьогодні. Велика Британія має намір зберегти її", - зазначив Клеверлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що глава МЗС Британії Клеверлі вперше прибув до Києва та анонсував новий пакет допомоги на 3 млн фунтів стерлінгів.

Також читайте: Воллес радить ЗСУ продовжити взимку тиск на фронті: "В інтересах України було б зберегти динаміку"

Велика Британія (5799) Зеленський Володимир (25545) Клеверлі Джеймс (78)
Але, мені здається, що Сунак, на відміну від Джонсона - допомагає нам значно менше.
25.11.2022 10:49 Відповісти
Serg Mez , я так не думаю .Томмі давно задумали новий альянс та й ще з нашою участю . Такі справи робляться рішуче , але ж і потребують певної тиші , тому може так здаватись .
25.11.2022 11:14 Відповісти
"Президенте Володимире Зеленський, Велика Британія підтримує вас діями, а не лише словами. Я дав вам цю обіцянку сьогодні. Велика Британія має намір зберегти її", - зазначив Клеверлі і дав боневтіку по шиї.
25.11.2022 15:35 Відповісти
 
 