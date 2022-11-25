Глава МЗС Великої Британії Клеверлі зустрівся із Зеленським: Підтримуємо вас діями, а не лише словами

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, перебуваючи з візитом у Києві, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Президенте Володимире Зеленський, Велика Британія підтримує вас діями, а не лише словами. Я дав вам цю обіцянку сьогодні. Велика Британія має намір зберегти її", - зазначив Клеверлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що глава МЗС Британії Клеверлі вперше прибув до Києва та анонсував новий пакет допомоги на 3 млн фунтів стерлінгів.

