Глава МЗС Великої Британії Клеверлі зустрівся із Зеленським: Підтримуємо вас діями, а не лише словами
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, перебуваючи з візитом у Києві, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Про глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Президенте Володимире Зеленський, Велика Британія підтримує вас діями, а не лише словами. Я дав вам цю обіцянку сьогодні. Велика Британія має намір зберегти її", - зазначив Клеверлі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що глава МЗС Британії Клеверлі вперше прибув до Києва та анонсував новий пакет допомоги на 3 млн фунтів стерлінгів.
Serg Mez
Володимир Сербулов
Мирон Левицький #513800
