Литва надає Україні до 700 млн євро допомоги, близько третини - військова підтримка, - прем’єрка Шимоніте

Обсяг допомоги Україні з боку Литви в абсолютних показниках може сягати близько 600-700 млн євро.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила прем’єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте, передає Цензор.НЕТ.

"Обсяг наданої підтримки може становити десь від 600 до 700 млн євро. Але в підрахунку є певна складність, особливо коли йдеться про військову допомогу, що складає близько третини від загальної суми", - зазначила прем'єрка.

За її словами, у багатьох випадках йшлося про боєприпаси чи військову техніку, яка вже була у використанні, особливо на початку повномасштабного вторгнення.

"Тоді ми відразу подумали: "Що ми можемо дати прямо зараз?" Отже, ми перевірили наші запаси і віддали вам все, що могли. Але як оцінити ці ресурси? Чи за бухгалтерськими документами, чи за залишковою вартістю, чи за вартістю їхньої заміни? Тому суми тут не головне. Справді, є речі, які можна легко оцінити, як-от гроші, перераховані Світовому банку чи Національному банку України, ресурси на підтримку переселенців чи якісь інші проєкти, наприклад Фонд для українських біженців, які зараз перебувають у Литві", - пояснила Шимоніте.

Водночас вона переконана, що не варто "змагатися" з іншими країнами, аби довести, що Литва щось робить "більше або краще".

"Справа в тому, що все, що ми можемо дати Україні сьогодні, ми даємо", - підсумувала Шимоніте.

