Понад 68 тисяч злочинів проти України задокументовано з 24 лютого, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Російські окупаційні війська з 24 лютого скоїли понад 68 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"Станом на 25 листопада 2022 року задокументовано 49 203 воєнних злочинів, 19 111 злочинів проти національної безпеки України", - йдеться в повідомленні.

