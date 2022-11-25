Понад 68 тисяч злочинів проти України задокументовано з 24 лютого, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА
Російські окупаційні війська з 24 лютого скоїли понад 68 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
"Станом на 25 листопада 2022 року задокументовано 49 203 воєнних злочинів, 19 111 злочинів проти національної безпеки України", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Мирон Левицький #513800
показати весь коментар25.11.2022 15:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль