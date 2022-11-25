Значне підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії знищить половину ресторанного бізнесу, - експерт
Значне підвищення тарифів на електроенергію, заплановане Укренерго, спричинить закриття половини ресторанів у країні, а також погіршить фінансовий стан українців. Про це заявила експерт ресторанного бізнесу Ольга Насонова.
"Безумовно, значне підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію позначиться абсолютно на всіх видах бізнесу – і на рітейлі, і на вартості продуктів, і на вартості всього життя", - пояснила Насонова.
У цій ситуації ресторани – це лише частина айсберга, наголосила вона: хтось може закритися, а хтось буде змушений підвищити ціни.
"І якщо люди ці ціни будуть нездатні перетравити - вони закриються вже навесні. У такій ситуації до весни Україна втратить близько половини закладів - тому що вони не в змозі оплатити комуналку", - резюмувала Насонова.
Як відомо, НКРЕКП погодила на 2023 рік підвищення тарифів на передачу електроенергії на +51% та диспетчеризацію – одразу на +356%.
Президент ВП "Укрметалургпром" заявив, що таке значне підвищення стане нищівним для промисловості та бізнесу, тому для збереження виробничого потенціалу країни тарифи мають зрости не більш як на 10%.
