Значне підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії знищить половину ресторанного бізнесу, - експерт

Значне підвищення тарифів на електроенергію, заплановане Укренерго, спричинить закриття половини ресторанів у країні, а також погіршить фінансовий стан українців. Про це заявила експерт ресторанного бізнесу Ольга Насонова.


"Безумовно, значне підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію позначиться абсолютно на всіх видах бізнесу – і на рітейлі, і на вартості продуктів, і на вартості всього життя", - пояснила Насонова.

У цій ситуації ресторани – це лише частина айсберга, наголосила вона: хтось може закритися, а хтось буде змушений підвищити ціни.

"І якщо люди ці ціни будуть нездатні перетравити - вони закриються вже навесні. У такій ситуації до весни Україна втратить близько половини закладів - тому що вони не в змозі оплатити комуналку", - резюмувала Насонова.

Як відомо, НКРЕКП погодила на 2023 рік підвищення тарифів на передачу електроенергії на +51% та диспетчеризацію – одразу на +356%.

Президент ВП "Укрметалургпром" заявив, що таке значне підвищення стане нищівним для промисловості та бізнесу, тому для збереження виробничого потенціалу країни тарифи мають зрости не більш як на 10%.

+8
Рестораны это часть экономики, дебил.
показати весь коментар
25.11.2022 11:55 Відповісти
+8
та мова не тільки про ресторани... все, що зав'язано на електрику, змушене бути коригувати ціни на свої товари та послуги. навряд чи в сторону зниження...
показати весь коментар
25.11.2022 12:00 Відповісти
+6
А на экономику тоже похер. Ьыдло. Колхозное.
показати весь коментар
25.11.2022 11:56 Відповісти
Ресторанного бізнесу під час війни?..... Розумію дешеві заклади для голодних і бідних, хто ходить сьогодні в ресторани або кафе....
показати весь коментар
25.11.2022 11:50 Відповісти
Якщо в ньому сидять тимошенки, не дебіл. Звідки у людей гроші,якщо економіка в паузі До речі,ви тут новий,що пенькачасівянуковича.
показати весь коментар
25.11.2022 11:57 Відповісти
Там усі так розмовляють і ведуть себе,як нелохи? Читати і тим паче апелювати не має бажання. Цинічно,грубо і неадекватно
показати весь коментар
25.11.2022 12:28 Відповісти
Ресторан - це величезні інвестиції, і закрити його - це для власника вважай банкротство і борги. Це мінус податки, мінус робочі місця, мінус пенсійні платежі, мінус в постачальника продуктів, мінус комунальні платежі, мінус мінус мінус... Це називають "економіка".
показати весь коментар
25.11.2022 12:51 Відповісти
Згадайте лохи як вас запевняли що "диспетчеризація електроенергії!" окремим тарифом не призведе до подорожчання в цілому! Скоро будемо платитити за підключені труби і дроти більше ніж за реальні послуги. Оце і є мрія паразитів-монополістів...
показати весь коментар
25.11.2022 11:51 Відповісти
за розподіл газу більше, ніж півроку на рік, так і платимо вже не перший рік... споживання майже нульове, проте за труби, проведені власним коштом, жодного разу навіть ніким не пофарбовані, кровні віддай дяді... ці теж хочуть...
показати весь коментар
25.11.2022 12:04 Відповісти
А все починалось з "абонентної плати" на Київстар - "говорив, не говорив - плати!"...
показати весь коментар
25.11.2022 12:14 Відповісти
Та й *** з ним з тим ресторанном бізнесом, мені якось по***... ібо нє***🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪 По ресторанах шляються одні уроди і дегенерати, а самому впадло хавчик приготувати, паньство сране, давно немиту дупу з колгоспу "Червоний бик" до міста притягнуло, - а на бараки, *******
показати весь коментар
25.11.2022 11:52 Відповісти
А ти хто, півник рестораний?
показати весь коментар
25.11.2022 12:11 Відповісти
Взагалі-то він правий.
показати весь коментар
25.11.2022 12:52 Відповісти
Відчуття правоти надає право називати будь-кого "бідлом колхозним"? Так може поводитись тільки Коля Котлета з "Велюру". Можливо, спочатку, потрібно турбуватись про усіх українців, навіть тих кого цей сноб вважає бидлом, замислитись над тим що буде завтра? Я теж категорично проти будь-якого підвищення цін та тарифів, бо це, в першу чергу, б'є по пересічним громадянам, а вже потім, по економиці. І раджу пану Кам'янця-Подільского потрохи вивчати державну мову і забувати блатний суржик з "запоребрика".
показати весь коментар
25.11.2022 13:06 Відповісти
Та, ти й своєю рідною (мордорівською), судячи по помилкам, не дуже якісно володієш. А "быдло колхозное" існувало, і існує до тепер, тільки на твоєї історічній батьківщині. В Україні тяжка селянська праця завжди була у пошані і так зневажливо їх називали лише виродки з московії. Перекладу для тупих москалів - "Хвала рукам, что пахнут хлебом", а печерний снобізм видає у тобі саме такого. Вчи мову, москалик, або в'йо... до "вєлікоскрепной".
показати весь коментар
25.11.2022 14:41 Відповісти
***** тобі "дружочек, а не українець. І запам'ятай, в Україні нема "дєрєвєньщіни", бо нема "дєрєвєнь". Дєрєвні є тільки на твому мордорі.
показати весь коментар
29.11.2022 12:14 Відповісти
Немає коми після "Ой", немає коми після "ну", немає коми після "как хочешь", зайвий м'який знак у слові "помєняється", я вже не кажу про "****". І це все у одному реченні, "снова двойка" . Кацапчику, спочатку одужай шкільну программу, а вже потім...
показати весь коментар
29.11.2022 13:34 Відповісти
У цьому випадку, м'який знак у слові "********" потрібен, а кома після слова "нечем" де? Який же ти, мордоровець, обмежений.
показати весь коментар
29.11.2022 13:56 Відповісти
Мені і на тебе похєр, герой в маминій кохті
показати весь коментар
25.11.2022 14:09 Відповісти
Ну сказать по делу ты ничего не можешь. Неучь.
показати весь коментар
25.11.2022 14:14 Відповісти
Якщо так думати як ви, то нам і унітазів не треба, бо там воду nреба підключати і транспортувати з точки А в точку Б щоб якесь бидло висралось, "ЗажралІСЬ, срать надо в дырку на улице".
показати весь коментар
25.11.2022 11:57 Відповісти
І взагалі, чому б на залізти назад на дерево голяка і не почати кидатися лайном, а то вже геть подуріли із цими благами цивілізації.

Який же грьобаний доісторичний совок у декотрих із наших громадян у головах. Отобрать, поделіть, непущать і наказать. І заживьом!

Тьху лять!
показати весь коментар
25.11.2022 11:58 Відповісти
Ось вам приклад "цивілізованого" європейця. У ЄС хочеш? До НАТО? Чому ж ти нормальним людям пропонуєш бараки? Паньством сраним називаєш людей що хочуть зайти до закладу й у затишку та комфорті смачно поїсти, або замовити з собою? Що тут дегеративного або виродкового? Твоя нікчемність та заздрість, невихованість кричуща. Тобі на сторону чмобіків. Будеш там своїм серед своїх.
показати весь коментар
25.11.2022 13:40 Відповісти
Твоя істерика, лошара, не може не радувати Привикло, пааанімаєш лі, столоваццца по кабаках , з села втікло, а до міста не добігло, давно з дірки злізло, антіллігєнт рафінірованний
Забуло чаморне, як давилось тошнотіками в підземному переході, благородний бач знайшовся, марш на бараки (для тебе, дауна, поясню "бараки" (діалект.) - буряки Тормоз ти, тормоз...І не простий, а гірський,- обтікай лошара, але про бараки не забувай - це твій вирок, іванко-дурнику
показати весь коментар
25.11.2022 14:07 Відповісти
Бідося , якщо твоє єство прагне до тошнотиків у переході, -насолоджуйся, ніхто не проти, але ж не треба у свій чудовий світ із жовтим салом і синіми курям тягнути тих хто того не прагне бо це дуже по цапсячему.
І доречі саме тому що свого часу ножки буша були для мене найкращою вечерею у світі, повертатися туди немає жодного бажання. Я хочу обирати між грузинською і італійською кухнею на вечір, з доставкою чи посидіти затишно, мені треба ті 50 видів сиру і сто видів м'яса і бажано у найближчій крамниці і це нормально.
А от бажати собі жерти тошнотиків і срати в дірку це дивно..а тягнути у це лайно інших це вже шиза рівня кацапні
показати весь коментар
25.11.2022 14:22 Відповісти
Зависть - плохое чувство)
показати весь коментар
25.11.2022 18:09 Відповісти
нах металургию, спасаем ресторанный бизнес
показати весь коментар
25.11.2022 11:54 Відповісти
да у нас металлургия и так упала ниже плинтуса после того, как Азовсталь и ММКИ закрыли, а потом еще и через порты вывоз продукции заблокировали
показати весь коментар
26.11.2022 15:29 Відповісти
Скоты зебнявые, таки хотят добить экономику.
показати весь коментар
25.11.2022 11:57 Відповісти
хіба такий час в державі щоб по ресторанам лазити?є лишні грошики0- на армію будь ласка!
показати весь коментар
25.11.2022 12:00 Відповісти
как я понимаю, сфера ресторанного бизнеса - это от кафешек доступного питания, до элитных кормежек.
и там и там, есть свои посетители.

если элитные кормёжки проживут при любых ценах, до доступные обжираловки, вымрут как класс.
показати весь коментар
25.11.2022 12:08 Відповісти
Даю вам пораду. Будуєте високий паркан і "економите" ел.енергію.
показати весь коментар
25.11.2022 12:00 Відповісти
И выживет только "Велюр"....
показати весь коментар
25.11.2022 12:42 Відповісти
Ну не знаю. У нас тарифы выросли до небес по сравнению с Украиной. Ни один ресторан не загнулся...
показати весь коментар
25.11.2022 12:50 Відповісти
Ресторанний бізнес то не той бізнес за яким треба шкодувати під час війни.Так - він частина економіки,так само як і гральний бізнес,як торгівля наркотиками і проститутками і навіть чиновник,запихаючий в кишеню хабарі він теж частина економіки...Все де крутяться гроші все є частиною економіки...Питання лишень в одному - чи така економіка нам тепер потрібна...
показати весь коментар
25.11.2022 13:10 Відповісти
Ціни на електрострум ростуть вже 30 років, чому ви зараз виєтє, какаяразніца? Хочете заморожених цін, робіть совок.
показати весь коментар
25.11.2022 15:33 Відповісти
Заморожені ціни треба комусь фінансувати. Для цього треба переконати західних партнерів давати нам кошти на це свято життя. Якщо цього не зробити, то буде, як кажуть, природнім шляхом. Помре те, що не може існувати в нових умовах. Можна було б усьому запобігти, але треба було не допускати таких умов. Але це було невідворотно за цих початкових умов. Щоб було інакше, треба, щоб люди, які ходять на вибори, навчилися планувати і моделювати наслідки своїх дій, хоч приблизно.
показати весь коментар
26.11.2022 13:41 Відповісти
цены могут расти сколько угодно, вопрос в другом, на сколько хватит для этого роста платежеспособности обычного населения. люди и так уже на мили
показати весь коментар
26.11.2022 15:26 Відповісти
Головне аби не Юлька.
Хавайте, піпл.
показати весь коментар
25.11.2022 19:35 Відповісти
странно, а почему только ресторанного? а ГОКи, металлургические комбинаты, ритеил, другая сфера обслуживания страны? Это ляжет на всех неподъёмным бременем
показати весь коментар
26.11.2022 15:24 Відповісти
 
 