Чорногорія підтримує Україну на шляху до НАТО, - Міноборони країни

Міноборони Чорногорії обіцяє, що країна буде адвокатами України і в НАТО, і в Європі.

Про це повідомив глава МВС та виконуючий обов’язки Міністра оборони Чорногорії Філіп Аджич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

"Сьогодні Україна бореться за свободу всього європейського континенту. Ми захоплюємося мужністю українських захисників. Ми завжди поруч з вами. Наша країна є добрим другом вашого народу. Чорногорія підтримує прагнення українців стати повноправним членом НАТО. Ми будемо вашими адвокатами не тільки на Балканах, а і в Альянсі та Європі", - наголосив він під час візиту до Києва.

Делегація Чорногорії обговорила з Міноборони України питання надання подальшої підтримки в боротьбі з агресором та реалізацію двосторонніх проєктів в оборонній сфері.

Читайте: ЗСУ мають досягти стандартів НАТО де-факто до того, як Україну приймуть в Альянс де-юре, – Резніков