Через окупований Маріуполь російські військові везуть бетонні ДОТи у бік Запорізької області, - Андрющенко
У бік Запорізької області, через окупований Маріуполь, російські військові вперше везуть бетонні ДОТи
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Вчора колони військової техніки з Росії замінили колони інженерних споруд", - написав він.
Місцеві мешканці вперше зафіксували переміщення в бік Запорізької області вогневих бетонних дотів.
"Споруди завезено безпосередньо з Росії, на території Маріуполя поки такі не виробляються", - зазначив Андрющенко.
