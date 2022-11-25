Через окупований Маріуполь російські військові везуть бетонні ДОТи у бік Запорізької області, - Андрющенко

У бік Запорізької області, через окупований Маріуполь, російські військові вперше везуть бетонні ДОТи

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Вчора колони військової техніки з Росії замінили колони інженерних споруд", - написав він.

Місцеві мешканці вперше зафіксували переміщення в бік Запорізької області вогневих бетонних дотів.

"Споруди завезено безпосередньо з Росії, на території Маріуполя поки такі не виробляються", - зазначив Андрющенко.

