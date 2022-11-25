УКР
Через окупований Маріуполь російські військові везуть бетонні ДОТи у бік Запорізької області, - Андрющенко

маріуполь

У бік Запорізької області, через окупований Маріуполь, російські військові вперше везуть бетонні ДОТи

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Маріуполь. Вчора колони військової техніки з Росії замінили колони інженерних споруд", - написав він.

Місцеві мешканці вперше зафіксували переміщення в бік Запорізької області вогневих бетонних дотів.

"Споруди завезено безпосередньо з Росії, на території Маріуполя поки такі не виробляються", - зазначив Андрющенко.

Маріуполь оборона окупація Андрющенко Петро
Оце вони готуються до наступу, а те що робило зелене шобло, та каже що воно готувалося - це держзрада.
25.11.2022 12:07 Відповісти
Перед тем как орки драпанули из Херсона они тоже возили бетонные доты. Так что это хороший знак.
25.11.2022 12:16 Відповісти
В Херсон их тоже везли.
25.11.2022 12:32 Відповісти
Оце вони готуються до наступу, а те що робило зелене шобло, та каже що воно готувалося - це держзрада.
25.11.2022 12:07 Відповісти
Перед тем как орки драпанули из Херсона они тоже возили бетонные доты. Так что это хороший знак.
25.11.2022 12:16 Відповісти
Это же не ДОТы, а зимние сортиры...
25.11.2022 12:22 Відповісти
В Херсон их тоже везли.
25.11.2022 12:32 Відповісти
Так, в Херсоні теж вони були😁
25.11.2022 15:42 Відповісти
Спасает только от пехоты. Выстрел танка и пипец.
25.11.2022 12:41 Відповісти
Все как всегда из говна и палок.
25.11.2022 12:56 Відповісти
ну ведь нужно же списывать миллиарды...
25.11.2022 13:20 Відповісти
Це не доти - це туалети. Під Херсон теж сотнями ці "доти" везли. А виявилось, що то аби сморід від підштанників кацапських не дуже заважав чеченам в загородзагонах стояти...
25.11.2022 13:09 Відповісти
в 905 предтечі цих генералів два роки будували біля Порт-Артура польову фортецю з усіма валами. На всі заперечення Куропаткин відповідав - ви забуваєте про русскій дух, ми всіх макак шапками закидаємо. А манчжури з японцями дійсно артою зрівняли фортецю з горизонтом. А тут возять для"одіночного бойца" бункер, будуть там сидіти як сусліки. Автобіль зараз там на вагу золота, не всякого ноги до Ростова донесуть.
25.11.2022 13:47 Відповісти
....а чмобиков и зеков приковывать ланцюгом в этих гавноДотах.....так будет надежней нам попасть в них.
25.11.2022 14:06 Відповісти
 
 