Пєсков відповів на заяви Зеленського щодо деокупації Криму: "Про це не може бути й мови"
Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента Володимира Зеленського щодо деокупації Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Зроблені заяви говорять про неготовність та небажання Києва вирішувати проблеми невоєнними методами, Зеленський говорить про відчуження російської території, про це не може бути й мови", - сказав прессекретар російського диктатора.
Нагадаємо, раніше Зеленський закликав не гаяти час на варіанти, які не передбачають деокупації Криму.
"Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях щодо деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за… Якщо рішення не передбачає деокупацію і Крим є частиною Російської Федерації, ніхто не повинен марнувати на це свій час. Це марна трата часу", - сказав президент України.
Тобто кацапи захопили місто, включили його до складу росії, ніби-то "здали" його Українській армії. А тепер вони обстрілюють "російський" Херсон. Якщо для них нормально стріляти по "своїх" містах, то краще б вже по воронежу чи курську пуляли.
================================================
А если народ Крыма проголосует за вход в состав Украины под присмотром ВСУ? Москвэ будет против волеизъявления народа?
По кацапским документам и Херсон стал частью хрюсии, та только ВСУ на оси вертели кацапские указы.
Ти будеш на той час дуже зайнятий - гнитемеш поряд з х*йлом й іншими підх*йловниками на скотомогильнику для сифілітичних тварин...
А як інакше?
зашкварчало у свинособак.)) це добре.
Значит в понимании этого туалетного ёршика отчуждение Мордором украинских территорий - в порядке вещей ?
💙💛
І це не важливо кому в які періоди Крим належав але він був в Україні і в часи СРСР і в незалежній Україні і він міжнародно визнаний за Україною.
А те що каже ПЄСКОВ мабуть вже нікого не хвилює.
(ХЕРСОН НАВІКИ З РОСІЄЮ) ПРОВЕЛИ РЕФЕРЕНДУМ АЛЕ ЦЕ НЕ ДОПОМОГЛО РАШИСТАМ УТРИМАТИСЯ,
ЇХ ЗВІДТИ ВИГНАЛИ - ЦЕ ЧЕРГОВИЙ ЖЕСТ ДОБРОЇ ВОЛІ,
Тому Крим -це питання часу а не питання закрите