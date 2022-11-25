Пєсков відповів на заяви Зеленського щодо деокупації Криму: "Про це не може бути й мови"

Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента Володимира Зеленського щодо деокупації Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Зроблені заяви говорять про неготовність та небажання Києва вирішувати проблеми невоєнними методами, Зеленський говорить про відчуження російської території, про це не може бути й мови", - сказав прессекретар російського диктатора.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав не гаяти час на варіанти, які не передбачають деокупації Криму.

"Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях щодо деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за… Якщо рішення не передбачає деокупацію і Крим є частиною Російської Федерації, ніхто не повинен марнувати на це свій час. Це марна трата часу", - сказав президент України.

Дивіться: Росіяни масово перекидають військову техніку з окупованого Криму на материк, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж