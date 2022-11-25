УКР
Пєсков відповів на заяви Зеленського щодо деокупації Криму: "Про це не може бути й мови"

пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву президента Володимира Зеленського щодо деокупації Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Зроблені заяви говорять про неготовність та небажання Києва вирішувати проблеми невоєнними методами, Зеленський говорить про відчуження російської території, про це не може бути й мови", - сказав прессекретар російського диктатора.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав не гаяти час на варіанти, які не передбачають деокупації Криму.

"Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях щодо деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за… Якщо рішення не передбачає деокупацію і Крим є частиною Російської Федерації, ніхто не повинен марнувати на це свій час. Це марна трата часу", - сказав президент України.

Топ коментарі
+60
А хто тебе,піськов,питає?
25.11.2022 12:04
+50
Ершик, как там Херсон навсегда с россией?
25.11.2022 12:05
+44
тебя забыли спросить, чмо
25.11.2022 12:04
А хто тебе,піськов,питає?
25.11.2022 12:04
Але цікава риторика: ніби всі новозахоплені "росіцські" території вони вже морально готові здати, а ось Крим - поки ні..
показати весь коментар
25.11.2022 13:37
тебя забыли спросить, чмо
25.11.2022 12:04
Ершик, как там Херсон навсегда с россией?
25.11.2022 12:05
ЗСУ звільнили Хесон практично без бою, в жодному разі по місту не було артударів ЗСУ.

Тобто кацапи захопили місто, включили його до складу росії, ніби-то "здали" його Українській армії. А тепер вони обстрілюють "російський" Херсон. Якщо для них нормально стріляти по "своїх" містах, то краще б вже по воронежу чи курську пуляли.
показати весь коментар
25.11.2022 20:02
Та нє, тафарисч, спочатку скажеш "Слава Україні!", а про чий Крим одразу після цього
25.11.2022 12:05
а мови і не буде - буде відпизжування
25.11.2022 12:06
А що таке вусатий йорщик, щось сталося? Як там Херсон як частина підораші поживає? Вас ******* і питати ніхто не буде, можете потім свої ноти протесту в ООН подавати або в ОДКБ
25.11.2022 12:06
Там не приймуть. Краще хай подають у Всесвітню лігу сексуальних реформ
25.11.2022 12:08
Мови й не буде. Буде знищення кацапні.
25.11.2022 12:07
Ну, тоді, вонюча кацапня, смокчіть мовчки, а ми, мовчки, вас закопаємо.
25.11.2022 12:07
Зроблені заяви говорять про неготовність та небажання Москви вирішувати проблеми невоєнними методами, Зеленський говорить про деокупацію української території, тільки про це може бути й мова.
25.11.2022 12:11
Ти бач воно ще розмовляє ...
25.11.2022 12:12
Піскову з крємля можна говорити все що завгодно - йому особисто могилізація не загрожує...
25.11.2022 12:12
А шо він ше скаже -- упоротии .
25.11.2022 12:13
йорж унітазний свої маячні думки розкажи кремлівському ви#лядку...
25.11.2022 12:16
то й не *****, свинособака ******
25.11.2022 12:17
Тоді яка мова про переговори.
25.11.2022 12:18
Піськів, тобі чпс не про Крим думати, а про шляхи зникнення з горизонту. В тому числі і безболісне самогубство, чи евтаназію. Або збирати виправдальний, чи пом'якшуючий матеріал для Гааги, в тому числі голову (в буквпльному розумінні) пуцина. Думай про Навку, про дітей.
25.11.2022 12:19
а пусть исаул концерт на лаврюхе в крыму запланирует. как показал опыт, дата такого "концерта" реально совпадает с датой особождения "концертной площадки" ))
25.11.2022 12:19
правильно какие вообще разговоры зашли повбывали и мост взорвали и пусть машут своей конституцией с маленькой буквы..
25.11.2022 12:19
Піськов, викурвиш ти ***********. Тебе, Ган-Дона обкуреного, як і *****, питати ніхто не збирається і не буде про те, деокуповувати Крим чи не деокуповувати і як та коли ми будемо це робити. Ви, уйобки мокшанські і вам скоро 3.14зда прийде.
25.11.2022 12:21
Херсон тоже был навсегда
25.11.2022 12:21
куйло кокетує?
25.11.2022 12:22
иди нафку лайкай!)))
25.11.2022 12:22
25.11.2022 12:24
Кого цікавить думка секретарки?
25.11.2022 12:29
ТО відчуження і захоплення українських територій за піськовим -це нормальне явище бо піськов і підеросія так хочуть То не може бути мови про переговори поки рашистська смердота топче нашу землю
25.11.2022 12:33
Нравится не нравится, терпи моя красавица!
25.11.2022 12:35
Піськову пора сухарі сушити, звичайно якщо фен у ванній не прискорить події )))
25.11.2022 12:35
А території України для них можливо оттяпать. Це вони собі позволяють
25.11.2022 12:35
Зеленський говорить про відчуження російської території, про це не може бути й мови", - сказав прессекретар російського диктатора.
================================================
А если народ Крыма проголосует за вход в состав Украины под присмотром ВСУ? Москвэ будет против волеизъявления народа?
По кацапским документам и Херсон стал частью хрюсии, та только ВСУ на оси вертели кацапские указы.
25.11.2022 12:37
.и Херсон был "навсегда с Россией"😂😂😂
25.11.2022 12:40
Молодежь паРашки уже готовится к нашим чернозёмам....


25.11.2022 12:44
25.11.2022 15:11
Піскоф, а з тобою про це ніхто балакати й не збирається...
Ти будеш на той час дуже зайнятий - гнитемеш поряд з х*йлом й іншими підх*йловниками на скотомогильнику для сифілітичних тварин...
25.11.2022 12:51
...патаму шта
25.11.2022 12:53
думати про крим? звичайно про своє думаємо... ще й про стародубщину, курщину, дон, кубань, всю нашу слобожанщину... нахабно вкрадені в України й присвоєні москвою.
25.11.2022 12:53
Вас, кацапов вонючих, никто и спрашивать не будет...лучше сразу жест доброй воли и идите бухать на болота....
25.11.2022 12:55
пнх кремлевский петушара ************............................
25.11.2022 13:03
Сьогодні "мови нема",завтра вже мова є але піскова нема,а післязавтра як співає Леся Нікітюк і "в бункері здохло куйло"...Під час війни все міняється швидко...
25.11.2022 13:05
Наша, українська територія. Хочемо будемо визволяти за допомогою танків і ракет, захочемо - за допомогою тракторів, хто цікавиться думкою і погрозами крадія? Кацапам краще почати евакуацію на свої болота, там все по-домашнтому і по-дико-ординському.
25.11.2022 13:10
Мова може йти лише ро кількість знищених орків ..... 100 000 або більше
25.11.2022 13:10
Один суперовий історик Фуллер колись писав, чому спочатку орда, а потім войско лишнєхромосомних половців не змогло потрапити в Рим і пограбувати. Причина одна - нестача кормів для бойових коней у Венгрії, а царь втратив в Україні практично всі бойові коні і колчани із стрілами майже пусті. Половці таки асімілювались у Венгрії, а тут орду гонять під зад і в шию. Так і з Кримом буде. "Валіть надо".
25.11.2022 13:25
Та Ви шооооо?
25.11.2022 13:26
Коли, ЗСУ возьмут Мелитополь, це вже буде питання часу , Крим буде Український, . Логистіку ***** не вспромозі налагодити . Мост це дуже тонке місце
25.11.2022 13:31
Візьмуть
25.11.2022 13:32
Так ото ж...
25.11.2022 15:03
Ну що ж, в такому випадку потрібно буде поставити їм умовою початку переговорів про мир повернення в склад України Брянської, Курської, Воронезької, Білгородської Ростовської областей та всієї Кубані.

А як інакше?
25.11.2022 13:34
амінь !
25.11.2022 16:22
Пёсков, псина, будешь похоронен заживо в склепе с остатками пуйла.
25.11.2022 13:40
П ****** ще тут
25.11.2022 13:50
Ни пириживай письков. Украина может даже провести рєфєрєндум шоб тебе било спокойней, - по лучшим росийским стандартам как в Херсоне, - два автоматчика, тетка с урной, - будет 99,9% за.
25.11.2022 13:54
Опять пургу несет.
25.11.2022 13:59
Тим краше буде Руский мир, чим більше в ем от кулей дір. (с)
25.11.2022 14:09
.

зашкварчало у свинособак.)) це добре.
25.11.2022 14:19
покажите мне вора, который добровольно отдал добычу
25.11.2022 14:19
нравится не нравится,терпи падла!
25.11.2022 14:24
Ще раз повторюю піськін ваша теріторія мокшанськіе болота і то під запитанням.(ваша теріторія на глибині 2,5 метра і глубже)
25.11.2022 14:33
Значит деоккупация пройдет без разговоров.
25.11.2022 14:36
"Зеленский говорит об отчуждении российской территории, об этом не может быть и речи"
Значит в понимании этого туалетного ёршика отчуждение Мордором украинских территорий - в порядке вещей ?
25.11.2022 14:46
Повесить Володю Путина на Красной площади! Тогда все станет проще!
25.11.2022 14:51
Кубань чия, песьков?
💙💛
25.11.2022 14:57
роззсия в очередной раз сорвала переговоры
25.11.2022 15:06
Коли виб'ємо мільйон чухонців, тоді буде видно.
25.11.2022 15:10
Атчужілі Херсон - атчужім і Крим. Ахахах, які ті московити смішні.
25.11.2022 15:41
Якщо для закінчення війни потрібно віддати Крим--хай заберають,хай подавляться ним!!!! Тільки тоді хай нам повернуть Кубань,частину Білгородщини і т.д по списку--чого про це замовчують,я так думаю,що пісков не знає,що ті землі належали Україні,хороший був обмін,чорнозем*я на пісчаник!!!!
25.11.2022 15:58
**********! і Крим НАШ і Кубань НАША, і всьо наше, а кацапів усіх на Камчатку. Японці в такій же кількості живуть на подібній за площею та геологією території. І добре живуть. Може й кацапам там щастя буде
25.11.2022 16:26
кацапи ж ********** комуняк, то ж їх місце там, де й молодої гвардії!
26.11.2022 00:23
Зеленский говорить не про відчуження російських територій, а про повернення українських. Мирною ця кампанія, точно не буде. Хіба що, жест доброї волі від рашистів.
25.11.2022 16:01
Крим був захоплений Росією тому Україна має всі права повертати його.
І це не важливо кому в які періоди Крим належав але він був в Україні і в часи СРСР і в незалежній Україні і він міжнародно визнаний за Україною.
А те що каже ПЄСКОВ мабуть вже нікого не хвилює.
(ХЕРСОН НАВІКИ З РОСІЄЮ) ПРОВЕЛИ РЕФЕРЕНДУМ АЛЕ ЦЕ НЕ ДОПОМОГЛО РАШИСТАМ УТРИМАТИСЯ,
ЇХ ЗВІДТИ ВИГНАЛИ - ЦЕ ЧЕРГОВИЙ ЖЕСТ ДОБРОЇ ВОЛІ,
Тому Крим -це питання часу а не питання закрите
25.11.2022 16:52
про відчуження російської території, которая была украдена, а потому не является российской
25.11.2022 20:54
А тебе смердючий піскарю, ніхто не питав!
26.11.2022 00:22
 
 