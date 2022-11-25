"Путін зазнає поразки в Україні та реагує з більшою жорстокістю", - Столтенберг
Росія завдає ударів по містах України та цивільній інфраструктурі, оскільки програє на полі бою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Путін зазнає поразки в Україні та реагує з більшою жорстокістю. Хвилі ракетних ударів по містах та цивільній інфраструктурі, позбавляючи українців тепла та їжі. Це жахливий початок зими для України", - сказав він.
За словами Столтенберга, "це війна, де Росія - агресор, а Україна захищається", "миру не буде, якщо переможе агресор та самодержавство".
