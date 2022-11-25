УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 279 10

"Путін зазнає поразки в Україні та реагує з більшою жорстокістю", - Столтенберг

путін

Росія завдає ударів по містах України та цивільній інфраструктурі, оскільки програє на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Путін зазнає поразки в Україні та реагує з більшою жорстокістю. Хвилі ракетних ударів по містах та цивільній інфраструктурі, позбавляючи українців тепла та їжі. Це жахливий початок зими для України", - сказав він.

За словами Столтенберга, "це війна, де Росія - агресор, а Україна захищається", "миру не буде, якщо переможе агресор та самодержавство".

Читайте: НАТО не відступить та продовжить підтримувати Україну, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6808) путін володимир (24838) росія (67900) Столтенберг Єнс (1596)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Порожні балачки та крокодилячі сльози про ракетні удари замість "закриття неба". Дуже зручно.
показати весь коментар
25.11.2022 12:25 Відповісти
+4
Харе тиндіти, нато сцикливе. Краще б підтримали передачу Patriot в Україну, про що Польща просить. А ви, сцикуни, на памперси бабло пускаєте, тому що ***** боїтесь.
показати весь коментар
25.11.2022 12:47 Відповісти
+4
93 бригада взяла в полон 6 вагнерівців під Бахмутом. Треба цю наволоч привезти в ООН хай вони розкажуть всьому світу, що вони таке
показати весь коментар
25.11.2022 12:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Порожні балачки та крокодилячі сльози про ракетні удари замість "закриття неба". Дуже зручно.
показати весь коментар
25.11.2022 12:25 Відповісти
Цей дядечко вже давно перетворився в такого собі глобального психоаналітика! Робить ті висновки, які вже давно всі розумні люди зробили! Але ж від цього результат нульовий! Рашисти вже на повну кричать,що воюють з НАТО, якого в Україні нема! Тобто діалог психічнохворого та психоаналітика! А ми посередні....
показати весь коментар
25.11.2022 12:39 Відповісти
Харе тиндіти, нато сцикливе. Краще б підтримали передачу Patriot в Україну, про що Польща просить. А ви, сцикуни, на памперси бабло пускаєте, тому що ***** боїтесь.
показати весь коментар
25.11.2022 12:47 Відповісти
93 бригада взяла в полон 6 вагнерівців під Бахмутом. Треба цю наволоч привезти в ООН хай вони розкажуть всьому світу, що вони таке
показати весь коментар
25.11.2022 12:56 Відповісти
Є жорстокість садиста-маньяка,є жорстокість хірурга.Вони,до речі,подібні,спосіб однаковий - мета різна...На жорстокість садиста ми повинні навчитись відповідати жорстокістю хірурга...Далі тему не розвиваю...
показати весь коментар
25.11.2022 12:58 Відповісти
Путін - це продукт московської шовіністичної машини. Тому що до вторгнення в Україну московія готувалася понад 40 років. Спочатку виводили підприємства важкої промисловості України на початку 80-х років минулого століття на територію росії. Потім терористичний акт моковського диспетчера на ЧАЕС 26 квітня 1986 року, Будапештський меморандум 1994 року, вбивство В'ячеслава Чорновола, війна в Чечні, Грузії , "харківські " угоди янучар, вбивство майданівців та широкомасштабна війна 24 лютого 2022 року.
показати весь коментар
25.11.2022 14:14 Відповісти
 
 