Якщо Путін переможе, ми всі заплатимо високу ціну. Тому підтримка України в наших інтересах, - Столтенберг

Підтримка України в безпекових інтересах НАТО.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Це важкі часи для решти Європи та всього світу, із зростанням цін на продовольство та енергію: так, ми всі платимо ціну за війну Росії проти України. Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі заплатимо набагато вищу ціну.

Якщо Путін та інші авторитарні лідери побачать, що сила окупається, вони знову використають її для досягнення своїх цілей, і це зробить світ небезпечнішим і все ми будемо в більшій небезпеці. Тож підтримка України в наших інтересах безпеки", - сказав генсек Альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Путін зазнає поразки в Україні та реагує з більшою жорстокістю", - Столтенберг