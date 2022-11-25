УКР
Якщо Путін переможе, ми всі заплатимо високу ціну. Тому підтримка України в наших інтересах, - Столтенберг

путін

Підтримка України в безпекових інтересах НАТО.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Це важкі часи для решти Європи та всього світу, із зростанням цін на продовольство та енергію: так, ми всі платимо ціну за війну Росії проти України. Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі заплатимо набагато вищу ціну.

Якщо Путін та інші авторитарні лідери побачать, що сила окупається, вони знову використають її для досягнення своїх цілей, і це зробить світ небезпечнішим і все ми будемо в більшій небезпеці. Тож підтримка України в наших інтересах безпеки", - сказав генсек Альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Путін зазнає поразки в Україні та реагує з більшою жорстокістю", - Столтенберг

+5
Не *****, а вся москальщина.Війну в Україні підтримує, переважна більшість москалів. Це війна всієї москальщини, а не окремої особи, чи режиму.
показати весь коментар
25.11.2022 12:34 Відповісти
+4
Якщо росія переможе то не буде ні ціни,ні тих хто заплатить...Ніяк Європа не може зрозуміти рашистський світогляд,там немає ні демократіі,ні зобов"язань,нічого взагалі...Людське життя там дешевше від полови,слово нічого не вартує,там суцільне лицемірство а значення має лише "настроєніє царя-батюшкі"...Такий уклад розуміє тільки удар прикладом в зуби,то єдине що твердо закріплено в генетиці...Вся історія рашкі - суцільне рабство - від монгольського іга до сталінізму,звідси і уклад,і життєва філософія,і образ життя...
показати весь коментар
25.11.2022 12:51 Відповісти
+3
Якшо ***** переможе, то мы с кацапами дойдем до берлина. токо не нада щас про незламный дух. загряд отряд и дед нквдист с ппш творят чудеса. как и было это всегда...
показати весь коментар
25.11.2022 12:26 Відповісти
Якшо ***** переможе, то мы с кацапами дойдем до берлина. токо не нада щас про незламный дух. загряд отряд и дед нквдист с ппш творят чудеса. как и было это всегда...
показати весь коментар
25.11.2022 12:26 Відповісти
а может давайте скажем: кацапы - вот вам зильоный калидор, вот вам зерно, которое негры жрут - идите берите Варшаву, Берлин, Париж, токо нас не чипайте? Даже чаю гарячего с пирожками дадим. И золкин выдаст по сигаретке?
показати весь коментар
25.11.2022 12:30 Відповісти
🤣
показати весь коментар
25.11.2022 12:50 Відповісти
Я розумію ваш сарказм, але Європа має розуміти, що якщо, не доведи Боже, кацапи поневолять Україну, з чим готова погодитись частина європейських еліт, для нападу на Європу, який тоді буде неминучий, московія використає й українців. В радянській армії українці були найбільш професійними воїнами. 60% сержантів та старшин і 40 % офіцерів складали українці, при тому, що в армії їх було 16%.
показати весь коментар
25.11.2022 12:51 Відповісти
Я тебе больше скажу. кацапы без украинцев воевать ваще не могут, как было при Киевской Руси, при козаках, и при "вяликай атечестянной". С них полководцы как с говна конфета. Эти чмони могут бомбить токо ракетами, а в бою просто понос из жопы после запо, когда совсем беда. Но их, ****, много. и это главная проблема. если бы в тылу было все ок, всу было бываще все похер, но тут жены и дети нас и наших защитников. и тем более будет слаще кровь врага на наших устах
показати весь коментар
25.11.2022 12:56 Відповісти
Блаблаблаблабла.
показати весь коментар
25.11.2022 12:28 Відповісти
Не переможе, не потрібно якщо.
показати весь коментар
25.11.2022 12:30 Відповісти
Ну так, вам добре казати, віддалено спостерігаючи за битвою давида та голіафа)))
Якщо найближчим часом нато не змінить свою позицію щодо війни в Україні на проактивну, то я б на вашому місці не був такою впевненою...
показати весь коментар
25.11.2022 12:55 Відповісти
Не *****, а вся москальщина.Війну в Україні підтримує, переважна більшість москалів. Це війна всієї москальщини, а не окремої особи, чи режиму.
показати весь коментар
25.11.2022 12:34 Відповісти
У світі поки ще далеко не всі розуміють: краще зараз допомогти Україні знищити цю орду ціною життя українців, аніж потім доведеться витрачати на це життя громадян інших країн.
показати весь коментар
25.11.2022 12:50 Відповісти
Якщо росія переможе то не буде ні ціни,ні тих хто заплатить...Ніяк Європа не може зрозуміти рашистський світогляд,там немає ні демократіі,ні зобов"язань,нічого взагалі...Людське життя там дешевше від полови,слово нічого не вартує,там суцільне лицемірство а значення має лише "настроєніє царя-батюшкі"...Такий уклад розуміє тільки удар прикладом в зуби,то єдине що твердо закріплено в генетиці...Вся історія рашкі - суцільне рабство - від монгольського іга до сталінізму,звідси і уклад,і життєва філософія,і образ життя...
показати весь коментар
25.11.2022 12:51 Відповісти
************* столтенберга нет конца... Просто удивительно....
показати весь коментар
25.11.2022 12:53 Відповісти
мужчина просто валяет шольца, отето ты прицепился
показати весь коментар
25.11.2022 13:11 Відповісти
Це ж НАТiвський Гайдай...
показати весь коментар
25.11.2022 14:09 Відповісти
чувак! мысли что ***** сломает украинцев можешь произносить для себя вслух сидя на унитазе и не более...
показати весь коментар
25.11.2022 13:19 Відповісти
зростанням цін на продовольство та енергию - это не важки часи.
Важки будуть якщо бухие и потные руские росползуться по Европе и начнут насиловать и грабить.
Ну и убивать.
показати весь коментар
25.11.2022 13:35 Відповісти
підтримую підлогу М. на 150 відсотків. Так кацапи і хочуть зробити.
показати весь коментар
25.11.2022 13:51 Відповісти
 
 