Франція відправляє в Україну 100 потужних генераторів, - глава МЗС Франції Колонна

Франція відправляє 100 потужних генераторів, щоб допомогти Україні пережити зиму.

Про це повідомила у своєму Twitter повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб допомогти населенню України вистояти, Франція відправляє в Україну 100 французьких потужних генераторів, у той час, як Росія хоче зробити зиму зброєю війни", - йдеться в повідомленні.

Колонна наголосила, що удари по об'єктах цивільної інфраструктури є воєнними злочинами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва надає Україні до 700 млн євро допомоги, близько третини - військова підтримка, - прем’єрка Шимоніте