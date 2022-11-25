УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4816 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
2 891 22

Франція відправляє в Україну 100 потужних генераторів, - глава МЗС Франції Колонна

колонна,катрін

Франція відправляє 100 потужних генераторів, щоб допомогти Україні пережити зиму.

Про це повідомила у своєму Twitter повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб допомогти населенню України вистояти, Франція відправляє в Україну 100 французьких потужних генераторів, у той час, як Росія хоче зробити зиму зброєю війни", - йдеться в повідомленні.

Колонна наголосила, що удари по об'єктах цивільної інфраструктури є воєнними злочинами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва надає Україні до 700 млн євро допомоги, близько третини - військова підтримка, - прем’єрка Шимоніте

Автор: 

Україна (6181) Франція (3167) Колонна Катрін (58)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
показати весь коментар
25.11.2022 12:48 Відповісти
+3
Дякуемо Франції
показати весь коментар
25.11.2022 12:55 Відповісти
+3
Хто буде контролювати використання саме цих генераторів з Франції?
показати весь коментар
25.11.2022 13:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Генераторами ракети не зіб'єш. Генератори можуть допомогти лише полегшити наслідки,а не ліквідувати причину. Он в німців вже колінця трясуться, як взнали про ідею з Петріотами на західній Україні.
показати весь коментар
25.11.2022 12:34 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2022 12:48 Відповісти
подяка, звичайно..
але краще вже надайте-продайте Україні те, після чого ненажерливі-неефективні єлектрогенератори, не будуть потрібні - зброю проти навали Азії на Європу, вже вкотре за кілька століть..
Україна знову стікає кров'ю, поки "цивілізований" Захід "смакує життя" у ситлі-теплі.. та й ще скаржиться (дехто) на Україну, що бенз подорожчав на кілька центів
показати весь коментар
25.11.2022 12:50 Відповісти
..не "палися", потєрпЄвший, бо тільки кацапи, саме вони "мішають" лайно на паРаші.. а ЗАВАЖАЮТЬ Україні також вони або їхні засанці чи зрадники з "наших", м'якоголових дебілів.. такі скрізь є, твій висер - наочне підтвердження аксіомі
показати весь коментар
25.11.2022 13:12 Відповісти
Якщо ви такі розумні та кращі за всіх чому в Україні за майже 9 років оборонний комплекс страшно кугльгає ? Москалі та сита Європа винна ? Т
показати весь коментар
25.11.2022 14:56 Відповісти
О, гарачій ірландський хлопець не змерз після прильотів? І навіть тирнет у тебе є. Навіть ніхто твої коментарі не видаляє, везунчик з усіх боків.
показати весь коментар
25.11.2022 15:09 Відповісти
Тепер важливе питання для кого будуть працювати ті генератори?
В лікарнях, для військових, чи гріти дупи єрмаків, татарових та їхніх родичів та партнерів?
показати весь коментар
25.11.2022 12:55 Відповісти
Ти думаєш що після зашквару в Запоріжжі на чолі з Дермаком вам хтось щось передасть без контролю в місце призначення
показати весь коментар
25.11.2022 13:01 Відповісти
Хто буде контролювати використання саме цих генераторів з Франції?
показати весь коментар
25.11.2022 13:05 Відповісти
Дякуемо Франції
показати весь коментар
25.11.2022 12:55 Відповісти
Пункти незламності:

- Намет з складів НЗ часів ссср;
- генератор, подарований Японією;
- пенси з пенсією від США;
- інтернет з Старлінка оплачений пентагоном;
- чай,солодощі з гуманітарки ЄС;

А над цим усім велетенський напис:
"ЗА СПРИЯННЯ ОЛЕНИ ЗЕЛЕНСЬКОЇ"

Але ви сдьєлалi ета вмьєстьє!

(с)Kurt Wootz
показати весь коментар
25.11.2022 13:09 Відповісти
Шо, і скумбрії не було? 😧Ох і жлобиха лєнка.
показати весь коментар
25.11.2022 13:13 Відповісти
Щиро дякуємо.
показати весь коментар
25.11.2022 13:23 Відповісти
 
 