2 891 22
Франція відправляє в Україну 100 потужних генераторів, - глава МЗС Франції Колонна
Франція відправляє 100 потужних генераторів, щоб допомогти Україні пережити зиму.
Про це повідомила у своєму Twitter повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб допомогти населенню України вистояти, Франція відправляє в Україну 100 французьких потужних генераторів, у той час, як Росія хоче зробити зиму зброєю війни", - йдеться в повідомленні.
Колонна наголосила, що удари по об'єктах цивільної інфраструктури є воєнними злочинами.
Топ коментарі
+4 Прощай немытая раССея
показати весь коментар25.11.2022 12:48 Відповісти Посилання
+3 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар25.11.2022 12:55 Відповісти Посилання
+3 Алла Новосад #194524
показати весь коментар25.11.2022 13:05 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але краще вже надайте-продайте Україні те, після чого ненажерливі-неефективні єлектрогенератори, не будуть потрібні - зброю проти навали Азії на Європу, вже вкотре за кілька століть..
Україна знову стікає кров'ю, поки "цивілізований" Захід "смакує життя" у ситлі-теплі.. та й ще скаржиться (дехто) на Україну, що бенз подорожчав на кілька центів
В лікарнях, для військових, чи гріти дупи єрмаків, татарових та їхніх родичів та партнерів?
- Намет з складів НЗ часів ссср;
- генератор, подарований Японією;
- пенси з пенсією від США;
- інтернет з Старлінка оплачений пентагоном;
- чай,солодощі з гуманітарки ЄС;
А над цим усім велетенський напис:
"ЗА СПРИЯННЯ ОЛЕНИ ЗЕЛЕНСЬКОЇ"
Але ви сдьєлалi ета вмьєстьє!
(с)Kurt Wootz