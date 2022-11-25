Ракетні удари РФ по цивільній інфраструктурі України - це воєнний злочин, - президентка Грузії Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила цілеспрямовані ракетні удари РФ по українській цивільній інфраструктурі, назвавши їх воєнними злочинами.

Пропозиція вона озвучила у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Постійні удари РФ по українській енергетичній інфраструктурі спричиняють велетенську гуманітарну кризу для мільйонів українців. Це неприйнятні воєнні злочини, від цього потерпає цивільне населення. Грузія підтримує сильний і стійкий український народ", - написала Саломе Зурабішвілі.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів не може довіряти режиму Росії, який вбиває одних людей та залишає інших без світла та тепла.

Нагадаємо, після ракетних ударів РФ по Україні, як і 15 листопада, без світла залишилася також частина Молдови, проте відключення не були настільки тривалими, як для українців.

