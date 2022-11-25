УКР
Ракетні удари РФ по цивільній інфраструктурі України - це воєнний злочин, - президентка Грузії Зурабішвілі

зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила цілеспрямовані ракетні удари РФ по українській цивільній інфраструктурі, назвавши їх воєнними злочинами.

Пропозиція вона озвучила у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Постійні удари РФ по українській енергетичній інфраструктурі спричиняють велетенську гуманітарну кризу для мільйонів українців. Це неприйнятні воєнні злочини, від цього потерпає цивільне населення. Грузія підтримує сильний і стійкий український народ", - написала Саломе Зурабішвілі.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що Кишинів не може довіряти режиму Росії, який вбиває одних людей та залишає інших без світла та тепла.

Нагадаємо, після ракетних ударів РФ по Україні, як і 15 листопада, без світла залишилася також частина Молдови, проте відключення не були настільки тривалими, як для українців.

Автор: 

Грузія (1867) Зурабішвілі Саломе (104) обстріл (30991) воєнні злочини (1936)
+7
Таке враження, що після відходу Саакашвілі у вищому керівництві Грузії забули, що таке н а ц і о н а л ь н а г і д н і с т ь.
показати весь коментар
25.11.2022 12:49 Відповісти
+6
Обана! Це що, прозріння чи вміння обирати друзів в залежності від обставин. Народ Грузії, велика подяка йому за це, завжди підтримував Україну, чого не скажеш про грузинський уряд. А тепер "всьо смєшалось в домє Облонскіх". Навіть Соломія заспівала по-новому.
показати весь коментар
25.11.2022 12:53 Відповісти
+4
Не боїться, що заборонять експорт ********? Яка екстрималка....
показати весь коментар
25.11.2022 12:50 Відповісти
Давайте не тішити себе ілюзіями. Значна частина грузинського суспільства за гроші від російських туристів забула, що з їхньою батьківщиною зробила московія.
показати весь коментар
25.11.2022 12:59 Відповісти
Бажання жити краще, не прикладаючи зусиль, і віра в популістів є у кожної нації, але і веду мову про уряд. Грузинів, які зараз воюють за незалежність нашої Батьківщини дуже багато, загиблих за Україну грузинів, нажаль теж. Але те, що промосковська частина керівництва Грузії, заспівала по іншому, дає надію на важливі позитивні зміни у суспільстві цієї країни.
показати весь коментар
25.11.2022 13:15 Відповісти
А стояти навколішки перед кацапською ширінкою, це, на думку грузинської влади, мабуть героїчний вчинок?
показати весь коментар
25.11.2022 12:56 Відповісти
Што ви гаварітє!
А надавати на державному рівні прихисток терористам, це що?
показати весь коментар
25.11.2022 12:58 Відповісти
так! саме так! а давати прихисток і обслуговувати капітали кацапів - то милосердя?
показати весь коментар
25.11.2022 12:59 Відповісти
Пост преза в Грузії декоративний, вирішує все примус Гарібашвілі, за ним, ясна річ, справжній тіньовик Іванішвілі, приватний акціонер Газпрому з давніх часів. Як вони чхнуть так і буде. Зараз в них очі іскряться при імені Путіні і тостують.
показати весь коментар
25.11.2022 13:05 Відповісти
Та невжееееее?! ПрАзрЄла нАкАньЄц?!
показати весь коментар
25.11.2022 14:06 Відповісти
А Іванішвіллі дозволив такє їй говорити,рахую що цей її висер ніякої ролі не грає.
показати весь коментар
25.11.2022 15:54 Відповісти
 
 