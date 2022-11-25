УКР
Ціна на російську нафту на рівні до $30 за барель є виправданою, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає виправданим рівень обмеження цін на російську нафту на рівні 30 доларів за барель.

Про це глава держави заявив під час звернення до учасників міжнародного симпозіуму "Європейська ідея", передає Цензор.НЕТ.

"У Європі та у світі вже почали говорити про запровадження прайскепів, тобто про примусове обмеження ціни російської нафти. І звучать слова про рівень нібито в 60 чи 70 доларів. Безперечно, такі слова – це піддавки. Більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити. І я вдячний нашим польським і балтійським колегам за їхні пропозиції – цілком слушні. Обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель видається більш слушною пропозицією, і я дякую, що така пропозиція пролунала й захищається. Зараз час, щоб забезпечити й таке досягнення Європи". - наголосив Зеленський.

За словами президента, на основі цього та інших подібних досягнень жоден із потенційних ворогів Європи більше не зможе шантажувати континент енергетичною зброєю.

"Енергетична безпека Європи, а отже, і цінова безпека тепер базуватиметься передусім на співпраці й солідарності між європейцями та на європейських енергетичних правилах", - підсумував він.

+12
а зарплаты топ-чиновникам и боссам в наглядовых радах в 1,5-2 млн грн (при пенсиях в 3 тыс грн и зарплатах в 8-10 тыс грн) в такое тяжелое время.... это выправдано???
25.11.2022 13:11 Відповісти
+9
ЗЕбил детектед ,
давай про липецкую фабрику
и пороха - основателя партии регионов
(что там еще в методичке уж не помню)
25.11.2022 13:15 Відповісти
+4
$5 за барель...
25.11.2022 13:04 Відповісти
а надо было наступать под Иловайскои и Дебальцево ?

чем ?

и в кедах ?
25.11.2022 13:11 Відповісти
Воюют не казной, а оружием, обмундированием, связью, логистикой и прочими реальными вещами, которых тогда не было и которые в любом военторге за 15 минут не купишь
25.11.2022 13:23 Відповісти
ЗЕбил детектед ,
давай про липецкую фабрику
и пороха - основателя партии регионов
(что там еще в методичке уж не помню)
25.11.2022 13:15 Відповісти
Брата съел, а отец сиделец...
25.11.2022 13:41 Відповісти
я бы поставил 10-точку, чтоб качапия продавала в убыток, или продает или закрывает все скважины и не получает нихрена.
25.11.2022 13:04 Відповісти
$5 за барель...
25.11.2022 13:04 Відповісти
Нефть должна быть бесплатная. и бензин тоже. иначе почему я не могу палить опалое лыстя?
25.11.2022 13:05 Відповісти
нефть и так бесплатная )))

работа по её добыче и транспортировке платная
25.11.2022 13:14 Відповісти
Комунист *****? Нет ничего бесплатного. И быть не может.
25.11.2022 13:18 Відповісти
а сны ?
25.11.2022 13:54 Відповісти
Просто еще не придумали как их монетизировать.
25.11.2022 14:20 Відповісти
Нафта за їжу! Така ціна має бути.
25.11.2022 13:10 Відповісти
Давайте так: за ніжки Байдена і то, щоб не обжерлися
25.11.2022 13:11 Відповісти
ЭЭээ, не кроши батон на старину Серегу Леща
25.11.2022 13:12 Відповісти
👍
25.11.2022 13:14 Відповісти
проблема не в зарплатах топ-чиновников, а в их квалификации, не соответствующей такой зарплате.

Я сомневаюсь, что кого-то из них взяли бы на такую же должность к примеру в Бритиш Петролиум
25.11.2022 13:16 Відповісти
тут два в одном .. и полный непрофессионализм (чтобы не сказать наивный-дебилизм) этих "кадров, как и второе - завышенные зарплаты в госсекторе для випов в несколько раз на фоне пустой казны и нарушения всех статей КЗОТа (где есть зарплатная сетка для держ.службовців)
ну и... понятие военного времени, где все замораживается и устанавливаются потолки для любых выплат любым полубогам...
25.11.2022 13:26 Відповісти
Госсектор - это всего лишь один из участников рынка труда.

Если госсектор хочет на этом рынке труда купить самое дешевое, то он его купит,

но оно будет самым неквалифицированным.
25.11.2022 13:53 Відповісти
просто в госсекторе все строго регламентировано - и зарплаты и за что это платится, массой законов и подзаконных актов...и то что "выпадает" за скобки в виде (доплат, бонусов и фокусов) тоже должно иметь свою аргументацию, которая в свою очередь должна иметь законные предпосылки..
вот поэтому аудит (независимый желательно) может многое нарыть...
и еще... назначения на пост должна соответствовать определенным анкетным данным ( и ранее человек из цирка не смог бы руководить энергоатомом )))))
думаю что это все... и без моих соплей.... Вам хорошо известно...
а то что в последнее время людишки из шоу-биза без определенных узкоспециализированных знаний влезли руководить - то это и маем (шо маем)... только наживу и развал всего остального...
25.11.2022 14:05 Відповісти
и еще... назначения на пост должна соответствовать определенным анкетным данным ( и ранее человек из цирка не смог бы руководить энергоатомом )))))

категорически согласен !!!

но дело в том, что специалист вісочайшего класса не пойдёт работать за сравнительно маленькие деньги в госсектор

и заставить его туда пойти не получится.

он пойдёт управлять не Нафтогазом, а Бритиш Петролиумом.

В результате его работы Бритиш Петролиум будет зарабатывать десятки миллиардов долларов, а Нафтогаз или Энергоатом при его отсутствии получит убытки
25.11.2022 14:31 Відповісти
если подпись человека стоит миллионы долларов - то глупо ему платить 10 000 ₴ и ждать что его не перекупят в 5 мин
25.11.2022 13:16 Відповісти
я понимаю о чем Вы... только не должна подпись чиновника столько стоить... и 10 тыс баксами - вполне нормальная зарплата... тем более не может зарплата рассчитываться исходя из коррумпированной составляющей этой профессии...
25.11.2022 13:32 Відповісти
ну вот Мадуро, к примеру, в Венесуэле всех топ-чиновников заменил генералами с зарплатой в тысячу раз меньше,

потом инженеров заменил майорами с зарплатой в сотни раз меньше,

а потом рабочих заменил солдатами с зарплатой в десятки раз меньше.

В результате за годовую зарплату гражданин Венесуэлы может купить курицу.
25.11.2022 13:50 Відповісти
10 000 ₴ - это 10 000 ГРИВЕН
вот баксами 10 000 $
25.11.2022 13:50 Відповісти
а я имел ввиду именно баксами без привязки к обозначениям...
25.11.2022 13:56 Відповісти
Ого, він вже і тут спеціаліст, все порахував. А не вийде "батєнька", це тільки в Україні ОПа скрізь носа стромляє і всім керує. А в Європі таке не "прокотить"-там кожен займається своєю справою!
25.11.2022 13:18 Відповісти
Я думаю что лучше например 50 лимит и с этих 50 баксов за барель 20 баксов должны идти в фонд на поддержку Украины ( Прямо в фонд без захода средств в рф ) в счет будущих репараций и контрибюций. Так как 300 миллиардов нам прийдется долго ждать. А этого как раз хватит пока на бюджет, на военную поддержку и т д.
25.11.2022 13:28 Відповісти
Ограничение цены-возможность торговать! Отмечается: в начале февраля 2022 года РФ ежедневно отправляла в северные страны ЕС более 1,2 млн баррелей нефти. Однако сейчас поставки упали до 95 тыс. баррелей, а единственным принимающим ее пунктом является Роттердам.
Никаких ограничений! Они под эту схему продадут любое количество
Только полный запрет!
25.11.2022 13:46 Відповісти
Може потрібно почати з себе...

21 листопада 2022

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів немає інформації про те, скільки коштів надійшло до держбюджету за час повномасштабної війни від управління заарештованими російськими активами в Україні.

В АРМА повідомили, що від управління всіма заарештованими активами, включно з тими, які мають російських власників, до бюджету було направлено понад 21,4 млн грн, - близько 2,7 млн грн на місяць.
25.11.2022 14:00 Відповісти
Для того, щоб розвалити совок світова ціна на нафту впала до 8$ за барель. А 30 це навіть забагато для **********.
25.11.2022 14:03 Відповісти
Те, що я написав видалили. Але я не полінуюся і напишу ще раз, тільки іншими словами. Як може Зеленський рекомендувати ЄС ціну на російську нафту, коли ще 9 місяців назад кричав "какая разница", "хорошиє росіяни", "подивитися потрібно в очі пуйла - там мир, а війну розпалив Порошенко, бо на ній наживається"... Він сам підтримував тут "русский мир" і такі меседжі викидав ЄС, НАТО, США і самій Засрішці. То зараз краще не коментувати те, що роблять великі і серйозні дяді.
25.11.2022 15:24 Відповісти
одне криве слово в сторону сивочолого гетьмана і тебе цензор блокує і видаляє,а ЗЕ тут можна обсирати скільки хочеш і як хочеш, досить часто просто заради процесу обсирання. Ви помийка порошенка, а я то думала... ганьба бутусову за таку ''свободу слова'', очевидно ЗЕ був де в чому таки правий.до побачення,засранці,є й більш правильні ресурси,продажні журнашлюхи.
25.11.2022 18:28 Відповісти
 
 