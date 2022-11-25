Ціна на російську нафту на рівні до $30 за барель є виправданою, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає виправданим рівень обмеження цін на російську нафту на рівні 30 доларів за барель.

Про це глава держави заявив під час звернення до учасників міжнародного симпозіуму "Європейська ідея", передає Цензор.НЕТ.

"У Європі та у світі вже почали говорити про запровадження прайскепів, тобто про примусове обмеження ціни російської нафти. І звучать слова про рівень нібито в 60 чи 70 доларів. Безперечно, такі слова – це піддавки. Більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити. І я вдячний нашим польським і балтійським колегам за їхні пропозиції – цілком слушні. Обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель видається більш слушною пропозицією, і я дякую, що така пропозиція пролунала й захищається. Зараз час, щоб забезпечити й таке досягнення Європи". - наголосив Зеленський.

За словами президента, на основі цього та інших подібних досягнень жоден із потенційних ворогів Європи більше не зможе шантажувати континент енергетичною зброєю.

"Енергетична безпека Європи, а отже, і цінова безпека тепер базуватиметься передусім на співпраці й солідарності між європейцями та на європейських енергетичних правилах", - підсумував він.

