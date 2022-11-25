Ціна на російську нафту на рівні до $30 за барель є виправданою, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вважає виправданим рівень обмеження цін на російську нафту на рівні 30 доларів за барель.
Про це глава держави заявив під час звернення до учасників міжнародного симпозіуму "Європейська ідея", передає Цензор.НЕТ.
"У Європі та у світі вже почали говорити про запровадження прайскепів, тобто про примусове обмеження ціни російської нафти. І звучать слова про рівень нібито в 60 чи 70 доларів. Безперечно, такі слова – це піддавки. Більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити. І я вдячний нашим польським і балтійським колегам за їхні пропозиції – цілком слушні. Обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель видається більш слушною пропозицією, і я дякую, що така пропозиція пролунала й захищається. Зараз час, щоб забезпечити й таке досягнення Європи". - наголосив Зеленський.
За словами президента, на основі цього та інших подібних досягнень жоден із потенційних ворогів Європи більше не зможе шантажувати континент енергетичною зброєю.
"Енергетична безпека Європи, а отже, і цінова безпека тепер базуватиметься передусім на співпраці й солідарності між європейцями та на європейських енергетичних правилах", - підсумував він.
чем ?
и в кедах ?
давай про липецкую фабрику
и пороха - основателя партии регионов
(что там еще в методичке уж не помню)
работа по её добыче и транспортировке платная
Я сомневаюсь, что кого-то из них взяли бы на такую же должность к примеру в Бритиш Петролиум
ну и... понятие военного времени, где все замораживается и устанавливаются потолки для любых выплат любым полубогам...
Если госсектор хочет на этом рынке труда купить самое дешевое, то он его купит,
но оно будет самым неквалифицированным.
вот поэтому аудит (независимый желательно) может многое нарыть...
и еще... назначения на пост должна соответствовать определенным анкетным данным ( и ранее человек из цирка не смог бы руководить энергоатомом )))))
думаю что это все... и без моих соплей.... Вам хорошо известно...
а то что в последнее время людишки из шоу-биза без определенных узкоспециализированных знаний влезли руководить - то это и маем (шо маем)... только наживу и развал всего остального...
категорически согласен !!!
но дело в том, что специалист вісочайшего класса не пойдёт работать за сравнительно маленькие деньги в госсектор
и заставить его туда пойти не получится.
он пойдёт управлять не Нафтогазом, а Бритиш Петролиумом.
В результате его работы Бритиш Петролиум будет зарабатывать десятки миллиардов долларов, а Нафтогаз или Энергоатом при его отсутствии получит убытки
потом инженеров заменил майорами с зарплатой в сотни раз меньше,
а потом рабочих заменил солдатами с зарплатой в десятки раз меньше.
В результате за годовую зарплату гражданин Венесуэлы может купить курицу.
вот баксами 10 000 $
Никаких ограничений! Они под эту схему продадут любое количество
Только полный запрет!
