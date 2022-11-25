УКР
Норвегія передала Україні САУ M109A3GN, запчастини для техніки та зимовий одяг для військових. ФОТО

Норвегія передала українській армії нову партію військової допомоги.

Про це повідомило норвезьке видання  TV2.no, інформує Цензор.НЕТ

 Норвегія передала: 1 самохідна артилерійська установка (САУ) M109 калібру 155-мм, 20 тисяч запчастин для раніше наданих таких артустановок, 55 тисяч одиниць зимового військового одягу, 55 тисяч перев’язувальних матеріалів та індивідуальних пакетів і 30 тисяч сухпайків.

"Українці, напевно, питали про зимовий одяг. Низка країн, у тому числі наші скандинавські друзі, зараз об'єднують зусилля, щоб пожертвувати одяг. Зараз у цьому є велика необхідність", – повідомив виданню міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

За даними видання, доставка вантажу здійснювалася таємно. У Норвегії невелика кількість людей була проінформована про майбутню відправку.

Норвегія передала Україні САУ M109A3GN, запчастини для техніки та зимовий одяг для військових 01
Норвегія передала Україні САУ M109A3GN, запчастини для техніки та зимовий одяг для військових 02Норвегія передала Україні САУ M109A3GN, запчастини для техніки та зимовий одяг для військових 03

Автор: 

Норвегія (827) допомога (8760) Україна (6181)
25.11.2022 13:09 Відповісти
25.11.2022 13:13 Відповісти
25.11.2022 13:20 Відповісти
Норвежский зимний прикид наверно толковый
25.11.2022 13:09 Відповісти
Чмобики в дидовских ватниках 43го года-вот где круть
25.11.2022 13:15 Відповісти
то винтаж и олдскул.

понимать надо, на ценителей рассчитано
25.11.2022 13:17 Відповісти
то винтаж и олдскул - з тисячолітньою історією колись одяг типу ватника носила багато солдат в Европі тільки як не теплий одяг а як ******** бронежилет (обладунки для бідних).
25.11.2022 16:20 Відповісти
у них тут все реально якісне - дуже ))
25.11.2022 13:17 Відповісти
20 тисяч запчастин. це напевне снаряди 155 калібру. без яких артустановка бездієва.
25.11.2022 13:09 Відповісти
20 000 запчастин перетворюють 20 000 москалів на запчастини.
25.11.2022 13:34 Відповісти
Дякуємо!
25.11.2022 13:13 Відповісти
реальна щира подяка...
25.11.2022 13:13 Відповісти
Щиро дякуємо, Норвегіє.
25.11.2022 13:20 Відповісти
Дякуємо!!!!!!!!!!!
25.11.2022 13:24 Відповісти
Дякуем, викинги!
25.11.2022 13:28 Відповісти
Щира подяка нашим друзям і партнерам.
25.11.2022 13:33 Відповісти
Vielen Dank, Wikinger!
25.11.2022 13:38 Відповісти
Дякую Норвежському народу за допомогу.
25.11.2022 13:40 Відповісти
Dzienki!!!
25.11.2022 13:48 Відповісти
Бьорн Кривава Сокира!
25.11.2022 14:17 Відповісти
 
 