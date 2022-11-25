Норвегія передала Україні САУ M109A3GN, запчастини для техніки та зимовий одяг для військових. ФОТО

Норвегія передала українській армії нову партію військової допомоги.

Про це повідомило норвезьке видання TV2.no, інформує Цензор.НЕТ.

Норвегія передала: 1 самохідна артилерійська установка (САУ) M109 калібру 155-мм, 20 тисяч запчастин для раніше наданих таких артустановок, 55 тисяч одиниць зимового військового одягу, 55 тисяч перев’язувальних матеріалів та індивідуальних пакетів і 30 тисяч сухпайків.

"Українці, напевно, питали про зимовий одяг. Низка країн, у тому числі наші скандинавські друзі, зараз об'єднують зусилля, щоб пожертвувати одяг. Зараз у цьому є велика необхідність", – повідомив виданню міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

За даними видання, доставка вантажу здійснювалася таємно. У Норвегії невелика кількість людей була проінформована про майбутню відправку.

